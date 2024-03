El presidente, Andrés Manuel López Obrador, visitó hospitales en Puebla y Tlaxcala como parte de los recorridos privados de supervisión que realiza en la gira de trabajo de este fin de semana. Informó que dos de las principales causas de muerte en México son el infarto y la diabetes. Sostuvo que, aun cuando suelen ser hereditarias, es posible prevenir o controlar la incidencia de las comorbilidades alimentándose sanamente y haciendo actividad física. Respecto a la infraestructura de salud agregó que es indispensable contar con salas de hemodinamia y hemodiálisis. López Obrador estuvo en el Hospital General de Zona de Tula del IMSS en Tlaxcoapan, Hidalgo y el Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz. Posteriormente estuvo en el Hospital General de Zona San Alejandro del IMSS, en Puebla y en la Unidad de Hemodinamia en el Hospital General Anselmo Cervantes, en Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Asistieron a los recorridos: la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Por parte del Gobierno de México: el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Bertha María Alcalde Luján; la subsecretaria en la Secretaría de la Función Pública, Thalía Concepción Lagunas Aragón; los subsecretarios de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura y de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar; el director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Fernando Cervantes Loza; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi y el director General de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), Jens Pedro Lohmann Iturburu.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; LLAMA A MANTENER LA LUCHA PARA ASEGURAR DERECHOS DE LAS MUJERES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmo que como nunca en la historia de México, en este sexenio se avanzó en el marco jurídico para garantizar los derechos de las mujeres, pero es necesario no perder el rumbo y mantener la lucha para enfrentar y superar retos, como la violencia, la paridad de género en el sector privado, las desigualdades en los ámbitos laboral y económico. La presidenta del Senado de la República consideró que la reforma constitucional, para que hombres y mujeres tengan el mismo derecho de acceder al poder, a la representación política con igualdad de condiciones, fue una lucha de varias generaciones, de alrededor de 100 años. Ahora, lo más importante es no perder el rumbo, es mantenernos y entender que hay nuevos retos que debemos enfrentar, pues no se trata nada más de cambiar leyes, crear programas y asegurar espacios de representación popular, sino de respaldar a las millones de ellas que todavía enfrentan pobreza, explotación sexual, abandono, desempleo, desigualdad salarial, violencia y falta de oportunidades educativas. Tenemos que trabajar por quienes sufren violencia vicaria, porque les han quitado a sus hijos, por las mujeres que sufren acoso sexual y que no se atreven a denunciar porque pierden su trabajo. No basta con construir leyes; ahora hay que ejecutarlas, sancionarlas y hacer que la vida de millones cambie, y que no creamos que, por tener esta oportunidad, las mujeres ya logramos conseguir todo. La senadora afirmó que uno de los logros más importantes en el Senado de la República fue la modificación a la Constitución, para establecer la paridad total, no solamente en la representación política o en los cargos populares, sino también en la administración pública, federal, local y municipal.

EDUARDO RAMÍREZ; MÉXICO TRASCIENDE EN SU HISTORIA; POR PRIMERA VEZ UNA MUJER TOMARÁ LAS RIENDAS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Eduardo Ramírez Aguilar candidato a la gubernatura de Chiapas, acompaño a Claudia Sheinbaum en el arranque de su campaña como candidata presidencial. En su recorrido en el Zócalo de la Ciudad de México, dijo: Venimos rodeados del cariño, la certeza y la confianza que el pueblo ha depositado en el único proyecto que tiene como prioridad la prosperidad del país. Acompañado de chiapanecas y chiapanecos que le muestran su confianza y respaldo a Claudia Sheinbaum, el senador con licencia afirmó que hoy México trasciende en su historia; por primera vez una mujer tomará las riendas de la Cuarta Transformación y las guiará hacia una nueva era, en beneficio del pueblo mexicano. Es momento de construir el segundo piso de este movimiento con conciencia y humanismo, es momento del progreso y el bienestar del pueblo, de seguir con la transformación que ha puesto como prioridad a las y los mexicanos.

SENADOR RICARDO MONREAL; INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 5 CLAVES DE LA PROPUESTA DE MORENA PARA REGULARLA EN MÉXICO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, presentó el pasado 27 de febrero una iniciativa para regular el desarrollo, uso y comercialización de sistemas de Inteligencia Artificial en México. Si bien Monreal retiró la iniciativa del Senado, también la puso a disposición del público en general para recibir comentarios y así mejorarla. El reporte Radiografía normativa, elaborado por la consultora Access Partnership, advierte que aunque ningún país de América Latina ha aprobado una regulación en materia de Inteligencia Artificial, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y México cuentan con iniciativas alrededor de esta tecnología. Estas son seis claves de la propuesta de Morena para regular la Inteligencia Artificial en México: Enfoque basado en riesgos. Se trata de una aproximación similar a la de la ley de inteligencia artificial aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2023. El enfoque basado en riesgos limita los usos que se le pueden dar a los sistemas de inteligencia artificial dependiendo del daño potencial que puedan ocasionar a personas o grupos de personas. Sistemas de alto riesgo: Los sistemas de riesgo inaceptable son los que puedan provocar o provoquen graves perjuicios físicos o psicológicos a las personas, además de que puedan ser usados para la identificación biométrica. Autorización: La propuesta del senador Monreal incluye que los desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial deberán solicitar autorización para su comercialización en territorio nacional a la autoridad competente. Sin embargo, no especifica si este requisito deberá ser cumplido por los proveedores que ofrecen usos de la Inteligencia Artificial que son considerados de alto riesgo o por todos los proveedores. IFT: La propuesta designa al Instituto Federal de Telecomunicaciones como la autoridad competente en materia de inteligencia artificial. Además, el proyecto también contempla la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo del IFT, y que estará integrada por cinco científicos de reconocido prestigio en materia de desarrollo tecnológico y tecnologías de la información y su participación tendrá carácter honorífico. Sanciones: La iniciativa del senador Monreal incluye las sanciones a las que se harán acreedores quienes incumplan con algunos de los requisitos impuestos por la regulación: amonestación pública; una multa de hasta 5% de los ingresos anuales del proveedor; suspensión temporal o cancelación de la autorización o suspensión temporal o destitución del cargo si se trata de funcionarios públicos.

IGNACIO MIER; EN UNIDAD, VAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA 4T EN BENEFICIO DEL PUEBLO DE MÉXICO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, convoco a las y los candidatos a los diversos cargos de elección federal y estatal en Puebla donde cerraron filas con el proyecto transformador que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuará con la doctora Claudia Sheinbaum. La transformación humana requiere de educación, cultura y deporte: Ignacio Mier destacó la importancia de aprobar las reformas constitucionales, propuestas por el presidente López Obrador, y de lograr la mayoría calificada para garantizar el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Junto con las dirigencias de los partidos estamos construyendo lo que va a ser el segundo piso de la Cuarta Transformación y que va a tener como piedra angular, su construcción, a quien va a ser la primera mujer presidenta en México, emanada de este fantástico movimiento, Claudia Sheinbaum. En el mismo tenor, celebró que la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, en Puebla, cuenta con el gran ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, por lo que es un honor defender casa por casa su proyecto y el de la próxima presidenta de México, lo que les da fuerza moral y empuje social que no tienen otros candidatos. Mier Velazco señaló que no es fácil ser legislador de la Cuarta Transformación, ya que es necesario vencer resistencias e inercias; además de que se requiere tener consistencia política, tenacidad, claridad del proyecto, responsabilidad pública e ideología explícita. Al reconocer la labor de sus compañeras y compañeros legisladores en la construcción de la Cuarta Transformación, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro aseguró que cumplir los 100 compromisos de la doctora Sheinbaum requiere contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Lograr mayoría implica que haya Presupuesto, eso es lo primero; lograr la mayoría es que continúen, al menos, los programas que hoy fueron instrumentados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expuso al advertir que, de no lograr mayoría, podría haber regresión en el país.

CLAUDIA SHEINBAUM: ASEGURA QUE REFORMA SOBRE PENSIONES NO AFECTARÁ LAS AFORES

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, reiteró su respaldo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Constitución en materia de pensiones y advirtió que no se afectarán las Afores. Ese esquema de retiro no se modificará y será un fondo de 60,000 millones de pesos, lo que permitirá que las personas que iniciaron su vida laboral después de 1997 tengan un aumento en los montos de su retiro, expuso la morenista desde Guadalajara, Jalisco. A principios del año el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una reforma para aumentar al 100% las pensiones. El 5 de febrero presentó un paquete de iniciativas de cambios legales y constitucionales, entre las que incluyó una para aumentar los montos de pensiones, pero ya no con el mismo ingreso que los trabajadores recibían cuando estaban en activo. De aprobarse esta propuesta, dijo Sheinbaum no, le va a pasar nada en las afores. Absolutamente nada. Van a seguir funcionando como hasta ahora. Lo que hay es que se está haciendo este año un fondo de pensiones que está haciendo el presidente de la República, de cerca de 60,000 millones de pesos, que permita que aumenten las pensiones de las personas que entraron después del 97, que es la reforma regresiva que hizo Zedillo. Mencionó que la reforma que hizo Felipe Calderón en el ISSSTE, en 2007, impactará cuando los trabajadores afiliados a ese esquema, los del sector público, comiencen a jubilarse posteriormente. Entonces ahí ya va a haber un fondo para que pueda cumplirse esta reforma constitucional que estamos planteando. Lo que es lamentable y además es la visión de la oposición, es que las y los trabajadores, después de 30 años, se jubilen con jubilaciones paupérrimas y abandonen a la gente a su suerte. Lo que estamos haciendo es que haya pensiones dignas y que las personas se puedan jubilar al menos con el salario medio del IMSS que hay cada año. Entonces ese es el planteamiento, no le va a pasar nada a las afores, sino más bien si es un fondo de pensiones. Además la iniciativa propone la constitución de un Fondo de Pensiones con recursos provenientes de la venta de inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la eliminación de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personas (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para Sheinbaum con ese fondo será posible aumentar las pensiones de los trabajadores.

XÓCHITL GÁLVEZ; PROPONE TERMINAR CON ESCASEZ DE AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, ante la escasez de agua que perjudica a cientos de habitantes del Valle de México, reprochó que durante este sexenio el Gobierno Federal disminuyera los recursos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La ingeniera explicó que urge invertir en infraestructura para que el 100 por ciento del agua residual que sale de los hogares sea tratada, como en Los Ángeles, Estados Unidos y Singapur, Asia, ciudades urbanizadas del mundo. La Ciudad de México dejará de ser una ciudad sin agua porque, además, el agua que hay es de mala calidad. El agua que hay contiene sustancias que no la hacen apta para el consumo humano. Tiene materia orgánica, tiene nitrógeno amoniacal y tiene manganeso. Lamentó que la mayoría de los ciudadanos de la capital del país tienen que comprar pipas de agua para disponer del líquido, lo que afecta la economía de miles de familias de bajos recursos. Por ello, Gálvez Ruiz lanzó un reto a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que tome un poco de agua que se distribuye en las pipas de agua que a diario compran los ciudadanos. Le voy a hacer un reto a la ex Jefa de Gobierno, la voy a invitar. Esta agua la compré de una de las pipas que tenemos que comprar los ciudadanos. Dice que no hay problemas de agua, yo la invito a que se eche un trago de esta agua de la pipa, a ver si es capaz. Ojalá y me acepte el reto, porque está dañando la salud de los ciudadanos en la Ciudad de México. Ojalá la ex Jefa de Gobierno entienda que el agua que le suministra a nuestros habitantes es de mala calidad y escasa. En el encuentro participó Santiago Taboada, ex alcalde de Benito Juárez, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Así como el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano.

MANLIO FABIO BELTRONES; VISITÓ LA FRONTERA EN NOGALES, DIO UN MENSAJE ENFOCADO EN TEMAS QUE CONSIDERÓ COMO NEURÁLGICOS

Manlio Fabio Beltrones, visitó la frontera en Nogales, el candidato al Senado por la alianza Fuerza y Corazón por México, dio un mensaje enfocado en temas que consideró como neurálgicos para el correcto desarrollo de nuestro país. Tras escuchar atentamente las participaciones de representantes de diferentes sectores, el experimentado político sonorense, respondió a cada uno de los puntos de manera puntual, dentro de lo que caracterizó son cuestiones que lastiman a los mexicanos y en sus palabras con la actual administración federal No van bien. Mencionó, en la próxima elección, se tiene que dar respuesta a las necesidades de todos los mexicanos, con la inteligencia y dedicación que ha llevado a México por un camino positivo, y analizó lo que tienen que hacer todos los votantes es tener una discusión profunda con una urna el próximo 2 de junio, en donde deberán de cuestionarse, si es su decisión continuar con un proyecto que consideró es fallido o buscar un nuevo camino a través de la experiencia que fortaleció a nuestro territorio.

Las prioridades cuando uno legisla y miren que de eso creo saber algo, si he sido varias veces senador, diputado, pero siempre pensando en cómo hacer que las cosas buenas pasen y beneficiar a Sonora, la última ocasión que estuvo como diputado lo que hice fue agarrar y ejercer las facultades de legislador, y traer recursos a Sonora, aquí es cierto les generamos un problema cuando se hizo la Obregón verdad, se tardó mucho tiempo y también con la Plutarco Elías Calles. Recordó la falta de atención que se ha tenido en temas tan importantes como salud, con el retiro del seguro popular, falta de medicinas, la no operatividad del INSABI, el cual manejo como desaparecido y criticó que todo esto se haya hecho durante el periodo de pandemia ocasionando junto a la inseguridad alrededor de un millón de muertos, que era cuando más se necesitaba, por lo que propuso la creación de un seguro universal, que si cubra a todos los sectores de la población. Caracterizó como responsable de la seguridad al estado mexicano y manifestó este está obligado a utilizar la fuerza de manera responsable para garantizar, que se pueda tener un nivel de orden en las calles, sin pasar la responsabilidad a los ciudadanos. Así mismo sobre el tema de obras públicas indicó, estas tienen que ser llevadas con completa trasparencia y poner orden a los términos de los contratos con los mecanismos necesarios, además abordó sobre el empleo que este tiene que continuar en crecimiento y no seguir con aumentos en la economía del 1 por ciento, por medio de obras y el traer recursos a Sonora, también se comprometió a gestionar proyectos relacionados con el agua y la falta de electricidad. Se dijo a favor de algunas políticas que han logrado los partidos durante este sexenio como al aumento a los salarios, así como las pensiones para adultos mayores y se sumó a la propuesta de establecer esta prestación de los 65 a los 60 años, temas que indicó no pueden removerse ya que se encuentran en la constitución política de nuestro país.

ERNESTO GÁNDARA; NECESARIO ESTAR CON LA GENTE PARA SER BUEN REPRESENTANTE

Ernesto “El Borrego” Gándara en el arranque de su campaña en la Plaza Zaragoza y en el Centro de Hermosillo, puntos que son el corazón de nuestra comunidad, consideró que solo estando con la gente es como se les puede representar como se debe. Es por eso que el candidato a Diputado Federal por el Distrito 5 de la Coalición Fuerza y Corazón por México decidió iniciar en los puntos más emblemáticos de la ciudad, pues es ahí donde convergen ciudadanos de todos los sectores de Hermosillo. Las causas de la gente están aquí, sus necesidades están aquí. Nuestros intereses deben de estar aquí, con la gente, no con ningún otro interés político. Para mí es muy significativo iniciar aquí en el Centro y en la Plaza Zaragoza, como algo simbólico, y no se diga aquí con la gente, que es gente de bien, gente muy trabajadora, gente de familia. “El Borrego”, aspirante a legislador detalló que durante su vida ha mantenido un contacto permanente con los hermosillenses, desde la vida ciudadana como desde los puestos del servicio público en que ha tenido oportunidad de estar. Ernesto Gándara recorrió los puestos del popular tianguis de Los Olivos, en el sur de Hermosillo, donde convivió y platicó con locatarios, vendedores y clientes que se dan cita los fines de semana. En su visita, recogió el sentir de los ciudadanos, que piden mayor seguridad, oportunidades para emprender y apoyo de la federación para infraestructura vial, temas a los que se comprometió a impulsar al llegar a la Cámara de Diputados.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ARRANCA CAMPAÑA ESCUCHANDO A LA CIUDADANÍA

En su primer día de recorridos como candidato por el Distrito 7 en la Gustavo A. Madero donde visitó las colonias Providencia 3 y Casas Alemán, Miguel Ángel Mancera, escuchó las necesidades de la ciudadanía donde se abordaron temas cruciales para la comunidad, enfocándose en mejorar la calidad de vida de las y los maderenses, quienes coincidieron que la seguridad, infraestructura urbana y de salud son los temas prioritarios en la zona. Mancera se comprometió a darle continuidad en temas de movilidad, captación de agua y empoderamiento femenino. Además, destacó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en la zona, asegurando un entorno tranquilo y protegido para todos los residentes del dicho distrito. En materia de seguridad Miguel Ángel Mancera, aseguró que fortalecerá las estrategias de prevención del delito y a trabajar de la mano con las autoridades locales para implementar medidas efectivas y garantizar la tranquilidad de las y los vecinos. Mancera, demostró su empatía con los habitantes del Distrito 7 de la GAM y señaló que juntos, con el apoyo de la comunidad harán un lugar más pacífico y armonioso.

ROBESPIERRE LIZÁRRAGA; CONVOCATORIA DE ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2024-2025 DE LA NUEVA UNIVERSIDAD PUBLICA

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) público a través de sus páginas oficiales, la convocatoria de admisión tanto para el nivel medio superior como superior para el ciclo escolar 2024-2025, tal y como lo anunció previamente el encargado del despacho de la Rectoría, el doctor Robespierre Lizárraga Otero. Manifestó que pese a la situación de incertidumbre que enfrenta la universidad, el déficit presupuestario y la persecución política por parte del Gobierno del Estado, la institución asume su compromiso con la sociedad sinaloense, por ello dio a conocer el periodo general de preinscripción para los interesados en ingresar al nivel bachillerato y a los programas educativos que oferta la máxima casa de estudios. La universidad va a asumir un gran reto y desafío porque como nunca el regateo presupuestal a la universidad como parte también de este hostigamiento y persecución política va a estar presente, va a tener que haber un gran esfuerzo, aun así abrazamos la adversidad, asumimos el reto y el cumplimiento de este compromiso que tenemos con el pueblo de Sinaloa. En ese sentido, informó que para aquellos que deseen estudiar en las preparatorias de la casa Rosalina el portal de preinscripciones se abrirá de forma diferencia por unidad regional, iniciando el día 8 abril con la Unidad Regional Centro; en lo referente a la Unidad Regional Centro- Norte será el 9 de abril; para la unidad Regional Norte, el 10 de abril y, en la Unidad Regional Sur se apertura el 11 de abril. Para el nivel superior el período de preinscripciones se realizará por bloques, dando inicio el 15 de abril, con el Bloque A que integra las carreras de las áreas de las ciencias de la salud; el 16 de abril, el Bloque B que corresponde a las ingenierías; y, el 17 de abril, es para el Bloque C que comprende las licenciaturas de las áreas de las ciencias sociales y humanidades. De igual manera precisó que, el 10 de mayo cierra el proceso de preinscripción UAS 2024 para ambos niveles educativos, enfatizando la importancia de concluir de manera satisfactoria dicha etapa, para tener la posibilidad de aplicar el examen de institucional de admisión, el cual se llevará a cabo el sábado 15 de junio. Como cada año esta universidad dará la bienvenida a una generación más de hombres y mujeres jóvenes que quiere progresar y que la única vía que tienen es la universidad, es el estudio y el esfuerzo cotidiano, en las aulas. Lizárraga Otero, mencionó que los pormenores del proceso de admisión para el ciclo escolar 2024-2025, se establecen a detalle en la convocatoria; asimismo, invitó a los padres de familia a continuar confiando en la más que centenaria institución y a defender juntos la educación pública de Sinaloa y con ello el progreso del país. Para asegurar este principio de la universalidad que la Universidad Autónoma de Sinaloa este con las puertas abiertas es necesario defenderla, padres de familia, jóvenes defiendan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, defendiendo a la UAS, defendiendo la autonomía de la UAS vamos a defender que estas puertas continúen abiertas para todas y todos como hoy están.

DONALD TRUMP; PRETENDE CUBRIR UNA FIANZA DE $100 MILLONES DE DÓLARES

Donald Trump con la intervención de sus abogados, quienes acudieron a un tribunal de apelaciones de Nueva York con el objetivo de que se le permita cubrir una fianza que congele los intereses de los más de $454 millones de dólares que ya adeuda, se encontraron con la oposición de la fiscal Letitia James. Los abogados del ex presidente de la nación acudieron a un tribunal de apelaciones de Nueva York con el objetivo de que se le permita cubrir una fianza de $100 millones de dólares como parte de la sanción de casi $355 millones de dólares que le fue impuesta al ser declarado culpable de cometer un fraude al manipular falsamente los estados financieros de su compañía con objeto de obtener beneficios. Sin embargo, la solicitud de Trump se encontró con una exigencia de la fiscal Letitia James. Después de analizar las pruebas surgidas de la investigación llevada a cabo por fiscal general de Nueva York, el juez Arthur Engoron falló en contra de Donald Trump y además de fijarle una sanción económica sin precedente por alterar su patrimonio neto, también lo inhabilitó para continuar realizando negocios. Lo complicado del asunto es que, por cada día sin cubrir el monto de la sanción se acumulan $112,000 dólares en intereses y la deuda ya asciende a más de $454 millones de dólares. En virtud de que Trump carece del efectivo suficiente para pagar su multa, su equipo legal recurrió a un tribunal de apelaciones y mediante un expediente judicial de casi 1,800 páginas argumentó que la deuda se está convirtiendo en algo impagable. La fiscal Letitia James se niega a brindarle un respiro, la oficina de la fiscal también le hizo llegar una carta al mismo tribunal de apelaciones mediante la cual se opone a cualquier pausa temporal, pero especialmente si el ex presidente no paga todo el efectivo de la fianza. No tiene fundamento el argumento de los acusados de que una fianza o depósito completo es innecesario porque están dispuestos a pagar un compromiso parcial de menos de una cuarta parte del monto del fallo. Los demandados prácticamente reconocen que el señor Trump no tiene activos líquidos suficientes para cumplir la sentencia; los acusados necesitarían reunir capital para hacerlo.

