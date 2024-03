El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, llegó al foro de la Semana de la Infraestructura Transformadora que organiza la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, explicó que no podía estar ahí por la prohibición de la normatividad electoral y se retiró.

“Me hubiese encantado estar con ustedes, es esto que nos parece en la política que es fundamental, el tener el contacto con la gente, con los jóvenes, discutir, recibir preguntas, debates y este es un foro fantástico.

“Voy a llorar por la prohibición, pero vine expresamente para explicárselos, según las normas del INE los funcionarios no pueden participar en estos foros, no pueden tomar una serie de medidas, no pueden hablar de muchas cosas, no pueden tocar temas que se consideren que sean contrarios a los contrarios”, explicó el funcionario ante los presentes reunidos en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo.

Expresó que ese era un foro precioso, con una gran concentración de personas y sobre todo de jóvenes interesados en temas fundamentales para el país.

“(Pero) Yo tengo una mala noticia. Esta prohibido a partir de hoy la participación de funcionarios en foros, en discusiones en las que presenten logros porque el INE establece esa prohibición.

“Ya cuando pase esta veda me dará mucho gusto repetir el foro. Y ya para que les hago otro comentario, no me vayan a multar y aquí sí tienes que pagar, medio millón de pesos (y) entonces ir a pedir prestado para pagar las multas que puede el IFE (sic) decidir”, dijo Bartlett.

Comentó que el diputado presidente de la Comisión de Infraestructura de San Lázaro, Reginaldo Sandoval (PT) seguramente podría hacer la presentación que llevaba preparada.

