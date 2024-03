La solicitud de visa canadiense a viajeros mexicanos responde al aumento de connacionales que arribaron al país de manera “incorrecta”, desbordando el sistema de solicitudes de asilo, señaló el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.

Y es que de acuerdo a datos del Gobierno canadiense, las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos mexicanos alcanzaron un nivel récord en 2023, en un momento en que el sistema de asilo, la vivienda y los servicios sociales de Canadá ya estaban bajo una presión significativa.

“La mayoría de estas solicitudes (aproximadamente el 60%) fueron rechazadas por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá o retiradas o abandonadas por el solicitante”, reza un comunicado oficial del Gobierno de Canadá.

También señaló que la tasa de solicitudes de asilo de mexicanos “ha aumentado significativamente desde que se levantó la visa por primera vez en 2016”, pasando de 260 solicitudes en 2016 a 23 mil 995 solicitudes en 2023.

“Nuestros dos países estamos comprometidos a enfrentar retos comunes juntos, tenemos la misma visión de la necesidad de una migración segura, ordenada y legal”, señaló el embajador.

Mediante un video compartido a través de redes sociales, el diplomático canadiense refirió un aumento en la llegada irregular de mexicanos a Canadá.

“Canadá busca remediar el contexto que ha permitido un incremento continuo del número de mexicanos que ha llegado a nuestro país de manera incorrecta. Han sido mal informados o les han ofrecido un empleo sin permiso de trabajo, o han pedido asilo sin los fundamentos requeridos. Esta situación ha contribuido a crear presiones sobre el sistema migratorio de Canadá”, indicó.

Lo anterior, al asegurar que “los mexicanos siguen siendo bienvenidos en el país. Estamos decididos a asegurarnos que los mexicanos y los ciudadanos que piden asilo en Canadá lo hagan por las razones correctas y estén en una necesidad real de nuestra protección”.

En respuesta a la medida, el Gobierno mexicano advirtió que también podría imponer visas a canadienses.

“México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”, informó la Cancillería ante el requisito de visado. El Gobierno de México también lamentó la decisión de Canadá, al considerar que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida.

Postura presidencial

Por su parte, luego de que Canadá reinstalara la solicitud de visas a mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al asegurar que él gestionó ante el expresidente de EU, Donald Trump que se incluyera a su país en el tratado de libre comercio conocido como T-MEC.

Desde Cancún, Quintana Roo, López Obrador dijo que la nueva medida afectará a 40 por ciento de los connacionales que viajen a Canadá, y pese a que respeta la decisión, le hizo un “reproche fraterno” a Trudeau.

“Nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara a Canadá en el tratado de libre comercio, porque el presidente (Donald) Trump no quería por diferencias (…) por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien pues, entonces no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral México-Estados Unidos, y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de qué había iniciado el tratado con tres países”.

“Qué tal que me vuelven a rechazar la visa”

En 2015, siendo estudiante, Ángelica solicitó la visa canadiense para acudir a Toronto en viaje de placer. Sin embargo, pese a contar con todos sus documentos en orden, el trámite fue rechazado.

“Me acuerdo que me dio mucho coraje, porque a mí me iban a mandar mis papás con una tía que ya tenía su visa a conocer Canadá, y pues nada, aquí me quedé”.

Ahora, ya ejerciendo su carrera, Ángelica pensaba hacer ese viaje que quedaba pendiente, pero con el anuncio de que nuevamente los canadienses pedirán visa a mexicanos, está evaluando si mejor escoger otro destino.

“Qué tal que me vuelven a rechazar la visa… Eso y que no voy a gastar mis ahorros en un país que no nos quiere”, dice a este diario. /ARTURO RIVERA

A tomar en cuenta

Las personas mexicanas que viajen a Canadá deberán contar con una visa canadiense o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) válida y vigente

Las autorizaciones electrónicas emitidas antes de las 22:30 horas del 29 de febrero se cancelarán automáticamente, a menos que estén ligadas a un permiso válido de trabajo o estudio

Las personas mexicanas con permiso de trabajo o de estudio válido y vigente podrán viajar con su actual eTA hasta que expire, siempre y cuando ingresen vía aérea

Antes de viajar a Canadá, es necesario solicitar la eTA, en caso de ser elegible. Si la persona que desea viajar ya no es elegible para la eTA, necesitará solicitar una visa de visitante a Canadá.