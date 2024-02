El mediocampista, Exequiel Palacios, es uno de los jugadores que formaban la alineación que llevó a Argentina a ser campeones del mundo en Qatar 2022, en ese entonces se encontraba en una relación con Yésica Frías llegando a comprometerse; sin embargo, hoy en día la pareja se encuentra separada lo que ha generado diversos roces entre ellos.

En medio de los trámites de divorcio, Frías reveló haber tomado la decisión de vender la camiseta que el jugador usó en la final de aquel mundial así como la medalla obtenida en el mismo certamen, esto tras acumularse una serie de deudas por parte del argentino y señalar que no recibe ningún apoyo económico de su parte.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él, Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, declaró la mujer en redes sociales.

Días después compartió en su cuenta de Instagram imágenes donde se le ve junto a un hombre que sostiene la playera que Palacios utilizó en Qatar, acompañada de la leyenda “El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos”.

Las publicaciones de la joven dan a entender que con cada artículo del argentino vendido lo utilizará para cubrir gastos pendientes.

“Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, sostiene Frías.

Hasta el momento, Exequiel no ha realizado comentarios respecto a esta supuesta venta que busca ofertar todas sus memorias físicas como parte de la historia del fútbol argentino y mundial.

