Fuentes han reportado que se enviaron supuestas pruebas del integrante de Red Bull, Christian Horner a cientos de periodistas.

Parece ser que la polémica sobre el miembro de Red Bull, Christian Horner continua esto después de que en la mañana de este jueves varias fuentes revelaran que se han enviado supuestas pruebas de su caso a cientos de periodistas.

Por medio de “X” la cuenta @JennaFryer informó que por medio de una unidad de Google supuestamente se enviaron todas las pruebas de Horner a cientos de periodistas:

“Una unidad de Google que contiene todas las “pruebas de Christian Horner” acaba de ser enviada por correo electrónico desde una cuenta anónima a cientos de periodistas”, se leyó.

Más tarde notificó que también fueron enviadas a los jefes de equipo, Stefano Domenicali, Liberty Media y muchos más.

Correction: In addition to journalists, it is sent to the other team principals, Liberty Media, Stefano Domenicali, and many others. The file contains photos of whatsapp messages and other photos. https://t.co/TTXSR4vfRl

— Jenna Fryer (@JennaFryer) February 29, 2024