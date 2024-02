Se ha reportado que la denuncia en contra de Christian Horner fue desestimada por lo que continuará dentro de la escudería Red Bull.

Parece ser que el caso del miembro de Red Bull, Christian Horner, ha llegado a su fin, esto después de que se informara que continuará dentro de la escudería al ser desestimada la denuncia que fue puesta en su contra por “conducta inapropiada”.

Todo esto está ocurriendo a pocos días de que arranque la temporada 2024 de la Fórmula 1, de momento no habrá alguna modificación con respecto a Horner después de que hace un mes se notificara que estaba siendo investigado tras varias acusaciones.

Aunque de manera oficial la escudería no ha hecho un comunicado oficial, fuentes cercanas han mencionado que se ha desestimado la denuncia, por lo que la trayectoria de Christian en Red Bull continuará con normalidad:

“Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial”, revelaron medios locales, lo que supuestamente dice un comunicado oficial.

Breaking: Red Bull confirm the complaint against Christian Horner has been dismissed.

Their statement reads: "Red Bull is confident that the investigation has been fair, rigorous and impartial." pic.twitter.com/dVYXx3hc53

— ESPN F1 (@ESPNF1) February 28, 2024