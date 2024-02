El presidente, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará en agosto todo el sistema de El Insurgente, Tren Interurbano México-Toluca. Las estaciones de la segunda fase de operación serán Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Actualmente ofrece servicio en una primera etapa entre las estaciones Zinacantepec y Lerma, en el Estado de México, a 10 mil pasajeros diarios. El sistema ferroviario de El Insurgente consta de 60 kilómetros que se recorrerán en 45 minutos, lo que mejorará la movilidad de habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México. López Obrador dio a conocer que realizó un viaje de prueba acompañado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, en el tramo que une Lerma con Santa Fe, en la Ciudad de México. En el trayecto, El Insurgente pasó por el histórico Monte de las Cruces a través de un viaducto de 80 metros de altura, así como a través de un bitúnel de 10 kilómetros de longitud. El jefe del Ejecutivo aseguró que es una gran obra de ingeniería y son muy buenos los trenes. Indicó que el proyecto será concluido antes de terminar la administración como parte del cumplimiento de sus compromisos. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo 18 kilómetros de la obra, de los cuales, 16.5 kilómetros en obra civil están concluidos y sólo restan 1.5 kilómetros de montajes, explicó el secretario de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO RECIBE Y TURNA A COMISIONES MINUTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados 12 minutas para reformar diversos ordenamientos en materia de inclusión de personas con discapacidad, movilidad y seguridad vial, violencia familiar y desarrollo forestal sustentable. Incluyen temas relacionados con vivienda, desplazamiento forzado interno, innovaciones tecnológicas sustentables, acceso a la educación obligatoria bilingüe de la comunidad indígena y responsabilidades administrativas en las garantías de derechos humanos con perspectiva de género. Además, para declarar el 19 de marzo como “El Día de la Artesana y del Artesano”, así como sobre el derecho a pensión por viudez, seguridad turística, derechos de los hijos menores de 16 años de asegurados y pensionados, y actividades del sector forestal. Se trata de propuestas para reformar la Ley Federal del Trabajo; la Ley de Vivienda; Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Cambio Climático; la Ley del Seguro Social; y la Ley General de Turismo. En la sesión de este martes del Senado, también se recibieron proyectos de decretos para reformar la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

EDUARDO RAMÍREZ; EN EL LIBRE DE RÉCORD GUINNESS, “SE TOMÓ EN UN PAR DE HORAS MÁS DE 500 MIL 890 FOTOS”

Eduardo Ramírez Aguilar candidato a la gubernatura de Chiapas, recibió la constancia que lo acredita oficialmente como el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, el senador con licencia entró al libro del Récord Guinness por aquello de que se tomó, en un par de horas, más de 500 mil 890 fotos, con sus seguidores que le dedicaron algunos mensajes de solidaridad, de amor y algunos no ocultaron estar extasiados de que siempre lo apoyaron, en las buenas y en las malas, para que alcanzara la nominación por el partido guinda y ahora arropado por una media docena de partidos chiapanecos. Su humildad hoy parece que ya le es gratificante.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; SENADO LE CONCEDE LICENCIA

El Pleno del Senado de la República aprobó la licencia que solicitó el senador Alejandro Armenta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 1 de marzo. El legislador expresó que ser senador de la República ha sido el más alto honor que ha tenido en su vida, y estoy convencido que la lucha que dimos, desde esta trinchera, marcará precedentes en la vida del país. Dijo que tuvo la oportunidad de contribuir al desarrollo de México, pero que los logros son resultado de cada una de las senadoras y senadores que integran este recinto legislativo. Expresó que, por mandato de pueblo, el Senado tiene una composición plural, diferentes ideologías, proyectos y anhelos, pero la misma convicción de que el poder se convierta en una virtud, siempre y cuando sirva a los demás. Durante su etapa como senador, fue presidente de la Mesa Directiva, tuvo la oportunidad de presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Puntos Constitucionales; y también formó parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Relaciones Exteriores y la de Economía. Armenta manifestó que nunca dudó en acompañar la lucha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hice convencido de que es lo correcto, porque el legado del humanismo mexicano servirá como hoja de ruta para aquellos que buscan el desarrollo de nuestro país.

SENADOR RICARDO MONREAL; DESTACÓ LA LABOR DE ALEJANDRO ARMENTA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, destacó la labor de Alejandro Armenta al frente de diversas comisiones, así como de la Mesa Directiva. Además, enfatizó que fue un buen compañero, por lo que le deseó éxito en sus futuros proyectos. La legisladora del PRI, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que junto al senador Alejandro Armenta llegaron al Senado con el anhelo de trabajar por un México más justo equitativo y en paz, y hoy a pesar de no compartir el mismo proyecto político, Puebla tiene rumbo y seguramente nos irá muy bien. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció el trabajo de Armenta Mier como presidente de la Mesa Directiva y en las comisiones que presidió; además, le deseó éxito en sus aspiraciones.

IGNACIO MIER; DIPUTADOS DE MORENA Y PT PIDEN AL INE RECHAZAR CANDIDATURA DE CABEZA DE VACA A DIPUTACIÓN

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informo que los diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE), negar el registro del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por incumplir con los requisitos que se establece para buscar la candidatura para una diputación plurinominal. El legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna y el petista Gerardo Fernández Noroña indicaron que García Cabeza de Vaca, no cuenta con la residencia permanente en Tamaulipas, tiene una doble nacionalidad, es decir, la de mexicano y estadounidense. Además, es un prófugo de la justicia. No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para que alguien que tiene procesos pendientes y que además, no cumple con la ley. Fernández Noroña demandó a su vez al Instituto que de la misma forma en que realiza investigaciones de oficio en otros asuntos, esto es, sin petición expresa, su partido solicita que lleve a cabo una investigación con toda la documentación que entregaran como prueba.

CLAUDIA SHEINBAUM: POR PRIMERA VEZ VA A HABER UNA MUJER PRESIDENTA Y SÍ VA A HABER UN BUEN GOBIERNO

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, aseguró que la guerra sucia en su contra, que consideró en las últimas semanas ha colocado en ‘X’ como Trending Topic el hashtag narco presidenta en varias ocasiones, es algo que ya ni le importa, aunque insistió debe ser denunciada por ser algo ilegal. Personalmente, digo, la verdad es que dicen una cantidad de mentiras, ya se demostró que son bots, que son trolles. La candidata, quien se alista para arrancar campaña el próximo viernes 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, aseguró además que estas campañas en su contra son construidas y nada tienen que ver con algo orgánico ni con los ciudadanos, sino con la contratación de empresas que están provocando estos Trending Tropics. Claudia Sheinbaum señaló, además, que contrario a lo que se ha dicho que en caso de que gane la elección, quien estará detrás de la toma de decisión de su gobierno será el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no será así, pues insistió en que ella tiene el carácter suficiente. Por primera vez va a haber una mujer presidenta y sí va a haber un buen gobierno con ojos y mano de mujer. Sheinbaum señalo que la próxima contienda electoral será una oportunidad para que gobierno pueda darle continuidad a los proyectos de transformación que iniciaron con el sexenio de López Obrador y la Cuarta Transformación del país.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; SUMA A SU EQUIPO DE CAMPAÑA A JUAN ZAVALA COMO COORDINADOR POLÍTICO

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), nombró a Juan Zavala como coordinador político de su equipo de campaña. Zavala es considerado amigo cercano de Máynez y en 2021 fue secretario general de acuerdos en MC. Juan Zavala es sobrino de Margarita Zavala, ex aspirante presidencial del PAN y esposa del ex presidente Felipe Calderón. Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la maestría en Seguridad Nacional en la Universidad Georgetown. En el equipo de Álvarez Máynez, estará a cargo de la campaña llamada “Lo Nuevo”, que el aspirante presidencial inicia oficialmente el 1 de marzo. Capacidad y confianza no son valores excluyentes. Juan Zavala es prueba de ello. Su calidad humana coincide con una sólida formación académica y un probado oficio político.

MANLIO FABIO BELTRONES; SOLIDO Y EN CRECIMIENTO EN SONORA

Manlio Fabio Beltrones, crece en Sonora y Durazo busca detenerlo con un plan electoral con el Verde y MC. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dice que su principal objetivo de cara a la contienda por el Senado es que Manlio Fabio Beltrones quede en tercera posición, relegado ya sea por el Partido Verde o por Movimiento Ciudadano. Durazo está convencido de que, aún llegando en segundo lugar, Beltrones se va a convertir en un riesgo para su gobernabilidad y, lo más determinante, a complicar su sucesión. En este contexto el priista Manlio Fabio Beltrones tienen registrada la jugada y de momento se muestran optimistas porque entienden que lo más probable es que las campañas del Verde y de Morena se terminen por anular mutuamente.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; PIDE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL ATENDER LA DISMINUCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS

La senadora del Partido Acción Nacional Josefina Vázquez Mota, pide a la Secretaría de Salud federal atender la disminución de la vacunación en niñas y niños. Señalo que junto con la senadora Lilia Margarita Valdez, que preside la Comisión de Salud han trabajado conjuntamente, siempre a favor de niñas, niños y adolescentes, por lo que le dijo que cuente con todo aquello que colabore a que se realice la no prescripción del crimen de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Y el caso que usted describe y que vuelve a conmocionar a la opinión pública, desgraciadamente se sigue repitiendo por juzgadoras y juzgadores que no tienen ninguna capacidad o preparación para abordar a las niñas, niños y adolescentes. No tenemos más que sumarnos evidentemente a lo que aquí se ha expresado, y sabe usted, que en estos casos siempre contarán con la comisión y con la presidenta de la comisión, porque las niñas y los niños no tienen partido.

JOE BIDEN; PIDE A LEGISLADORES APROBAR 95 MDD DE AYUDA MILITAR PARA UCRANIA

El presidente Joe Biden, instó a los líderes del partido demócrata y republicano en el Congreso a aprobar urgentemente un paquete de ayuda militar para Ucrania. Biden sostuvo una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, así como con los líderes republicanos en el Senado, Mitch McConnell, y en la Cámara Baja, Mike Johnson, este último el que más resistencia ha mostrado a la aprobación de ayuda para Ucrania. El presidente afirmó que las consecuencias de la inacción cada día en Ucrania son graves y aseguró que algunos miembros del G7 (Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón) le han transmitido que están muy preocupados por la posición de Estados Unidos. La ayuda a Ucrania está atascada en el Congreso ya que Johnson se niega a someter a votación un proyecto de ley valorado en 95 mil millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, que ya fue aprobado por el Senado este mes con el apoyo de los demócratas, que tienen la mayoría, y también de una veintena de republicanos, incluido su líder, McConnell. Biden también instó a los líderes del Congreso a aprobar la porción de ayuda destinada a Israel con el fin de que puedan reabastecer los misiles del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro y así defenderse de los ataques aéreos del grupo islamista palestino Hamás.

