Luego de cuestionar que el presidente de la República no haya iniciado una investigación en México por los señalamientos del New York Times de vínculos de su familia con el narcotráfico, la candidata de la oposición a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, aseguró que a ella ahora la gente le dice que entiende el porqué del llamado “Culiacanazo”.

“La investigación sí existió y si por motivos políticos hoy no está vigente, eso no quiere decir que no haya existido. Así que los de Morena que ni se emocionen diciendo que no hay nada; no, sí hubo. Y tenemos que saber los mexicanos qué es lo que hay en ese expediente, quiénes son las personas involucradas.

“Porque a mí lo que me dice la gente es que ahora entienden lo del Culiacanazo, ahora entienden lo del saludo a la mamá del Chapo. Ahora entienden porque no se les ataca a los delincuentes y por qué se les da abrazos. Esa es la verdad. La verdad es que en la vida real este gobierno no ha atacado a los delincuentes, éste gobierno ha permitido que la delincuencia se apodere del 35% del territorio nacional”, expresó la candidata en conferencia de prensa.

Insistió en que el presidente López Obrador hubiera podido abrir investigaciones, como lo ha hecho en el pasado, con simples declaraciones, por lo que le exigió ser congruente.

Que abra una investigación con el contenido de esa información para saber de qué tamaño es la corrupción en su gobierno, retó la opositora.

“Este gobierno está obligado a investigar y esclarecer el contenido de lo que se dice en este reportaje (…) si el Presidente hubiera sido un hombre que enfrentará a la delincuencia, que aplicará la ley, pues obviamente serían inverosímiles estas investigaciones”, enfatizó.

En otros temas, Gálvez calificó como una mentira cruel y cínica del presidente López Obrador, que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca.

Reprochó que a cinco años de su gobierno el mandatario siga actuando como candidato y prometiendo algo que sabe que no va a cumplir como una cobertura universal en el sistema de salud, mejor infraestructura y medicinas para toda la población.

“Hoy los mexicanos están menos protegidos que hace cinco años. Ahora ni siquiera encuentran las medicinas que necesitan y, para colmo, siguen con ocurrencias como la de la megafarmacia.

“Lo único que tiene de mega es el mega costo. En el primer mes de inaugurada y a pesar de haber recibido más de 12 mil llamadas con solicitudes de medicamento, solo surtieron 67 recetas. Seguro los anaqueles están casi vacíos”, dijo.

LDAV