La Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos busca intimidar al Gobierno de AMLO para que elimine los controles impuestos a las operaciones de agencias extranjeras en territorio mexicano, señaló el candidato de Morena al Senado, Marcelo Ebrard.

“Le están cobrando al presidente los controles que le puso a la DEA por ley. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes extranjeros en nuestro territorio? Tienen que rendir un informe sujeto a la ley. Eso no existía, aquí andaban como Pedro por su casa”, refirió en entrevista al término de un foro de seguridad en Morelos.

Al respecto, el exsecretario de Relaciones Exteriores acusó que la DEA “actúa sin fundamentos”, al filtrar testimonios a conveniencia, señalando como ejemplo la detención del general Cienfuegos en 2020.

“La DEA está acostumbrada a filtrar testimonios de acuerdo a lo que convenga… eso (los controles) no existía. Fue derivado de la injustificada y arbitraria detención del general Cienfuegos. ¿Qué demostró esa detención en su momento? Que la DEA actúa sin fundamentos. Tan es así EU regresó al general Cienfuegos a México”, mencionó.

En este sentido, Marcelo Ebrard calificó el actuar de la DEA como un intento de intimidación a México en el periodo electoral.

“De momento me llama la atención porque estamos en elecciones. Está muy mal que la DEA haga eso. No me sorprende. Está muy mal y no lo debemos permitir, porque no es un ataque a AMLO, es un intento reiterado por someter, intimidar a México, como lo fue en el casi de Cienfuegos. Ahora que ven que hay proceso electoral se van contra el presidente”, dijo.

Marcelo Ebrard participó en los Diálogos por la Seguridad, celebrados este viernes, en Cuernavaca, donde acudió por invitación de Margarita González Saravia, precandidata de Morena a la gubernatura de Morelos.