El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Larry Fink, director ejecutivo de Black Rock, en Palacio Nacional. El mandatario expresó que el encuentro fue grato. Destacó que el también presidente de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo es un hombre inteligente que pocos saben que es politólogo de profesión. Por parte del Gobierno de México participó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Por parte de Black Rock participaron en la reunión el responsable de Negocios Institucionales para las Américas, Armando Senra; el director para América Latina, Aitor Jáuregui; el director ejecutivo en México, Sergio Méndez y la jefa de oficina de Larry Fink, Stacey Mullin Outhwaite.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; MESA DIRECTIVA Y COMISIONES ACORDARON RUTA PARA CONCLUIR ASUNTOS LEGISLATIVOS PENDIENTES

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que durante el encuentro celebrado el martes, 20 de febrero, entre la Mesa Directiva y presidentes de las comisiones, se acordó una ruta para concluir los asuntos legislativos pendientes de cara al proceso de entrega recepción por la conclusión de los trabajos de la LXV Legislatura. Explicó que se planteó llevar al Pleno aquellos dictámenes que aún tengan la posibilidad de continuar, mientras que los temas que no hayan podido transitar en comisiones, por no contar con la votación necesaria, por perder vigencia o interés procesal de parte de sus promotores, serán concluidos Esto, además de concluir los asuntos legislativos, tiene la intención de no dejar a la próxima legislatura un rezago de pendientes para permitirles mayor libertad de trabajo. Ana Lilia Rivera detalló, en este punto, que las comisiones del Senado tienen un plazo de siete días para convocar a sus integrantes y definir qué asuntos consideran que pueden concluir y a cuáles se les puede impulsar antes de que termine la actual legislatura. Relativo a este tema, la presidenta del Senado de la República subrayó que tanto esta Cámara como la de Diputados actualmente construyen los puentes necesarios para entrar en una discusión pública, abierta, democrática y plural, en torno a las iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal en recientes fechas. Consideró, por ello, que asuntos ajenos al Poder Legislativo no interferirán en que avancen tales reformas. Las que sean posibles se lograrán, y las que no, abrirán una discusión pública, que era necesario.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SEPARACIÓN DE PODERES EN EL RÉGIMEN REPUBLICANO NO SIGNIFICA DIVORCIO DE PODERES, O RENUNCIAR A TENER COLABORACIÓN ENTRE PODERES

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, admitió que al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo comunicación con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Explicó que, en su caso, yo también hablé varias veces con el ministro presidente en ese momento, Zaldívar, y discutimos el décimo tercer transitorio, es decir, el artículo que impulsaron los legisladores de la Cuarta Transformación para aprobar la “Ley Zaldívar“. Dicho artículo ampliaba la extensión de cuatro a seis años el periodo del ministro en la presidencia de la SCJN, así como el mandato de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sobre el tema de las sentencias, tal y como admitió el presidente López Obrador, que hablo con el ministro Zaldívar, Ignacio Mier dijo: Yo ahí no me meto, porque no soy juez ni abogado. El presidente López Obrador reconoció que su gobierno intervino en casos del Poder Judicial cuando Zaldívar, ministro en retiro y actual integrante del equipo de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, estaba como presidente de la SCJN. Por ello, Mier Velazco consideró que la separación de poderes en el régimen republicano no significa divorcio de poderes, o renunciar a tener colaboración entre poderes. Recordó que Morena ha promovido la realización de diálogos con los ministros, como cuando había discrepancias, por la propuesta para transformar el Poder Judicial.

EDUARDO RAMÍREZ; JORGE LUIS LLAVEN ABARCA ES DESIGNADO COMO COORDINADOR PARA EL PROCESO ELECTORAL 2024 EN CHIAPAS

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informo que por acuerdo de los Comités de Defensa de la 4T, y del CEN del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca fue designado coordinador de Morena para el proceso electoral 2024 en Chiapas; teniendo entre sus responsabilidades fundamentales seleccionar a los mejores perfiles de hombres y mujeres que competirán por el Partido Verde en las elecciones federales y estatales, además de garantizar el triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum y de Eduardo Ramírez, en la entidad.

SENADOR RICARDO MONREAL; REPORTAJE DE THE NEW YORK TIMES, BASURA RECICLADA Y GUERRA SUCIA CONTRA AMLO

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que el reportaje publicado en el periódico estadounidense, The New York Times, es basura reciclada, guerra sucia y mediática que intenta minar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su autoridad, y que tiene que ver con las elecciones en ambos países. El senador afirmó: no le otorgo seriedad a ese reportaje de un periódico extranjero, creo en lo que comenta el Presidente, conozco a sus hijos y creo en la posición que han asumido. Ricardo Monreal subrayó que esto tiene que ver con los procesos electorales de ambas naciones, ya que en Estados Unidos nos convertimos en sus piñatas y, en México, en los rehenes de los partidos de oposición. Agregó que, de acuerdo con el mismo reportaje, el Gobierno estadounidense cerró las investigaciones por la falta de pruebas y que se trata de testimonios que les dijeron, que escucharon, que les comentaron. Recordó que en Estados Unidos está preso Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que en el pasado protegió y promovió el narcotráfico y la introducción de drogas a ese país. En el caso del presidente López Obrador, aseguró, sólo se trata de guerra sucia, de una campaña mediática, fundamentalmente de la oposición o de quienes no coinciden con él, que pretenden minar al principal activo que tiene Morena, porque nosotros lo consideramos muy buen Presidente. Ricardo Monreal dijo que desconoce si ya se recibió la comunicación de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se rechazó conceder más tiempo al Senado de la República para designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mi punto de vista, es que se haga un esfuerzo mayúsculo para lograr el mayor número de nombramientos aprobados y consensados, se requiere, en todos, la mayoría calificada, o sea las dos terceras partes; lamentablemente el proceso electoral a todos nos atrapa, por la agenda política electoral y los temas sustanciales no están saliendo.

CLAUDIA SHEINBAUM: SOSTUVO REÚNION EN PRIVADO CON DIPUTADOS DE LA 4T

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), sostiene encuentro con diputados de la 4T, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, encabezó el encuentro privado junto con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, donde trataron temas de la agenda nacional. En el marco de la definición de las listas de candidatos al Congreso de la Unión por parte de Morena y de la apertura de los foros para debatir las propuestas de 20 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Mier Velazco, junto con los legisladores del PT y PVEM hablaron de esas iniciativas que muy probablemente sean temas de la LXVI Legislatura que arrancará en septiembre próximo. El líder parlamentario convocó a sus pares del PT, Alberto Anaya, y del Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, donde se reunieron con Sheinbaum, quien les expresó trabajar con mucha unidad, porque hay mucho por hacer para consolidar la transformación del país. Asimismo Ignacio Mier le expresó que es tiempo de mujeres; de mujeres capaces que aman a México. El legislador consideró que fue una reunión muy amena donde conversaron con su compañera de lucha sobre temas de la agenda nacional.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; ULTIMO EN REGISTRARSE ANTE EL INE

El aspirante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez realizo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato oficial a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum ya presentaron su registro ante el INE. Una vez concluido el periodo de registros, el INE verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos. Posterior a la verificación, si se advierta que se omitió el cumplimiento de uno o más requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para que, dentro de las 48 horas siguientes, los subsane o se sustituya a la candidatura dentro de los plazos establecidos en la ley. El Consejo General del INE sesionará a más tardar el 29 de febrero para aprobar la procedencia de las candidaturas y en caso de ser favorable, los tres candidatos podrán arrancar con su campaña a partir del 1 de marzo.

XÓCHITL GÁLVEZ; MARKO CORTÉS, LAURA ZAPATA, MARGARITA ZAVALA Y OTROS POLÍTICOS FELICITAN A XÓCHITL GÁLVEZ POR SU CUMPLEAÑOS

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, festeja su cumpleaños número 61 en compañía de su familia. Publicó un mensaje en el que da gracias a Dios y a la vida por permitirme pasar un año más de vida rodeada de la gente que más amo. Gracias a todas y todos los que me acompañan cada día en este camino para construir ese país que soñamos. Les mando muchos besos y abrazos. Doy gracias a Dios y a la vida por permitirme pasar un año más de vida rodeada de la gente que más amo. Gracias a todas y todos los que me acompañan cada día en este camino para construir ese país que soñamos. Diversos actores políticos le han enviado mensajes de felicitación, entre ellos el presidente del PAN, Marko Cortés, quien compartió una fotografía junto a la abanderada presidencial. Hoy es cumpleaños de una mujer valiente y xingona, que se convertirá en la próxima Presidenta de México. También la felicitó la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano. Querida Xóchitl Gálvez deseo de corazón sea un cumpleaños lleno de bendiciones y que tu sonrisa que contagia alegría siga muchos años para todos los que creemos que eres la esperanza de México. La diputada y ex primera dama Margarita Zavala y la actriz Laura Zapata, entre muchas otras personas, le expresaron también sus parabienes. Xóchitl Gálvez decidió tener ese día una agenda de actividades privadas y reanudar sus Conferencias de la Verdad hoy viernes. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México tendrá su festejo de cumpleaños el próximo domingo.

JORGE ROMERO; REVELACIÓN DE AMLO ES UNA CONTRADICCIÓN DE MORENA Y UNA DESGRACIA PARA LOS PODERES DEL ESTADO

Jorge Romero, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, consideró que la revelación del Ejecutivo federal es una contradicción de Morena y una desgracia para los Poderes del Estado. Para nosotros no es nada nuevo. Para nosotros la intervención de la Cuarta Transformación en el Poder Judicial no se basa en torno a si le habla a ex ministros, eso lo damos por hecho, para nosotros se simboliza cuando alguien que tuvo la playera puesta de Morena, notoriamente burlando la Constitución, el Poder Ejecutivo la nombró directamente ministra.

MARCELO EBRARD; PRESENTO SU REGISTRÓ COMO CANDIDATO PLURINOMINAL DE MORENA AL SENADO

Marcelo Ebrard ex secretario de Relaciones Exteriores se presentó para formalizar su registro como candidato al Senado de la República por la vía plurinominal de Morena. Ebrard Casaubón se presento en la sede del registro del partido de Morena acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, y de su equipo de trabajo. Sobre el lugar que ocupa en la lista de representación proporcional de Morena, Marcelo Ebrard se limitó a decir que todos los senadores son iguales. Sobre la cuestión alrededor de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ebrard desestimó que ese sea un tema de importancia en este momento y señaló que los morenistas discutirán este asunto en el momento adecuado. Lo anterior, se debe, principalmente, a las especulaciones alrededor del futuro político del excanciller, pues la dirigencia nacional de Morena había anunciado que las personas que participaron en la contienda interna para elegir a su candidato presidencial, serían consideradas como los principales liderazgos del movimiento de la 4T en las instancias legislativas. Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar de la encuesta, por lo que, técnicamente, según lo estipulado por Morena, el excanciller tenía derecho a asumir un escaño en el Senado por la vía plurinominal en la primera fórmula y, eventualmente, se convertiría en el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Alta. Sin embargo, esto no sucedió así, pues Adán Augusto López fue considerado como el primer lugar de la lista, cuando en la encuesta interna de Morena quedó en cuarto lugar de seis lugares disponibles, cuestión que ha vuelto a generar cuestionamientos sobre el manejo de Morena y el regreso de Marcelo Ebrard.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; HABLO SOBRE REPORTAJE NEW YORK TIMES Y OTROS TEMAS DE INTERES

El Senador y Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo sobre reportaje New York Times sobre presuntos nexos en el narcotráfico con allegados al presidente. El legislador dijo: Entiendo que es un trabajo periodístico que hay que analizarlo y verlo desde esa perspectiva como un trabajo periodístico y de ahí se van teniendo cada quien sus opiniones y sus posicionamientos. Yo siempre he respetado el trabajo periodístico y simple y sencillamente digo ahí está la nota y las aclaraciones pueden venir de parte de quien quiera hacerlo. La verdad de las cosas es que es un tema estrictamente personal, es un señalamiento también estrictamente personal y sabrá exactamente cuál es el camino que debe conducir. Por lo que se refiere a la opinión pública, pues la opinión pública simple y sencillamente lo que dice es que ninguna autoridad de manera oficial se ha pronunciado sobre el particular. O sea, no es creíble. No se puede señalar como no creíble porque es una nota periodística. Me parece que cada uno en su nicho periodístico tiene sus fuentes y tiene su información. Más bien corresponde hacia la otra parte si es que quieres hacer una aclaración. Sobre su opinión de dos carpetas de investigación que abrió la FGR contra Ana Gabriela Guevara, señalo que poco se ha hecho por el deporte en este sexenio. Había ya muchos señalamientos que venían apuntando hacia allá. Me parece que era ya necesario simplemente que se aclararan. Yo creo que en su momento cualquiera de nosotros hemos estado mencionados o referidos en alguna carpeta de investigación cuando así va la tendencia o cuando así van los señalamientos. Y más vale que se abra esa carpeta, se investigue y se descarte. Si es que no hay nada, se termine con el asunto porque de otra manera lo que queda es flotando la información. Sobre las listas de candidatos de Morena, dijo: Me parece que algunas no sorprenden. Había sido muy mencionado. Había filtraciones ya de tiempo atrás y prácticamente muchos de esos nombres pues estaban ya en la impronta, estaban en el conocimiento de todos. Entonces pues son personas que están trabajando desde hace mucho tiempo ahí. Pero por ejemplo Cuauhtémoc Blanco, gobernador, Pues se había referido. De hecho, habían dicho que iba a competir en la Gustavo A. Madero. Esa era la información que nosotros teníamos. Y bueno pues ahora en esta posición entiendo que es una posición plurinominal. Realmente lo que se estaba buscando era terminar con los plurinominales, pero pues no, no se terminó. Ha habido mucho jaloneo. Eso no lo podemos ocultar. Ha habido mucho jaloneo y me parece que ha sido prácticamente en todas las fuerzas políticas en donde se ha presentado y pues no se escaparon de ello también. Los señalamientos de fractura, rompimiento, separaciones, salidas. Aquí en el propio Senado de la República ustedes lo han visto, los cambios de fracción, de grupo, de quienes estaban muy consolidados en alguno y que ahora pues les dijeron adiós.

JESUS VALDÉS Y NUBIA RAMOS; SE REGISTRAN ANTE EL INE COMO CANDIDATOS AL SENADO

El Partido Verde Ecologista realizó el registro formal de sus candidatos al Senado de la República y entregó la documentación correspondiente ante la Junta Local del INE. La junta local ejecutiva del INE informó que el PVEM entregó la documentación correspondiente de ambos candidatos que encabezan la fórmula junto con sus suplentes, Julio César Osuna y María Teresa Núñez. También llevaron a cabo el registro de la candidata de PVEM a diputada federal del distrito 06. La propietaria de la candidatura es Carmen Julieta Torres y de suplente de registro a Angelica López Beltran. El gobernador del estado anunció la candidatura de Jesús Valdés a fin de conformar la estrategia de Plan C de Claudia Sheinbaum, mismo que estarán implementando con Morena y Partido Verde.

JOE BIDEN; EXPRESÓ A YULIA Y A DASHA NAVALNAYA SUS SENTIDAS CONDOLENCIAS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó a Yulia y a Dasha Navalnaya sus sentidas condolencias por tan terrible pérdida, en un encuentro en la ciudad de San Francisco, indicó la Casa Blanca en un comunicado en el cual reafirmó su anuncio de sanciones a Rusia. En su reunión, el presidente expresó su admiración por el extraordinario valor de Alexei Navalny y su legado de lucha contra la corrupción y por una Rusia libre y democrática. Biden subrayó que el legado de Alexei continuará a través de personas de toda Rusia y de todo el mundo que lloran su pérdida y luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Navalny, uno de los últimos opositores al presidente Vladimir Putin aún en activo en Rusia, galvanizó protestas masivas y ganó popularidad con una serie de investigaciones sobre la corrupción estatal. Fue envenenado con un agente nervioso de la era soviética en 2020 y encarcelado en 2021 tras regresar a Rusia después de un periodo de tratamiento en Alemania. Fue condenado a 19 años de prisión por cargos de extremismo y enviado a IK-3, una dura colonia penal más allá del Círculo Polar Ártico conocida como “Lobo Polar.” La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, declaró que las autoridades intentaban obligarla a llevar a cabo su entierro en secreto. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que las autoridades rusas deberían devolver el cuerpo del activista a su madre para que pueda conmemorar adecuadamente, la valentía y el coraje y el servicio de su hijo. Las sanciones específicamente dirigidas a responder a la muerte de Navalny deberían anunciarse hoy viernes.

