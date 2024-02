El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Gobierno de Estados Unidos hacer la aclaración que ayer pidió sobre los señalamientos de recibir dinero del narcotráfico.

El mandatario retomó la polémica por el reportaje del periódico estadounidense New York Times y el cuestionario que dio a conocer y afirmó que la publicación no afecta la relación con el país vecino.

“Agradecer al Gobierno de los Estados Unidos que ayer aclararon, que aclararan y un vocero de seguridad nacional hizo la aclaración y agradezco mucho por eso.

“Esto no va a afectar las relaciones, ¿cómo va a afectar si hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos? Tenemos que tener una política de buena vecindad, somos los principales socios económicos comerciales en el mundo”, dijo López Obrador.

Recordó que en la unión americana viven 40 millones de personas de origen mexicanos por lo que ambos mandatario deben actuar de manera responsable, “pero quedarnos callados nunca”.

“Y que se entienda, México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero”, dijo López Obrador.

Sostuvo que tanto el ex presidente Donald Trump como el actual Joe Biden han sido muy respetuosos tanto en lo personal como en lo político.

“Sin embargo, hay mucho zalamero, lambiscón, achichincle, como en todos lados, siguen con la misma política de hace más de 200 años en Estados Unidos, la de Monroe, a de América para los americanos, cuando es el tiempo de cambiar en todo.

“Esto que hablamos del problema de las drogas por qué no lo atienden, por qué no atienden las causas de la migración, por qué no se ayudan a América Latina, al Caribe, a Haítí, por qué no se quita el bloqueo a Cuba. Ni con la bomba atómica se resuelve lo del fentanilo si no se atiendan las causas”, expresó el ejecutivo federal.

LDAV