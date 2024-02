El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en el proceso electoral que se celebrará el próximo 2 de junio habrá elecciones limpias y libres, en las que se respetará la voluntad de los ciudadanos. El jefe del Ejecutivo recordó que cuando fue opositor fue objeto de los fraudes electorales y que ahora como presidente no pueden hacer lo mismo con el bloque de oposición. El presidente acusó a sus adversarios de utilizar la democracia de parapeto, en el discurso, ya que en realidad solo quieren que domine la oligarquía. La democracia es poder del pueblo, y ellos quieren poder sin pueblo, eso es su democracia, esa es la diferencia de fondo. López Obrador convocó a toda la ciudadanía a involucrarse en este proceso para que se presenten unas elecciones que sean limpias y libres. Que no haya compra de votos, que no haya carrusel, ratón loco, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, que no haya apagones cuando están contando las boletas. Eso era lo que había. El presidente acusó a los dirigentes quienes participaron en la marcha por la democracia, de ser unos reverendos hipócritas y de haber guardado silencio cómplice cuando su movimiento enfrentaba campañas de desprestigio. Estos que se manifestaron ahora como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y la democracia, reverendos hipócritas. Todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio. Esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias porque ha habido reacomodos, ya es una nueva realidad no se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella, puntualizó al hablar sobre las campañas en su contra.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; ANALIZA CON TITULARES DE COMISIONES LA METODOLOGÍA PARA CIERRE DE LA LXV LEGISLATURA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, se reunió con legisladores titulares de comisiones y secretarios técnicos de esta Cámara, a fin de acordar una metodología para concluir los asuntos pendientes en el cierre de la LXV Legislatura. Al respecto, pidió a los asistentes cerrar juntos los trabajos del Senado de la República, independientemente del Grupo Parlamentario que representen, puesto que la óptima entrega de resultados es lo que a final de cuentas la sociedad nos va a reconocer o no. Si optimizamos en estos días que nos quedan lo que aquí hemos presentado, espero que, al finalizar esta Legislatura, este Periodo, como el anterior, hayan sido los más productivos en la historia del Senado. En ese sentido, la senadora expuso los planteamientos de la Mesa Directiva para agilizar las tareas legislativas pendientes. Entre ellos, se propuso dictaminar en conjunto iniciativas o proposiciones tomando en consideración que puede haber varias con temas en común, por lo que los asuntos pueden concluirse positiva o negativamente a través de un solo dictamen. Se planteó, además, la entrada en vigor de la reforma al Reglamento del Senado, publicada en diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación en materia de comisiones unidas, con la que se les proporciona un trabajo más ordenado, congruente, racional y dinámico. Por otra parte, expuso dictaminar en conjunto las minutas remitidas por la Cámara de Diputados, cuando se traten de un mismo ordenamiento, no sean contradictorias entre sí y exista la certeza de que no se presenten propuestas de modificación. También priorizar el análisis y dictaminación de los instrumentos internacionales, para lo cual la presidenta del Senado extendió la invitación a las comisiones responsables para tratar el asunto. Finalmente, se propuso desahogar en un solo dictamen los asuntos de legislaturas anteriores, siempre que los proyectos hayan quedado superados en su contenido, lo cual, reiteró la senadora, ayudaría a abatir el rezago legislativo. Ana Lilia Rivera recordó que los integrantes de la Mesa Directiva impulsaron una iniciativa de reforma al Reglamento del Senado de la República en materia de caducidad legislativa, para estipular que, una vez vencidos los plazos y prórrogas en que se deba presentar dictamen, se declarará la caducidad de las iniciativas, las cuales, de ser de interés del senador o senadora proponente, podrán presentarse nuevamente conforme al Reglamento, entre otras disposiciones. Dicha iniciativa, la senadora calificó como justa, inteligente, respetuosa y constitucional se tratará en próximas fechas en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos Segunda, y su contenido se compartirá previamente con las juntas directivas de las comisiones del Senado. En el encuentro, la presidenta del Senado informó que la Mesa Directiva preparó y entregará una carpeta a cada Comisión con información detallada sobre los temas de su competencia e información que guarda el rezago legislativo en el Senado hasta el 14 de febrero de este año.

DIPUTADO IGNACIO MIER; JUCOPO PIDE A TITULAR DE SSPC GARANTIZAR SEGURIDAD EN PROCESO ELECTORAL 2024

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se reunió de manera privada con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, a fin de informar sobre las acciones que se están implementando en la materia. Como resultado de dicha reunión, el presidente de la Jucopo, diputado Jorge Romero Herrera, expresó que se escucharon los planteamientos de la secretaria y externó que, más allá de colores partidistas, es importante disminuir la violencia para lograr la paz que el país requiere. Asimismo, el coordinador parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, comentó que, como resultado de dicha reunión, se acordó realizar reuniones periódicas con la titular de SSPC, así como integrar un grupo de trabajo en coordinación con el INE para dar seguimiento al proceso electoral 2024. Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, comentó que en la reunión con la funcionaria se acordó mantener comunicación constante con las y los legisladores para abordar los temas pendientes en la materia. Indicó que también se abordó la seguridad en las elecciones 2024, pues expresó se preocupación en torno a esta problemática. La titular de SSPC, Rosa Icela Rodríguez, destacó que uno de los temas que se abordaron con los integrantes de la Jucopo fue la seguridad para los candidatos en las elecciones, donde explicó el procedimiento que se realizará con el INE. Asimismo, la funcionaria reconoció que 50 municipios tienen problemas de inseguridad, por lo que afirmó que, como Estado mexicano, se tiene la obligación de proporcionar seguridad y tranquilidad, y de proteger a los candidatos y candidatas, sobre todo a nivel federal y a nivel local.

EDUARDO RAMÍREZ; SE REUNIÓ CON EL EX GOBERNADOR DE CHIAPAS, PABLO SALAZAR

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y Pablo Salazar Mendiguchía sostuvieron una conversación amplia. Eduardo Ramírez elogió la intelectualidad y la oratoria del nacido en Soyaló. Mendiguchía llamó al pueblo de Chiapas a creer, confiar y apoyar a Eduardo porque no va a fallar. El senador con licencia, Eduardo Ramírez, se reunió con el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, con quien conversó ampliamente. Tal como lo dejó ver, el también precandidato único a la gubernatura de Chiapas por Morena no perdió la oportunidad de externar su admiración por el ex mandatario. En lo personal, tengo una admiración a su conocimiento cultural y por ser uno de los buenos oradores que ha dado Chiapas en el siglo XXI, y quien, por cierto, siempre ha creído en nuestro proyecto desde mis inicios, hasta mi presente. Por su parte Salazar Mendiguchía hizo lo propio al llamar a las y los chiapanecos a respaldar el segundo piso de la transformación en la entidad. Convoco a las y los chiapanecos a que crean en este hombre; sobre él descansa la esperanza de millones de chiapanecos. Necesita de nuestro apoyo, Eduardo Ramírez siempre ha tenido el mío. No nos va a fallar, se los aseguro.

SENADOR RICARDO MONREAL; PODER JUDICIAL ESTÁ MUY ALEJADO DE LA JUSTICIA

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado dio su opinión al respecto tras el proceso en libertad de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Tras la salida de Emilio Lozoya del Reclusorio Norte para llevar su proceso en prisión domiciliaria, el coordinador de Morena en el Senado, acusó al Poder Judicial de estar generando impunidades, aunque reconoció que la Fiscalía General de la República debe revisar sus métodos. Ricardo Monreal consideró extraño que últimamente se esté dejando en libertad a presuntos criminales, lo cual, aseguró, termina afectando a la sociedad, que es la que sufre con estas acciones. Señaló que es grave que haya impunidad, provocada, dijo, por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Monreal Ávila agregó que el Poder Judicial está muy alejado de la justicia, engendrando impunidades, aunque reconoció que la FGR debe también revisar sus métodos. Asimismo destacó que lo mejor es tener un Poder Judicial autónomo, que procure la justicia en nuestro país.

CLAUDIA SHEINBAUM: DENUNCIARÁ ANTE EL INE GUERRA SUCIA

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), dio a conocer que denunciará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la guerra sucia en la red social X que señala al presidente Andrés Manuel López Obrador como Narco Presidente y a ella como Narco Candidata. Tras sostener un desayuno con un grupo de embajadores, que preside el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, afirmó que solicitará además a la red social X evitar esta campaña en la antesala de la elección presidencial. De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, se realiza una investigación sobre esta guerra sucia, la cual, anticipó, es pagada e impulsada por bots, mediante “fake news”. Acompañada por el coordinador de las mesas de consulta denominadas Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, y la responsable de temas internacionales de su equipo, Diana Alarcón, Sheinbaum afirmó que su campaña, a partir del 1 de marzo, será esencialmente de propuestas. Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral, y todo lo que esto requiere. Porque nosotros queremos que la elección se desarrolle en un clima positivo de propuestas, no creemos que la guerra sucia debe ser parte de la próxima elección. Acotó que la solicitud, que se realizará a la red social X para evitar estas campañas, se hará reconociendo la libertad de expresión, lo cual es distinto en este caso donde hay mucho recurso económico involucrado. En otro tema, la abanderada presidencial del oficialismo sostuvo que no tiene contemplado realizar una gira en el ámbito internacional. Reveló que el encuentro que sostuvo con el papa Francisco se realizó con el apoyo de los hermanos Héctor y Mauricio Sulaimán, quienes tienen una relación especial con el pontífice, y viajó al Vaticano en vuelo comercial.

XÓCHITL GÁLVEZ; EXIGE SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y DIPUTACIONES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, pidió seguridad para los candidatos a presidencias municipales y diputaciones durante las campañas electorales ante el clima de inseguridad que se vive en el país. La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que ella está conforme con la seguridad que le brindan elementos militares, pero también los candidatos para elecciones locales deben tener protección. Entre 2023 y lo que va de 2024, al menos 17 aspirantes y precandidatos a puestos de elección popular han sido asesinados, particularmente se trata de políticos locales. La candidata opositora dijo que ella buscará llegar a todos los rincones del país durante la campaña presidencial, pues busca llevar un mensaje de esperanza y dar a conocer su estrategia de seguridad pública. Pero, me preocupan mucho los candidatos a alcaldes, me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales, porque mal que bien yo tengo un aparato de seguridad, que me ha proporcionado el gobierno federal, que no creo que lo tengan todos los candidatos para estar en la calle. Xóchitl Gálvez dijo que el recién fallecido, ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien formaba parte de su equipo de trabajo, es un hombre insustituible, pero se tendrá que encontrar un nuevo responsable de la cartera de Economía, para lo cual se ha pedido a Enrique de la Madrid encontrar el mejor perfil. Por otra parte, Xóchitl Gálvez dijo que Morena debe explicar de dónde ha salido el dinero para poner tantos espectaculares de Claudia Sheinbaum por todo el país desde el año pasado, por lo que demandó que se investigue el financiamiento de la coalición Juntos haremos historia. Claudia Sheinbaum nos dijo que no sabía con qué dinero se financiaba la campaña de espectaculares. La ausencia de investigaciones sobre sus casos es evidencia adicional que estamos enfrentando una elección de estado.

MARIO DELGADO; ENCABEZA SORTEO PARA DEFINIR A LOS SENADORES Y DIPUTADOS PLURINOMINALES DE MORENA.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, encabeza el sorteo por el cual el partido va a definir la lista de sus candidatos a diputados federales y senadores por la vía plurinominal al Congreso de la Unión. Entre los morenistas inscritos y que participarán en la tómbola destaca el nombre del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el de José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se encuentra la escritora Elena Poniatowska; el hoy director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez y el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez. Entre los consejeros nacionales de Morena que entrarán a la tómbola para definir a los candidatos del partido a senadores plurinominales también aparece el productor Epigmenio Ibarra; así como Dolores Padierna, quien buscará una diputación por el distrito 4 de Iztapalapa. Sortean espacios en el Senado. Como parte del proceso de insaculación, se sortearon 8 hombres y 8 mujeres para los espacios no reservados para la lista plurinominal.

MANLIO FABIO BELTRONES; ENVIO MENSAJE A LA 4T: CALIFICA LA ESTRATEGIA DE LA 4T COMO ERRÓNEA

Manlio Fabio Beltrones, aspirante al Senado de República por el PRI, mandó un mensaje a la Cuarta Transformación y especialmente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El ex gobernador de Sonora acusó al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de dividir al país y calificó esa estrategia como errónea, por lo que advirtió que él no permitirá que eso siga ocurriendo. Reconoció que todos los partidos políticos tienen estrategias para poder convencer al electorado de que son la mejor opción para el país, reiteró en múltiples ocasiones que lo hecho por la 4T no está siendo correcto y dijo que trabajará para evitar que siga afectando a la población. Los partidos políticos tienen estrategias políticas, si ellos creen que en esta división les va a ir bien, yo me encargaré de demostrar lo contrario, de tal suerte que todos salgamos ganando. No es la primera vez que Beltrones Rivera se expresa en contra de la Cuarta Transformación, puesto que antes de anunciar su regreso a la política se escuchaba que, quizá, podría salir del tricolor para unirse al partido guinda; sin embargo, él mismo rechazó tales señalamientos. El priista aseveró que nunca se uniría al movimiento del presidente Lopez Obrador, debido a que los calificaba como personajes improvisados y mediocres y refirió que ni loco aceptaría formar parte. ¡Ni loco que estuviera! ¡Son puros improvisados y mediocres! ¡Ahí están los resultados que hablan por sí mismos!.

JOE BIDEN; TERMINA SU VISITA EN LOS ÁNGELES PARA RECAUDAR FONDOS EN CULVER CITY

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyo una visita planificada de dos días al sur de California con un evento en Culver City. El mandatario inició una campaña de recaudación de fondos de tres días en California, pidiendo a sus partidarios que se mantengan concentrados en lo que está en juego en su batalla por la reelección, donde probablemente se enfrentará nuevamente a Donald Trump en noviembre. En una recepción de campaña en los terrenos de la casa del multimillonario Haim Saban en Los Ángeles, Joe Biden dijo a sus partidarios que una victoria de Donald Trump podría conducir a una prohibición del aborto a nivel nacional, más esfuerzos republicanos para deshacer Obamacare y un deterioro de la reputación estadounidense en el escenario mundial. Biden también abordó de frente las preocupaciones tanto de sus partidarios como de sus detractores sobre su edad, un problema persistente que se ha convertido en un lastre para sus esperanzas de reelección. Quizás no corra tan rápido como antes. Quizás no pueda jugar como ala en Delaware, dijo Biden a la audiencia que incluía a la actriz Jane Fonda y al comediante Greg Proops. Pero les diré una cosa. He estado aquí el tiempo suficiente para saber lo que está pasando. La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, calificó la colecta como una demostración indiscutible de fuerza para comenzar el año electoral. Mientras el equipo Biden-Harris continúa aprovechando su maquinaria de recaudación de fondos, los republicanos están divididos: ya sea gastando dinero luchando contra Donald Trump o gastando dinero en apoyo de la agenda extrema y perdedora de Donald Trump. Las cifras sugieren que Biden está consolidando una temprana ventaja monetaria sobre Trump. Pero las cifras aún están por detrás de las que Trump había acumulado durante un período similar en 2020, cuando su campaña batió rutinariamente récords de recaudación de fondos. Recaudar dinero es sólo una parte de la ecuación. Qué tan bien se gasta ese dinero también es un factor importante, como bien sabe Trump. Su campaña de 2020 efectivamente prendió fuego a sus enormes superávits de efectivo a través de una serie de decisiones de gasto cuestionables. Este año, Trump conserva su impresionante capacidad para acumular dinero de campaña, particularmente de donantes de base que normalmente aportan pequeñas cantidades en línea. Trump, que aún no ha publicado sus cifras de recaudación de fondos de enero, también enfrenta una nueva amenaza a las finanzas de su campaña: las asombrosas facturas legales que acumuló mientras se defendía en cuatro casos penales distintos. Para mantener una ventaja en lo que se espera sea una costosa revancha con Trump, la campaña de Biden necesitará acelerar su recaudación de fondos. El viaje de esta semana marca la tercera visita de Biden a California en poco más de dos meses para eventos políticos. Está tratando de recuperar el tiempo perdido después de evitar en gran medida el bastión de los donantes demócratas durante las huelgas del año pasado del Writers Guild of America y SAG-AFTRA. Si bien los Biden buscarán donantes con mucho dinero esta semana, la campaña señala la cantidad de donaciones más pequeñas que ha recaudado como una señal alentadora para el presidente. La campaña dice que el 97% de los 3 millones de donaciones que ha recibido hasta ahora fue inferior a $200 cada una. Biden también ha recibido promesas de 158,000 donantes de apoyo que se han comprometido a donar mensualmente, más del doble de la cantidad que tenía Biden en este punto del ciclo 2020.

