La industria musical ha cambiado en los últimos años y con ello la forma en que los artistas lanzan sus proyectos. Y es que con el internet, redes sociales y el streaming la jugada ha tomado un nuevo rumbo.

Aunque a muchos no les agrade como artista, la experiencia de Taylor Swift con Scooter Braun y Big Machine Records (que la ha llevado a re-grabar sus álbumes) ha puesto más en alerta a los artistas mainstream, para que estos sean dueños de sus canciones y puedan hacer con sus temas lo que quieran sin intermediarios.

Ejemplo de ello es Megan Thee Stallion quien lanzó su sello Hot Girl Productions pero firmó un acuerdo con Warner Music para que le distribuyan sus canciones y próximos lanzamientos.

Esto quiere decir que la rapera de Houston sigue siendo dueña de sus temas e independiente pero podrá acceder a los servicios de la disquera sin necesidad de la opinión ni aprobación de ellos.

Otro acuerdo de distribución es el que tiene Karol G al inaugurar Bichota Records. Al finalizar su contrato con Universal Music Latin, UMG renovó con ella bajo Interscope Records quien ahora distribuye su trabajo para mayor alcance global.

Es de los pocos latinos que han logrado llegar a dicho subsello. Otros han sido Kali Uchis, Cuco y Bad Gyal (con el acuerdo convencional).

Los nuevos contratos han ganado terreno y así se aseguran ganancias justas para los artistas. Sigamos pendientes para ver qué otro talento se irá por esta vía.

Por otro lado, hay artistas que han optado por la independencia. Ejemplo de ello es Jennifer López que lanza este fin de semana su álbum This Is Me…Now el cual sale bajo la distribución de BMG, empresa que, de acuerdo a su portal web, se dedica a trabajar para los artistas y no como se acostumbra regularmente, o sea que trabajen para ellos.

JLo pasó por Sony Music y Universal Music, y en esta nueva era que presenta lo ha hecho de forma independiente. Esto implica un nuevo reto para la Diva del Bronx.

Aunque su lead single Can’t Get Enough no tuvo la recepción necesaria, la cantante apostó por un filme que incluye los temas de su LP ¿Será que con ello demuestra que no necesita de una disquera?

En el caso de México, Mon Laferte finalizó su contrato con Universal Music Group con su más reciente material Autopoiética. De igual forma hoy presenta Obra de Dios, sencillo presentado bajo el sello OneRPM.

Esto marca un nuevo inicio para que la intérprete de Funeral lance música a su gusto. “Me dijo adiós mainstream don Universal / Ya no voy a estar sad (ya no va a estar sad)”, mencionaba en el tema NO + SAD.

¿Qué camino tomará Laferte? Ya lo descubriremos. Seguimos…

@Leo_Vega