La hegemonía morenista en la Ciudad de México tiene las horas contadas. Tras una elección intermedia desastrosa, que le dejó como saldo haber perdido la mitad de las 16 alcaldías, el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfrenta un panorama incierto de cara a los comicios del próximo 2 de junio, pues su candidata, la iztapalapense Clara Brugada Molina, está pagando el precio, primero, porque fue incapaz de ganar su encuesta interna y, segundo, porque no acaba por conectar con el electorado que no pertenece a su demarcación.

Bajo este contexto, el candidato de la alianza opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), el panista Santiago Taboada Cortina sabe que está ante una oportunidad histórica de revertir una inercia que data de 1997 y que al día de hoy registra que todos los gobernantes de la capital han sido emanados de la izquierda.

El jueves por la tarde, Santiago se registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) como el candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX por la alianza opositora.

Momentos antes de registrarse conversamos con él y nos dijo que confía en obtener un buen resultado en las urnas, pues considera que entre las dos propuestas que hay para los capitalinos la suya es la más viable:

“La gente de toda la Ciudad de México se tiene que hacer una pregunta muy sencilla: sin importar dónde viva, ¿cómo quieren vivir los próximos seis años de su vida, cómo en Iztapalapa o cómo en Benito Juárez? Los resultados de ambos, los míos y los de Clara, están a la vista de todos(…) y eso que a mi me asignaron un presupuesto siete veces menor que al de ella. Yo vengo trabajando desde hace tres años en un proyecto integral para toda la CDMX y sé que los capitalinos quieren un cambio.

“Hay muchas colonias en la capital, principalmente en la zona oriente, que carecen de muchos servicios: No tienen drenaje, no tienen servicio de agua potable, falta transporte, la inseguridad está tremenda(…) y de los servicios de salud mejor ni hablemos. Voltea a ver las clínicas y los hospitales, todo es una verdadera tragedia: No hay medicinas, no hay enfermeras, no hay médicos y los que hay te dicen que no pueden ofrecer un mejor servicio porque simplemente no tienen con qué. Los insumos que les proporcionan son de la peor calidad. Urge mejorar todo esto”, explicó.

Sin embargo, Taboada Cortina reconoció que este trabajo no puede ser cosa de un sólo hombre, se necesita del esfuerzo de muchísima gente: “Requerimos de la suma de muchos liderazgos. Armamos un equipo con gente de mucho nombre que está trabajando en la movilización, que están a ras de calle: Rosario Robles, Cecilia Soto, Carlos Navarrete, Marcela Gómez Zalce, Manuel Mondragón y Kalb, etcétera, y eso es muy valioso, porque es trabajo-hormiga. Se reúnen con organizaciones, con vecinos, con empresarios, con académicos…”.

Finalmente, Santiago también contempló que otra circunstancia que abonará en favor de su triunfo es que la candidatura de Brugada provocó una división interna en Morena que ha generado mucho impacto territorial en la CDMX y eso lo favorecerá.

