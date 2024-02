El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio seguimiento a las acciones emprendidas por el Gobierno de México en beneficio de la población de Acapulco y Coyuca de Benítez, municipios donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliará la suspensión de pago de energía eléctrica en los bimestres marzo-abril y mayo-junio. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que esta decisión se debe a la próxima temporada de calor; el plazo establecido en el Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis terminaba el 29 de febrero. Vamos a ampliar el apoyo al no pago de electricidad de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene un gasto importante y, para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco hacemos este anuncio donde se suspenderá este pago. Gobierno de México da seguimiento a las acciones a favor de población afectada por Otis. Como parte del plan de reconstrucción, presentó el proyecto Pintemos de colores Acapulco. Se trata de un programa que pretende mejorar la imagen urbana del puerto al pintar fachadas de viviendas y locales comerciales. Mujeres y hombres de 18 a 29 años inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro contribuirán en este propósito. La paleta de colores para el nuevo Acapulco, que incluye naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa, fue elegida por la población a partir de una encuesta realizada durante la entrega del segundo pago de reconstrucción. En la 12 Región Naval de Acapulco, autoridades federales y estatales dieron parte de los avances alcanzados en la reactivación del turismo y de la economía local, los Programas para el Bienestar, así como el restablecimiento de servicios básicos. Al 15 de febrero están disponibles 167 hoteles y 7 mil 110 habitaciones, lo que significa el 59 por ciento de las instalaciones de hospedaje registrados. Están distribuidos de la siguiente manera: 72 en la zona tradicional, 68 de la zona dorada, 17 en diamante y diez en Pie de la Cuesta, como parte de la principal actividad económica y fuente de empleo en Acapulco. A partir del turismo de convenciones están garantizados 20 eventos en el puerto, que representan la participación de 36 mil 210 turistas. Este calendario reafirma la confianza en Acapulco; se proyecta para el primer trimestre del año una derrama económica de 4 mil 377 millones de pesos y durante el segundo trimestre se estima 5 mil 44 millones de pesos. Entre los eventos de turismo deportivo destacan el Abierto de Tenis y el Abierto Mexicano de Pádel Tenis. Hay 287 tiendas de autoservicio en funcionamiento, lo que significa una operación del 96 por ciento. La red de sucursales bancarias está normalizada en prácticamente todo el municipio de Acapulco.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que en los próximos días se darán a conocer los avances sobre los nombramientos de magistrados electorales que están pendientes. La senadora aseguró que el Senado de la República asumirá su responsabilidad para hacer frente a un proceso electoral muy complicado. Recordó que para estos nombramientos se requiere el consenso con las demás fuerzas políticas representadas en la Cámara, pues para aprobarlos se necesita de la mayoría calificada. En este escenario, acotó, los acuerdos no son fáciles, pero si ponemos como prioridad la democracia y la estabilidad política de México, lo vamos a conseguir. La prioridad, tiene que ser la democracia, respetar la voluntad del pueblo y darle seguridad a nuestro país, con los resultados electorales. Estamos avanzando ya en los acuerdos, es muy difícil, requerimos mayoría calificada y ustedes saben que en estos momentos cada vez es más complejo lograrla, pero la Junta de Coordinación Política trabaja para que se logren, a la brevedad, los consensos. Dijo que todas las fuerzas políticas tienen que sentarse y entender la importancia que tiene ponernos de acuerdo, por el bien de la democracia en nuestro país y por el bien de los resultados de un proceso electoral complejo que requiere tribunales completos. Sobre si está garantizado que el Tribunal Electoral va a funcionar, La legisladora dijo: Nosotros estaremos dando esa seguridad y ustedes van a ver, en los próximos días, los avances que tenemos en la Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a pesar de celebrar la posición del senador Clemente Castañeda, pidió que se respaldaran las 20 reformas presentadas por el presidente López Obrador. El líder de la bancada mayoritaria de Morena, celebró que Movimiento Ciudadano (MC), en voz del coordinador de sus senadores, Clemente Castañeda, haya anunciado que apoyará 11 de las 20 reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. El legislador exhortó además al partido naranja a respaldar con sus votos en su totalidad el paquete de 20 reformas. No he hablado sobre ese tema con su coordinador, con Clemente Castañeda, simplemente vi una declaración, pero ojalá fueran las 20 en las que nos acompañaran. Y saludo con respeto este primer intento de acompañar 11 de 20. La víspera, el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, afirmó que sus legisladores respaldarán la aprobación de las iniciativas de carácter social. De acuerdo con el legislador jalisciense, las reformas que MC respalda son las relacionadas con los pueblos indígenas como sujetos de derecho; programas sociales, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo; bienestar animal; salario mínimo y salario para servidores públicos; trabajo juvenil; salud universal; vivienda; alimentación; medio ambiente y agua; servicio ferroviario; y las dos reformas del sistema de pensiones. En esas reformas, Movimiento Ciudadano está listo para ir a una discusión legislativa y empezar su aprobación.

El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, se irá de delegado de Morena a Morelos para cuidar la elección en aquel estado. Mier será delegado en Morelos, estado que gobierna Morena a través de Cuauhtémoc Blanco. La virtual candidata a la gubernatura por la coalición Seguimos Haciendo Historia es Margarita González Saravia. En dicho estado, además de elegir presidenta de México, se disputará la gubernatura, 33 presidencias municipales, 153 regidurías y 33 sindicaturas de mayoría relativa. También, se elegirán 12 diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional. No será la primera vez que Mier sea delegado en otro estado, pues en 2021 lo fue en el estado de Durango. Ignacio Mier encabezara la primera fórmula al Senado de la República y hará dupla con Liz Sánchez García. Aunque durante la contienda interna por la candidatura al gobierno de Puebla se mantuvo distanciado, Nacho Mier ya cerró filas con Alejandro Armenta. Él y sus colaboradores más cercanos, como el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, se sumaron al proyecto político. También lo hicieron Antonio Godina y Paco Ramos. El pasado 11 de febrero, previo a la ratificación de Armenta Mier como candidato, Nacho Mier le deseó éxito.

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, subrayó que el Grupo Parlamentario ha dado una gran batalla en las LXIV y LXV Legislaturas, para aprobar las reformas constitucionales impulsadas por el movimiento de la Cuarta Transformación. Subrayó que Monreal cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El Grupo Parlamentario, trabaja en estrecha coordinación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Ramírez comentó que entre las reformas que se han aprobado en los últimos cinco años están las relativas a la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa, así como la reforma educativa para reivindicar a las y los maestros de México. Dijo, que se avanzó en materia de democracia participativa, en la eliminación del fuero al Poder Ejecutivo, el proyecto para acabar con la condonación de impuestos y la creación de la Guardia Nacional. Todos y todas con nuestras diferencias, porque somos un grupo plural con un pensamiento diverso, siempre coincidimos en lo más importante, que son los principios de nuestro movimiento. Señaló que la mayoría de las y los legisladores del movimiento se han mantenido firmes, pues quienes se han ido, nunca fueron parte de la Cuarta Transformación. Destacó que más legisladoras y legisladores se sumaron al Grupo Parlamentario. El senador enfatizó que quienes forman parte de Morena en la Cámara, han hecho un trabajo patriótico y con profundo amor a México, trabajo que, sostuvo, continuará con el liderazgo de Claudia Sheinbaum como próxima Presidenta de México.

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la presidencia de la República por Morena, se reunió con el papa Francisco. de quien aseguró tiene admiración de su pensamiento humanista y quien le regaló grandes consejos de vida. Sheinbaum recordó que quienes la han escuchado saben que en muchos de sus discursos repite una frase del pontífice que dice: la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Sheinbaum aseguró que tuvo el privilegio de ser recibida por el papa en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Además de ser el máximo representante de la Iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Me regaló grandes consejos de vida. A 16 días del arranque de campañas, Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto de 60%; Xóchitl Gálvez del 25%, mientras que Jorge Álvarez Máynez 3%, según la encuesta de SIMO.

Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que para lograr un país próspero se debe apostar por el diálogo y terminar con la división que lo único que genera es violencia, odio y resentimiento entre ciudadanos. Al hablar sobre las protestas que transportistas realizan por todo el país para exigir seguridad ante los constantes asaltos, extorsiones y asesinatos que sufren, la ingeniera consideró que son de terror los testimonios de los choferes que cruzan mercancías por carreteras como la México – Querétaro o la Veracruz- Puebla. Yo sí creo que México tiene que apostarle al diálogo, tiene que acabar con la división. El Presidente tiene que dejar de polarizar al país porque los graves problemas lo están rebasando. Entonces, los transportistas, yo me quiero imaginar que tú o yo seamos choferes de camión, que nos asalten y nos quiten la vida en la calle y no podamos regresar con nuestra familia y con nuestros hijos. Es de terror lo que están viviendo, los están matando a los transportistas, no es una falacia. Ante esto, urgió que el propio Presidente atienda las demandas de los manifestantes, quienes merecen ser escuchados. Para eso quería ser Presidente, para servir a los mexicanos. En otro tema, señaló que es muy peligroso para los Obispos y para los habitantes de Guerrero que, ante el abandono del Gobierno Federal, la Iglesia tenga que sentarse a negociar con el crimen organizado para tratar de recuperar la paz. Pareciera que la delincuencia está controlando el transporte en Chilpancingo, en Taxco, en Iguala. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos, desafortunadamente de facto, son la autoridad. En lugar de sentarse con la autoridad se tienen que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación y me parece increíble que el Presidente diga que está de acuerdo, cuando el Presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. Exhortó al Mandatario a ponerse a trabajar en lugar de meterse en las campañas políticas. Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero. Reconozco la intención de los Obispos, pero es muy peligroso lo que está pasando para ellos y para todos los habitantes de Guerrero. Gálvez Ruiz, se pronunció por organizar mesas de diálogo que tengan como objetivo primordial retornar la paz que tanto le urge a nuestro país.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa durante el foro “Cáncer infantil: leucemia linfoblástica aguda en menores de edad en México”, el Coordinador Parlamentario del PRD adelantó que ya trabaja un proyecto en este sentido con organizaciones civiles. Insistió que en este Periodo Ordinario de Sesiones se tiene que aprobar una ley para la atención integral del cáncer, que obligue al gobierno a atender a los pacientes que enfrentan esta enfermedad. Se trata, de que este tema no se quede sólo en buenas intenciones, pues ese fue el compromiso de todos los Grupos Parlamentarios. Morena, sus aliados, todos los grupos se comprometieron para apoyar la Ley Integral para la Atención del Cáncer. Mancera Espinosa enfatizó que necesitamos que los menores cuenten con atención médica, desde pequeños y que se les realicen diagnósticos de manera oportuna. Mucha gente en esta ciudad no sabe que tiene derecho, por estar sólo en el Sistema de Educación Básica, a un examen médico al año. Por ello, dio a conocer que ya presentaron iniciativas para que sea obligatorio este examen anual. En el ejercicio del gobierno una de las tareas más importantes, si no es que es la más importante, es procurar la salud a la población. El senador consideró indispensable que nuestro país cuente con un programa nacional para el tema de cáncer. Hay países en Sudamérica que ya están avanzados y nos llevan ventaja, pero México no se debe quedar atrás. Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México, destacó que un diagnóstico oportuno, con acceso a tratamientos integrales, presupuesto público suficiente y marcos regulatorios, así como legislaciones vanguardistas, podrían significar esperanza de vida para los menores que enfrentan esta enfermedad. Dijo que, de acuerdo con las estadísticas, cada cuatro horas fallecerá un menor a consecuencia del cáncer, por lo que se requiere de una atención inmediata, con tratamientos vanguardistas y que se genere un diagnóstico oportuno. Ese es parte del compromiso de este foro. Hoy estamos representando a los casi 25 mil menores de edad que padecen cáncer en nuestro país y también hablamos por los cinco mil o seis mil nuevos casos que son diagnosticados anualmente. El especialista en Oncología Pediátrica, Miguel Ángel Palomo Collí, explicó que las leucemias agudas son el tipo de cáncer más frecuente en edad pediátrica y que constituye entre el 20 o 25 por ciento de las neoplasias en menores. Sin embargo, esta variante es altamente curable, con un promedio de supervivencia de 90 por ciento. Además, subrayó que entre los retos para el personal y el sistema de salud está el contar con mejores herramientas para estabilizar correctamente al paciente, apegarse a los métodos de estandarización y suministrar medicamentos o estrategias terapéuticas más efectivas y menos tóxicas.

Abraham Cruzvillegas, tiene el honor de invitarlos al evento Conversaciones en el Jardín, Autoconstrucción sin fin: un relato inacabado de arte, sociedad y medio ambiente, que se llevara a cabo el día 16 de febrero de las 7:00 p.m a 8:00 p.m, en el Auditorio Jardín Botánico Culiacán.

El presidente Joe Biden, en un caso inesperado podría contar con el respaldo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Ese día los estadounidenses elegirán a su nuevo presidente en una contienda en la que, salvo sorpresas de última hora, se enfrentarán Biden y el ex presidente Donald Trump, igual que en las presidenciales de 2020. Putin opinó que sería mejor para Rusia que Biden ganara las elecciones y encadenara un segundo mandato, pese a la fuerte tensión y rivalidad que caracterizan a la actual relación entre las administraciones de Moscú y Washington. Es la primera vez que el presidente ruso realiza comentarios públicos sobre las elecciones estadounidenses de 2024. Para nosotros, quién es mejor, Biden o Trump, se le cuestiono a Putin, el líder del Kremlin respondió en un instante sin dudar: “Biden”. Putin defendió la capacidad de Biden para realizar su trabajo, en un momento en el que se han planteado preocupaciones sobre la memoria y lucidez del presidente de 81 años. Cuando conocí a Biden en Suiza, si bien fue hace unos años, algunos ya decían que era incapaz de funcionar. Yo no vi nada parecido. Y entró en detalle: Sí, miró sus papeles. Siendo honesto, yo hice lo mismo. No significa nada. Y en cuanto a que Biden se golpeó la cabeza al bajar de un helicóptero en una ocasión, bueno, ¿quién puede decir que nunca se ha dado un golpe en la cabeza?. Resulta paradójico que sus palabras provengan de un líder a quien el propio presidente estadounidense ha llamado dictador asesino y matón, y al que ha acusado de albergar un cobarde deseo de territorio y poder. Como contrapunto, Putin también criticó la política de la Casa Blanca hacia Moscú, que consideró gravemente defectuosa y equivocada. Trump, por su parte, utilizó las palabras de Putin a su favor en un mitin de campaña. El ex presidente aseguró que la preferencia del mandatario ruso por Biden es un gran halago hacia él mismo. Las nuevas declaraciones de Putin, de hecho, han llamado la atención, ya que por lo general ha mostrado una mejor sintonía con Trump que con Biden. Trump calificó recientemente a Putin como un líder inteligente y un genio, en un discurso para criticar la actual estrategia de Estados Unidos para combatirlo. Y días atrás advirtió a los aliados de la OTAN que, de salir elegido presidente, alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con aquellos que no cumplan con el compromiso de gasto de al menos un 2% en Defensa. Biden, por su parte, reafirmó que si Putin ataca a un aliado de la OTAN, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de los países de la Alianza Atlántica.

