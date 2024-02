El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobierno federal, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, desarrolla soluciones y acuerdos para asegurar el abasto de agua en el Valle de México en el corto y mediano plazo. Decirle a la gente que se está trabajando y que vamos a ayudar al gobierno de la Ciudad y al gobierno del Estado de México. Hay muchísima experiencia de los técnicos hidráulicos y conocemos muy bien la situación de la ciudad en lo que corresponde al agua. Explicó que está en proceso el mantenimiento de pozos y simultáneamente se perforan nuevos a partir de un plan y estudios. El mandatario argumentó que hay capacidad de extracción suficiente de agua en la extensión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía en el Estado de México, lo que contribuirá al suministro. El antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el Gran Canal de Desagüe, que se construyó en la época de Porfirio Díaz, todas las aguas de la ciudad se canalizaron hacia Hidalgo. Estamos hablando de más de 100 años, entonces la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México con un buen potencial de agua. Otra solución, es invertir en la reparación de líneas de conducción y en los sistemas de distribución con el propósito de evitar fugas. Sostuvo que la prioridad es el consumo personal y de uso doméstico, por lo que la iniciativa de reforma al artículo 4° de la Constitución, recientemente enviada a la Cámara de Diputados, establece que se debe garantizar el derecho del pueblo al agua por encima de intereses particulares. Resaltó que el Gobierno de México tiene experiencia en llevar agua a las regiones donde más se requiere. Por ejemplo, en un año resolvió, en colaboración con autoridades de Nuevo León y empresarios, la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey; actualmente el abasto adicional es de 5 mil 700 litros por segundo gracias a la construcción del acueducto El Cuchillo II, que dota a la población de agua superficial.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; RECIBE SENADO, AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que con el objetivo de reforzar la diplomacia parlamentaria, el Senado de la República realizó una Sesión Solemne para recibir al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República de Chile, Ricardo Cifuentes Lillo, la legislador expresó su solidaridad a las víctimas de los incendios forestales que se han registrado en ese país, así como a sus familiares y todo el pueblo chileno. En ese sentido, indicó que México y Chile saben lo que es experimentar los efectos devastadores que pueden ocasionar los fenómenos naturales, por lo que siempre han tenido grandes muestras de solidaridad entre las naciones. Además, la senadora lamentó el fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, y recordó que el Pleno de la Cámara rindió un minuto de silencio por ambos lamentables acontecimientos, con lo que se honró el profundo vínculo de apoyo mutuo que trasciende nuestras fronteras. La legisladora de Morena aseguró que ambos países han construido una relación sólida, caracterizada por una gran amistad y entendimiento a lo largo de más de 200 años. Este vínculo, solo se pausó durante el periodo de la dictadura militar, tiempo en el que cientos de chilenos encontraron en tierras mexicanas un espacio de refugio. Ana Lilia Rivera destacó la labor de los congresos de las dos naciones para intercambiar ideas y generar los consensos para crear acuerdos en el ámbito político, económico, comercial, cultural académico y científico. Al respecto, afirmó que la dinámica internacional demanda la creación de iniciativas multilaterales acordes a las nuevas realidades para brindar soluciones a los problemas que surgen del desarrollo de la inteligencia artificial, las nuevas formas de hacer negocios y el incremento de la movilidad humana entre las naciones. Es importante seguir construyendo juntos un presente y un futuro sobre bases para el bienestar de nuestros pueblos. Estoy convencida que reforzando las voluntades de cooperación de todas las áreas en las que se ve involucrada la diplomacia parlamentaria, se generarán diversos y valiosos compromisos a favor de nuestras poblaciones. Ricardo Cifuentes Lillo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República de Chile dijo, que es fundamental que las naciones hagan frente a los problemas comunes, como es el tema de la seguridad, el combate al crimen organizado, las desigualdades sociales y el calentamiento global. Debemos ser capaces de combatir unidos, la vergüenza de las desigualdades sociales y trabajar juntos para que nuestros países tengan planes articulados en el manejo de los desastres. Señaló que la delincuencia y el crimen organizado, dañan gravemente a la sociedad en su conjunto, porque promueven la corrupción y la violencia, lo que impacta la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones del Estado. Por ello, consideró que es necesario el combate del tráfico de armas y municiones, pues es un medio fundamental para la proliferación de las acciones del crimen organizado, además de que se moderniza en el uso de las nuevas tecnologías de manera muy rápida. Destacó que para combatirlo, no basta con implementar penalizaciones más drásticas, sino de impulsar acciones de manera compartida, encaminadas a resolver la pobreza y la marginación social, porque éstas son esferas donde las organizaciones criminales reclutan y se apropian de mujeres, hombres y niños. Respecto de la Alianza del Pacifico, dijo que ésta ha tenido importantes logros, como la construcción de un área de integración con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, además de que ha ayudado en el desarrollo y el bienestar socioeconómico y la inclusión social. Expresó que entre los retos de la Alianza se encuentra el seguir impulsando el crecimiento y desarrollo económico sostenible para superar la pobreza y las desigualdades; mejorar la productividad; promover la innovación.

SENADOR RICARDO MONREAL; PRESENTARÁ PROPUESTA A LOS COORDINADORES PARLAMENTARIOS DE AMBAS CAMARAS PARA ANALIZAR INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FEDERAL EN CONFERENCIA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reveló que el diputado Ignacio Mier Velasco pedirá al Senado que se haga cargo de las mesas de diálogo en los temas de justicia y libertad, que se realizarán para discutir las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la colegisladora el pasado 5 de febrero. Monreal Ávila detalló que una vez que se haga la invitación formal comentará la propuesta con los coordinadores parlamentarios de las demás fuerzas políticas, para saber si aceptan trabajar en conferencia en los foros a los que convocó la Cámara de Diputados o esperan a que ésta haga el análisis de los proyectos y actúen como Cámara revisora. Recordó que el trabajo en conferencia de los y las legisladoras tiene como consecuencia, que se allanen a los dictámenes en ambas Cámaras, por lo que reiteró que será paciente y consultará a los coordinadores de la oposición para que ellos decidan. Monreal Ávila consideró que no tienen razón quienes opinan que estas iniciativas presidenciales son un distractor al considerar que el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados, se ha centrado en el entorno político electoral, lo que evita llegar a acuerdos sustanciales. Destacó que, desde su punto de vista, son reformas de gran calado que nadie se atrevió a proponer en el pasado y que tienen que ver con el bienestar, la seguridad, la justicia, los salarios, la reivindicación obrera, medio ambiente y de la política social, por lo que nadie debería regatear su aprobación, porque benefician al país. El legislador reconoció que las más polémicas y que tendrán mayor discusión, son las reformas en materia judicial, electoral y la supresión de los órganos autónomos, sin embargo, reiteró el respaldo de su Grupo Parlamentario a todas las propuestas presidenciales.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PRESENTO A JUCOPO DOCUMENTO BASE DE REALIZACIÓN DE DIÁLOGOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL PARA EL ANÁLISIS DE LAS 20 INICIATIVAS DE AMLO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el documento base para la realización de diálogos a nivel nacional y regional para el análisis y debate de las 20 iniciativas que presentó el titular del Ejecutivo Federal. El legislador señaló que la propuesta fue avalada por la Jucopo y en las próximas horas será enriquecido con las aportaciones que hagan cada uno de los coordinadores y sus grupos parlamentarios, quienes podrán engrosar el catálogo de iniciativas para que no quede limitado a las presentadas por el titular del Ejecutivo. Mier Velazco confió en que el diálogo sea democrático, abierto, propositivo, que no tenga ninguna cortapisa y que exprese de manera puntual cuál es la posición que tienen las y los legisladores agrupados en sus grupos parlamentarios con relación a estas iniciativas. Además, dijo en este gran diálogo nacional se incluirán la reforma en materia de reducción de la jornada laboral y la propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales. Consideró que ha habido excesos por parte del Poder Judicial en el momento de interpretar tanto amparos como controversias constitucionales y eso ha derivado en que quede en duda el papel del legislador y la autonomía de la Cámara de Diputados, en ese sentido viene la iniciativa. Nosotros, como grupo parlamentario y coalición, tenemos una posición clara de que debe haber un fortalecimiento de la división de poderes sin que exista un poder superior a los otros dos sean estos el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial sobre los demás. Detalló que, para su análisis, las 18 reformas constitucionales se agruparán en cuatro ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar; y se acordó un plazo de 48 horas para que las bancadas enriquezcan el ejercicio con sus iniciativas. Mier Velazco manifestó que, a través de estos diálogos, las 20 iniciativas de reforma que presentó el titular del Ejecutivo, 18 de ellas constitucionales y dos legales, serán sometidas a la mayor discusión, deliberación y, escrutinio por parte de todas las y las mexicanas que deseen participar. El diputado federal explicó que el calendario para la realización de los Diálogos Jucopo se conformaría de la siguiente manera: Presentación: 19 de febrero; apartado de reformas constitucionales para libertad, en la Cámara de Senadores el 27 febrero; reformas constitucionales para el bienestar, en la Cámara de Diputados el 12 marzo; reforma constitucional para la justicia, en la Cámara de Senadores el 19 marzo; y reforma constitucional para la democracia, en la Cámara de Diputados el 19 abril. Se prevé la realización de los diálogos regionales en cinco entidades de la República Mexicana: Durango, Diálogo por la Libertad y el Bienestar, el 29 de febrero; San Luis Potosí, Diálogo por la Justicia y la Democracia, el 7 de marzo; Puebla, Diálogo por la Justicia y la Democracia, el 14 de marzo; Mérida, Diálogo por la Libertad Comunidades Indígenas, el 4 de abril; y Toluca, Diálogo por el Bienestar y Justicia, el 11 de abril. Respecto al seguimiento y todo lo que tiene que ver con la organización del próximo proceso electoral, Mier Velazco aseguró que acompañarán todas las acciones y lo que se desarrolle en la Cámara de Diputados, a través del grupo plural de seguimiento del proceso electoral conforme a una agenda mínima y a la coyuntura que esté presentándose

EDUARDO RAMÍREZ; SE REFUERZA SEGURIDAD DEL PRECANDIDATO MORENISTA

El precandidato único de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que por instrucciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se reforzó su seguridad personal. Durante un encuentro con empresarios, comerciantes y emprendedores efectuado en Tuxtla Gutiérrez, agregó que me rehusaba a tener escolta, pero tuve que aceptarla porque Rosa Icela Rodríguez le dijo en una llamada que estaba en un momento importante de participación política y que por eso tenía la instrucción de cuidarlo. Reveló que la secretaria le dijo que el cerco de seguridad va a ser más grande por las condiciones que tenemos en algunas partes de la República y Chiapas está en un estado de prevención. El senador con licencia manifestó que uno de los renglones más importantes va a ser el tema de la seguridad pública porque esa es la esperanza que veo en el rostro de muchos chiapanecos y chiapanecas que tienen una fe ciega en Eduardo Ramírez para componer el estado. Subrayó que me lo ha manifestado la gente, me expresa todos los días sus inquietudes y sus frustraciones de los que ha vivido estos temas y también me dice en la plaza pública, cuídese mucho. Al hablar sobre el tema de la seguridad, Eduardo Aguilar sostuvo que llegado el momento, propondrá generar un grupo de investigación y de inteligencia para monitorear donde se mueven más los índices de delincuencia y con ello crear inteligencia en esos territorios, al tiempo de informar que vamos a crear un Grupo de Reacción Inmediata que va a estar bajo el mando del gobernador directamente, con más de mil elementos para temas específicos. Comentó que propondrá al Poder Judicial nombrar jueces del fuero común para “asuntos relevantes”, además de que “vamos a entrarle a las videocámaras con identificación de rostro facial y lo vamos a hacer en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a invertir en tecnología.

CLAUDIA SHEINBAUM; LISTA PARA ARRANCAR CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la presidencia de la República por Morena, arranca su campaña presidencial en CDMX. Las campañas rumbo a la presidencia inician el 1 de marzo. Claudia Sheinbaum iniciará en la CDMX y Xóchitl Gálvez en Guanajuato. Jorge Álvarez Máynez aún no define dónde comenzará. Las aspirantes a la presidencia de México ya definieron en dónde iniciarán sus campañas. Tanto la alianza de Morena-PVEM-PT, como la de PRI-PAN-PRD, decidieron arrancar la contienda electoral en sus bastiones. Claudia Sheinbaum, iniciará su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, estado gobernado por su partido y donde fue jefa de Gobierno. El 1 de marzo vamos a presentar los principales puntos de nuestro proyecto de nación, así que no falten este primero de marzo 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México

XÓCHITL GÁLVEZ; ARRANCARA CAMPAÑA EN GUANAJUATO

Xóchitl Gálvez, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), dijo que iniciaría en CDMX, de último momento cambió su decisión y arrancará su campaña en Guanajuato, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 32 años. No hay manera de competirle con los recursos públicos que ellos, Morena, usan. El acarreo de ellos es infinito, el dinero que tienen es infinito. Vamos a hacer nuestro esfuerzo. El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en su calendario que las campañas iniciarán el 1 de marzo y terminarán el 29 de mayo. Además, del 11 de marzo al 15 de junio se llevará a cabo el informe de monitoreo de noticieros en campaña. En cuanto a las votaciones, la jornada electoral será el 2 de junio a partir de las 8:00 horas y finalizará a las 18:00 horas. Los resultados de las elecciones 2024 se informarán en dos fechas: el 2 de junio con los conteos rápidos y del 5 al 8 de junio, una vez realizado el análisis de los cómputos. Aunque la elección se declarará válida hasta que se resuelvan todos los juicios de inconformidad que se lleguen a tramitar.

LUIS ESPINOSA CHÁZARO; DESPUES DE SU RENUNCIA AL PRD, FUE INVITADO POR EL PVEM

Luis Espinosa Cházaro ex coordinador de los diputados del PRD, fue también invitado por el Partido Verde de la Ciudad de México para colaborar en una ruta de trabajo con ese partido político. Apenas hace algunas semanas Espinosa Cházaro renuncio a 17 años de militancia en el PRD y como coordinador de los diputados del Sol Azteca en la Cámara de Diputados. Espinosa Cházaro manifestó su rechazo por las decisiones tomadas por el dirigente Jesús Zambrano, al interior del partido. Espinosa Cházaro anunció que se irá como diputado independiente, aunque aclaró que no se iría del partido y continuaría como opositor apoyando la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO; LLEVÓ A CABO UN ENCUENTRO ESPECIAL CON DESTACADAS PERSONALIDADES DEL ÁMBITO TURÍSTICO.

El senador Antonio García Conejo, llevó a cabo un encuentro especial con destacadas personalidades del ámbito turístico, en el cual se celebró y reconoció a los agentes de cambio que fomentaron el resurgimiento de México como potencia turística a nivel mundial, a pesar de los desafíos derivados de la pandemia de COVID-19. Durante el evento, se destacó el papel fundamental de la iniciativa privada y las organizaciones sociales en el impulso y la promoción del turismo en México, que ha permitido que el país se consolide como la tercera fuente de economía nacional. El turismo representa alrededor de 12 por ciento de los empleos en nuestra nación. Para el 2024 se espera la llegada de más de 42 millones de turistas internacionales y se estima que el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México ascenderá a los 31 mil millones de dólares. Sobre esa línea, el también presidente de la Comisión de Turismo del Senado enfatizó la importancia de fortalecer un desarrollo turístico integral, sostenible, inclusivo y competitivo que abarque todas las entidades federativas de la República Mexicana. Más allá de las proyecciones alentadoras, hoy quiero reconocer aquellas personas físicas y morales que a través del ejercicio de su profesión y técnica han impulsado el desarrollo, la promoción al turismo, como los que hoy están presentes. El legislador hizo un llamado a reconocer a este sector como una actividad prioritaria en la Constitución Mexicana, lo que permitiría impulsar políticas públicas y aumentar la inversión en dicha área. Para concluir, el legislador refrendó el compromiso del Senado de la República en seguir trabajando juntos para promover un turismo sostenible y generador de oportunidades en México. Al encuentro asistieron también Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, organización que fue públicamente reconocida; Ian Poot Franco, presidente de Expertos en Turismo; y Raúl Hammed Torres, director de Educación Turística; Marta Teresa Ornelas Guerrero, secretaria de Turismo del Estado de Puebla; entre otros destacados líderes del sector.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PRESENTA DOS INICIATIVAS, QUE VAN ENFOCADAS A LOS TEMAS DE SALUD

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presenta dos iniciativas, enfocadas a los temas de salud, en primer lugar presento un Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; así como el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 174 de la Ley General de Salud. El Grupo Parlamentario del PRD presenta a la Asamblea dos iniciativas, dos iniciativas que tienen una causa común y que por supuesto van enfocadas también a los temas de salud que se han estado reiterando. En el asunto de los padecimientos mentales que se han abordado ya en diferentes iniciativas y que se agudizaron de manera señalada después del COVID, pues resulta que se tiene un criterio que cuando hay una enfermedad mental, problema de salud mental, padecimiento mental o enfermedad psiquiátrica, se atiende al paciente en el sistema de salud, pero cuando el paciente toma la modalidad ambulatoria, ya no. Empieza a dejar de tener esta atención y se distingue entre los temas propios de salud física y los que corresponden a salud mental, cuando de conformidad con la OMS en América Latina, hoy una de cada cinco personas sufre de problemas mentales dentro de los cuales está la depresión y la ansiedad. Muchas veces señaladas como aquellos comentarios de tengo insomnio, yo no duermo bien y algunos otros padecimientos que se minimizan, pero que o atienden a principios de depresión o de ansiedad que pueden llevar a situaciones mucho más graves. Por eso es que estamos presentando esta iniciativa que va dirigida a la Ley de Institutos Nacionales de Salud y a la Ley General de Salud para establecer la obligación de garantizar el suministro de medicamentos para este tipo de pacientes, para su tratamiento, sin importar las convalecencias o si se trata de un paciente ambulatorio. Esto, no es algo que simplemente estemos suponiendo, pensando o que nos haya llevado a la reflexión de la lectura de los textos normativos. Son asuntos de la vida real, de la vida diaria, y por eso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia tuvo que conocer de un amparo y conceder la protección federal para dejar de diferenciar en estos tratamientos. Fue esa resolución del amparo interpuesto por pacientes ambulatorios que tuvieron que llegar a eso, a que el Poder Judicial ordenara que se les entregara este tipo de suministros para su salud. Estamos hablando de millones de personas que al pertenecer a un grupo vulnerable corren un riesgo severo para su salud. Tenemos que alzar la voz respecto de estos y otros padecimientos. Hoy de manera señalada pues es una modificación simple a dos ordenamientos jurídicos. A la Ley de Institutos Nacionales de Salud, en donde en el artículo 55 estamos planteando agregar un texto que dice “el suministro de los medicamentos para su tratamiento se otorgará sin distinción de pacientes ambulatorios, así como aquellos que se encuentren en hospitalización”. Mismo texto, mismo texto para la Ley General de Salud. Hagamos algo porque un pequeño cambio simple y sencillamente en estos dos ordenamientos jurídicos puede ser la diferencia entre la esperanza de vida de las personas.

ABRAHAM CRUZVILLEGAS; CONVERSACIONES EN EL JARDIN

Abraham Cruzvillegas, tiene el honor de invitarlos al evento Conversaciones en el Jardín, Autoconstrucción sin fin: un relato inacabado de arte, sociedad y medio ambiente, que se llevara a cabo el día 16 de febrero de las 7:00 p.m a 8:00 p.m, en el Auditorio Jardín Botánico Culiacán.

JOE BIDEN; INESPERADO GOLPE DE AYUDA DE PARTE DE DONALD TRUMP

El presidente Joe Biden, recibe ayuda de alguien inesperado (Donald Trump). La declaración de Donald Trump contra la OTAN desvía la atención de las preguntas incómodas sobre la edad del presidente y proporciona al bando de Biden un valioso tema de conversación. Para el presidente Joe Biden, la clave de la campaña de este año puede estar en apostar por la incapacidad de Donald Trump para guardar silencio en momentos críticos y esperar que les siga recordando a los votantes por qué lo rechazaron en 2020. Si alguien recibe una nota de agradecimiento del presidente Joe Biden por ayudarlo a salir de un aprieto en los últimos días, quizás sea el ex presidente Donald Trump. Justo cuando las preguntas indeseadas sobre su edad abrumaron a Biden, su predecesor y actual contendiente salió al rescate con una inoportuna diatriba en la que prometió alentar a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN que no invierten lo suficiente en sus fuerzas militares. Esta declaración inesperada de Trump no solo desvió la atención sobre los problemas de memoria del presidente, como se detalla en un informe del fiscal especial, sino que le dio a los defensores de Biden una manera conveniente para replantear el tema: sí, se puede decir que el actual presidente puede ser un hombre mayor que a veces olvida cosas, pero también se puede decir que su adversario también es un hombre mayor y, además, es peligrosamente imprudente. No fue la primera vez, y quizás no sea la última, que Trump actuó para darle, con una diatriba poco meditada, una ruta de escape a un adversario que estaba en problemas. Hay un dicho: el enemigo de tu enemigo es tu amigo, dijo Alex Conant, un estratega republicano que trabajó en la campaña presidencial de 2016 de Marco Rubio, senador republicano por Florida, quien perdió la nominación del partido ese año ante Trump. Como Trump es su propio peor enemigo, podría decirse que es el mejor amigo de Biden. Eso no significa que la edad no sea una desventaja política para Biden, quien a sus 81 años ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y tendría 86 años al final de un segundo mandato.

