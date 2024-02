Luego de que se revelara un video de Peso Pluma junto a una mujer y de que Nicki Nicole confirmara una supuesta infidelidad por parte del cantante mexicano, Sonia Sahar, la mujer en cuestión, rompió el silencio para defenderse de los ataques que ha recibido.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer y modelo envió un mensaje a todas las personas que la estaban atacando tras ser señalada como la responsable de acabar con la relación entre ambos cantantes.

“No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”, publicó Sahar a través de su cuenta de Instagram en una de sus stories, por lo que se presume que hay más detalles acerca de esta presunta infidelidad.

Recordemos que tras la viralización de un video en el que aparece Peso Pluma junto a Sonia Sahar en Las Vegas, Nicki Nicole publicó un mensaje agradeciendo a sus fans por el apoyo que estaba recibiendo, pues al igual que ellos, ella se enteró de la misma forma.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, señaló la cantante de origen argentino.

Actualmente, la influencer desactivó los comentarios en sus redes sociales para no seguir recibiendo hate.

#VIRAL SIGUE LA NOVELA DE #PesoPluma 🤯 Sonia Sahar, supuesta amante de Peso Pluma, no se quedó callada y le respondió a Nicki Nicole. “Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”, escribió en sus redes sociales pic.twitter.com/TS4aXyCYwC — Reporteros del Mayab (@ReporterosMayab) February 14, 2024

Rompimiento desata xenofobia en redes

Tras el rompimiento entre Peso Pluma y Nicki Nicole, cientos de fans de la cantante originaria de Rosario, Argentina, lanzaron miles de mensajes en contra del cantante de corridos tumbados, pero sobre todo en contra de México.

En varios posteos publicados en X, se observa como cuentas presuntamente procedentes de Argentina lanzan comentarios xenofóbicos en contra de Peso Pluma, alegando que lo peor que le pudo haber pasado a Nicki es haber tenido una relación amorosa con un mexicano.

posta q los hombres son todos unos pelotudos, imagínate ser el mexicano horrible de peso pluma y engañar a NICKI NICOLE !!!

pic.twitter.com/dE6i8vIZZO — agus (@agusbttaglia) February 13, 2024

