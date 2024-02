“No me siento amenazado”: Ricardo Monreal

Luego del asesinato de su cuñado y sobrino, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que él no se siente amenazado y que sigue haciendo su vida normal como desde hace 45 años que está en el servicio público.

Entrevistado en el Senado, dijo no haber reforzado su seguridad, “no, no me siento amenazado. De hecho, no tengo seguridad. Nunca he tenido. Tengo en el servicio público, ya voy a ajustar, 45 años. Y nunca he tenido seguridad. Incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar, ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ninguna parte tengo seguridad. Y no voy a cambiar”, advirtió.

Te podría interesar: Candidatos de Morena a diputados serán anunciados esta noche

Confió en que se haga justicia por los asesinatos de Juan Pérez Guardado y Jorge Antonio Monreal, ocurridos la semana pasada. “Yo estoy tranquilo, tranquilo y el mensaje que yo pudiera expresar es que tengo confianza en la autoridad y que estoy seguro que la verdad se sabrá”, declaró.

El senador de Zacatecas, aseguró que en México “vamos a recuperar la paz y la tranquilidad”. Y consideró que “la estrategia de seguridad que ha diseñado el Presidente de la República es correcta”.

Te podría interesar: Encabeza titular de Seguridad Pública sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Cenapred

Incluso refirió que, “era tan profundo el tejido social destruido que ha costado mucho trabajo revertir la tendencia que hasta ahora se había observado en el aumento de la inseguridad y que, según estadísticas, datos de los últimos años, ha venido disminuyendo en delitos significativos en el país. Entonces, yo tengo claridad en que todos tenemos que sumarnos en la búsqueda de la paz y la tranquilidad de México”.

LEO