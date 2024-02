El presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no habrá bono sexenal para los funcionarios federales, tal y como se acostumbraba en Gobiernos anteriores. López Obrador dejó en claro que el bono sexenal no se tiene contemplado en el Presupuesto 2024. Ya no hay malas costumbres, ya no. Sí, no habrá abono sexenal, es que eso no está en el presupuesto. Están los sueldos, el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a acabar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base no tienen ningún problema. Asimismo López Obrador indicó que su Administración tiene que cuidar los recursos que otorga el pueblo. Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto, que es dinero del pueblo, ante se pensaba que el presupuesto era dinero del Gobierno y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y tenemos que ser buenos administradores. Ojalá lo comprendan quienes tenían privilegios, ya no los tienen y se molestan con nosotros, pero para mí es un motivo de orgullo, porque además hay que gobernar con el ejemplo. López Obrador recalcó que durante su sexenio se ha cuidado mucho el presupuesto, y como muestra es que no se han comprado vehículos nuevos. No hemos comprado ni un vehículo nuevo, ahí andan todavía las camionetas que heredamos, ahora que inauguramos el camino de Oaxaca a Puerto Escondido nos tuvimos que cambiar de vehículo porque una ya no quiso seguir.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO REFRENDA COMPROMISO PARA FORTALECER RELACIONES CON CANADÁ

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, con motivo del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá, refrendó el compromiso del Senado de la República para continuar el diálogo constructivo con Canadá, que trascienda diferencias culturales y políticas para dar paso a una mayor comprensión, identificación y cooperación mutua. La senadora develó una placa conmemorativa e hizo votos porque este acto sea un recordatorio de la fortaleza y permanencia de los lazos bilaterales. Destacó que, a lo largo de ocho décadas, las dos naciones han tejido una historia de cooperación, amistad y respeto mutuo, que derivaron en una asociación estratégica que abarca numerosos ámbitos, como el comercio, la esfera laboral y la inversión, hasta la cultura, la educación y la colaboración en asuntos de seguridad ambiental y defensa de los derechos humanos. En esta relación sólida, madura y altamente benéfica para ambos países, la diplomacia parlamentaria ha jugado un papel crucial para el fortalecimiento de nuestra relación bilateral, ofreciendo una plataforma complementaria para el desarrollo e impulso del intercambio cultural, político y económico. La legisladora enfatizó que la colaboración tan estrecha en nuestras relaciones diplomáticas que iniciaron el 29 de enero de 1944, no sólo se ve reflejada en la prolífera relación de tratados internacionales y acuerdos firmados por el Ejecutivo Federal y aprobados por la Cámara Alta, sino también en los intercambios culturales y educativos que promueven el entendimiento mutuo. Con la develación de la placa no sólo recordamos y honramos nuestro pasado compartido, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de un futuro lleno de posibilidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, coincidió en que la placa develada es testimonio de ocho décadas de cooperación, amistad, retos compartidos y de buena vecindad entre ambas naciones. Recordó que también se celebran 50 años de la puesta en marcha del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, con el que se emplean a 25 mil mexicanos cada año, 20 de la Alianza México–Canadá y 30 de la entrada en vigor del TLCAN, hoy T-MEC. Gracias a esa unión estratégica con nuestro país, ha habido un diálogo y compromiso permanentes en temas como el combate al cambio climático, la equidad de género, los derechos de los pueblos indígenas, la inclusión, la diversidad, la democracia, el Estado de derecho y el impulso a la seguridad en la región, además del empeño por construir economías funcionales para los ciudadanos de los dos países. El jefe de la Unidad para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez dijo que es un momento único en la relación México-Canadá, ya que ambos países están creciendo en todos los sentidos, no solamente económicamente en términos de intercambio, sino en coincidencias de convicciones de ambos gobiernos. Estoy seguro de que vamos a seguir creciendo y haciendo cada vez más amistosa esta relación entre ambos países y cuando existan retos, los vamos a resolver mediante este tejido que hemos logrado a lo largo de estos 80 años.

SENADOR RICARDO MONREAL; SE VIVE UN MOMENTO DOLOROSO EN MÉXICO Y EN ZACATECAS

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señalo que estamos viviendo una época dura y dolorosa para el país. El senador Ricardo Monreal, afirmó que se vive un momento doloroso en México y en Zacatecas, donde se reportó la muerte de otro de sus familiares. Época dura y dolorosa para el país, para Zacatecas, donde familias enteras han sufrido, incluso la mía. Hace 2 años, el gobernador David Monreal decidió combatir la delincuencia e impunidad; a su esfuerzo y el del presidente Andrés Manuel López Obrador sumemos el nuestro, para lograr la paz, dijo Monreal.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA POSPONE REFORMAS DE AMLO PARA BLINDARLAS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que Morena enviará a foros de análisis la iniciativa para declarar constitucional las reformas con el voto de solo 4 de 11 ministros. Morena pospuso la aprobación en “fast track” de la iniciativa con la que buscaba blindar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que con solo 4 de 11 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pudiera declarar la constitucionalidad de una reforma impugnada, lo que había generado polémica en redes sociales y la oposición. Ignacio Mier, anunció que las reformas presidenciales serán enviadas a foros de análisis a fin de que se sometan a discusión y escrutinio por parte de expertos, académicos y la sociedad. Estamos haciendo la propuesta, pero con la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando, es que se incorpora esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos nacionales. Morena pospone discusión sobre la ‘ley anti amparo’. Se preveía que la iniciativa morenista se dictaminaría el jueves durante una sesión de la Comisión de Justicia de San Lázaro, sin embargo se logró un acuerdo para que la discusión se aplace y se espere a la discusión en los foros de análisis. La oposición habría planteado a Morena que de no aplazar el debate de la iniciativa para blindar las reformas presidenciales no aprobaría ninguna de las iniciativas. Con ello, se posibilita la aprobación de al menos las reformas que tienen que ver con los Programas del Bienestar. Ignacio Mier indicó que las 20 iniciativas de reforma de AMLO, 18 de ellas constitucionales, serán enviadas a foros de análisis, para que sean sometidas a discusión y escrutinio, diseccionarlas en foros. A través de 4 ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar.

EDUARDO RAMÍREZ; LAS ENCUESTAS LE DAN UN 60% DE PREFERENCIA DE VOTO

Eduardo Ramírez Aguilar, el coordinador de la 4T, en Chiapas, dedicado al ciento por ciento a labrar su candidatura al gobierno del Estado de Chiapas. Ramírez Aguilar es favorecido en las encuestas, donde lo ponen como el ganador absoluto, con preferencias del voto superiores al 61%. Van de la mano de Morena, PT y el PVEM, otros partidos que representan fuerzas locales y, algunas, a etnias sobresalientes de la región. Se trata de Coalición el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Podemos Mover a Chiapas, y Chiapas Unido. En total 7 partidos; 3 federales y 4 locales. La oposición PRI, PAN y PRD, juntos, apenas alcanzan el 18.5 y Movimiento Ciudadano, 7%. Ni juntos, aunado al 13% de los indecisos, podrían ganarle en los comicios del próximo 2 de junio. Chiapas, a lo largo de la historia ha tenido relevancia a nivel nacional, por su posición geopolítica, el abandono de los gobiernos, su riqueza étnica y de recursos naturales. Ahora, toma otra dimensión. Es el paso de grupos delincuenciales que vienen de Centroamérica y han tomado el control, con sus alianzas con cárteles mexicanos, para consolidar sus negocios del trasiego de drogas, la esclavitud de migrantes, así como la extorsión a emprendedores, pueblos enteros y sus gobiernos. El legislador cuenta con el apoyo de la candidata presidencial y líder en las encuestas para junio, Claudia Sheinbaum, a quien le presentó el panorama de Chiapas y, ambos, plantean protocolos económicos, sociales y de seguridad nacional. La herramienta fundamental es la economía, misma que se enfocará en generar más fuentes de empleo a las que hay en la entidad; atraer capital del sector privado y, al mismo tiempo, impulsar el Estado de Derecho. Al tiempo de respetar sus usos, costumbres y autoridades, las etnias recibirán apoyo para proteger a sus familias, sus tierras y sus propiedades. Ramírez Aguilar, es bien aceptado por la comunidad y resulta intrascendente quién ocupe la candidatura opositora, que cayó en un año más de la mitad de las preferencias. Seguramente Eduardo Ramírez Aguilar será el candidato de Morena que gane los comicios del 2 de junio próximo. Será el próximo gobernador.

CLAUDIA SHEINBAUM; EL 18 DE FEBRERO SE REGISTRARÁ COMO CANDIDATA PRESIDENCIAL ANTE EL INE

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la presidencia de la República por Morena, anunció que se registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia el próximo 18 de febrero, también adelantó que el 1o de marzo que inicia su campaña dará a conocer los principales puntos de su Proyecto de Nación. Este domingo 18 de febrero, vamos a hacer nuestro registro como candidata a la Presidencia de la República de los tres partidos que son de nuestra coalición en PVEM, el PT y por supuesto nuestro partido Morena. El 1o de marzo arrancará con su campaña rumbo al próximo 2 de junio en el Zócalo capitalino. Estamos haciendo una amplia convocatoria para que nos acompañen a esta gran fiesta por la democracia. Sheinbaum aseguró que va muy bien en la carrera por la Presidencia y que en las principales encuestas se ubica 3 a 1 del segundo lugar, aunque aseguró que no se confía por lo que sigue trabajando. Finalmente pidió no dejarse llevar por las noticias falsas en redes sociales, pues aseguró que se trata de bots como lo denunció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues aseguró que se trata de tendencias compradas.

XÓCHITL GÁLVEZ; EN MADRID, ESPAÑA CRITICO LA ELIMINACION DEL SEGURO POPULAR

Xóchitl Gálvez, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), desde Madrid, España, lamentó que el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador desapareciera el Seguro Popular. Este sistema de salud gratuito fue impulsado por Vicente Fox Quesada cuando éste se encontraba a mitad de su gestión. El Seguro Popular se encargaba de atender las enfermedades más comunes en el país y se mantuvo hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, representante del partido tricolor; no obstante, fue el mandatario de origen tabasqueño el que se encargó de eliminarlo para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que se dio a conocer, atendería a todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. A pesar de ello, la visita de la simpatizante del PAN y senadora con licencia al Viejo Continente fue motivo para que insistiera en atacar al actual Gobierno valiéndose del testimonio de una mujer de origen mexicano quien aseguró haber llorado cuando se enteró de la desaparición del Seguro Popular ya que en el pasado ella recibió tratamiento oncológico sin la necesidad de invertir un solo peso. Xóchitl Gálvez insiste en que el hecho de haber eliminado el Seguro Popular no hizo más que dejar en el abandono a miles de mujeres que, como Paola, como se identificó la mujer que acompañó a la presidenciable, padecen o padecieron cáncer. La mujer le confirmó que fue diagnosticada con cáncer de mama en julio del 2018 en España y no dudó en acercarse al Seguro Popular para recibir atención cuando regresó a México. Ahí, aseguró que no solo le proporcionaron 8 quimioterapias, sino que además le dieron el tratamiento que consta de un fármaco conocido como Trastuzumab cuyo precio en farmacias de cadenas privadas es de 56 mil 270 pesos. Justo después fue la transición y fue cuando quitaron el Seguro Popular, dijo la mujer. Tras evidenciar tal suceso, la senadora con licencia y simpatizante del PAN insiste en que el Seguro Popular sí atendía de manera adecuada a las mujeres que eran diagnosticadas con cáncer de mama, subrayando además que una vez que éste desapareció, las pacientes simplemente dejaron de tener servicio. Antes de dejar Madrid, la presidenciable arremetió contra el Gobierno de AMLO delante de connacionales que viven en la denominada Madre Patria.

MOVIMIENTO CIUDADANO; PRESENTA PERFILES PARA LA ELECCIÓN FEDERAL DE SUS ASPIRANTES PLURINOMINALES A SENADORES Y DIPUTADOS

Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria general del PRI; Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia de la República con Felipe Calderón; Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y la raquetbolista Paola Longoria destacan en la lista de candidatos plurinominales que para la Cámara de Diputados definió Movimiento Ciudadano (MC). Para el Senado, por la misma vía, participarán Clemente Castañeda (relección); las ex dirigentes perredistas Alejandra Barrales y Amalia García (relección); Luis Donaldo Colosio Riojas, con el líder del partido, Dante Delgado Rannauro, como suplente, y la activista Patria Jiménez. En la lista plurinominal a la Cámara de Diputados también aparecen Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán por el PRI; el secretario general de MC, Juan Zavala Gutiérrez; la cantante Rocío Banquells; la activista Kenya Cuevas, y el empresario Sergio Gil Rullán. La Coordinadora Ciudadana Nacional del partido naranja sesionó dos días para definir las candidaturas. Entre otros, por Baja California competirá por un escaño en el Senado la esposa de Gustavo de Hoyos, Argelia Núñez, en fórmula con David Saúl Guakil; por Morelos, Mayela Alemán, esposa del ex gobernador panista Marco Adame, y Jorge Arizmendi, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca. Delgado Rannauro defendió que su hijo menor, Dante Alfonso Delgado Morales, vaya a contender por una diputación en Veracruz: Va a dar la cara por los ciudadanos. Explicó que aunque sus hijos participaron en la creación de MC, les pidió no buscar ningún cargo público hasta que él se hubiera retirado, pero el menor le hizo notar que no lo hará porque no puede permitir que actuales dislates y arrebatos de quien gobierna pongan en riesgo el desarrollo del país y de las nuevas generaciones. El candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, pidió no descalificar a nadie por sus relaciones familiares, y dijo que el partido naranja es el que incluirá más integrantes de la sociedad civil; más deportistas y emprendedores. No sucederá lo mismo que en el PRI, el PAN y el PRD, cuyas listas, afirmó, son encabezadas por sus corruptos dirigentes.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN; DEFINEN COMISIONES UNIDAS RUTA PARA DICTAMINAR LA LEY DE CIBERSEGURIDAD

El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aseguro que se concretará el trabajo de más de dos años en el que participaron representantes del sector público, privado y social en el tema de ciberseguridad. La diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó la necesidad de que México cuente con una legislación que permita acotar a los ciberdelincuentes. Contar con una ruta detallada para dictaminar la Ley Federal de Ciberseguridad fue el acuerdo que aprobaron los diputados que integran las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ello, se establece una metodología para encauzar las labores de análisis, consulta y parlamento abierto realizada en los últimos dos años, desde que se instalaron las Mesas de Trabajo Permanente en materia de Ciberseguridad, entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Para el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y principal promotor de la iniciativa, se trata de un acuerdo de suma importancia, pues permite atender el vacío jurídico que existe en materia digital. La ciberdelincuencia está considerada como uno de los diez principales riesgos globales y, en Latinoamérica, nuestro país es el principal objetivo por el número de ciberataques que se registran a diario. Ante ese reto, desde hace dos años asumimos el compromiso para rescatar las 17 iniciativas de ley que hasta el momento se habían presentado en materia de ciberseguridad, nutrirlas con un análisis propio y consultar a los distintos actores del sector público, privado y social que tuvieran algo que aportar. De esa forma construimos la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. La diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó la urgencia para que nuestro país tenga una normativa que tipifique los delitos que se cometen en el ciberespacio, del que son especialmente vulnerables niñas, niños y adolescentes. En la sesión de Junta Directiva de Comisiones Unidas, los integrantes coincidieron en la importancia de establecer una metodología clara y mantener abiertos los canales de comunicación para aquellos actores que busquen aportar algo a la iniciativa y que no participaron en las mesas de trabajo ni en el parlamento abierto. El acuerdo fue avalado por mayoría, con 9 votos a favor y uno en contra, por parte de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 11 votos a favor por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN VA CONTRA INICIATIVA DE MORENA FRENTE A LA SCJN

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, adelantó que impugnarán la iniciativa de Morena en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, aseguraron, tira al suelo la figura del juicio de amparo en México. Esta iniciativa destruye la garantía que cualquier ciudadano tiene al ampararse. Tira al suelo el juicio de amparo en este país, por eso es algo que nosotros no vamos a permitir, estaría destinada en automático, en línea recta, cuesta abajo, para irse a una acción de inconstitucionalidad que la oposición interpondríamos ipso facto. Acusó que Morena ha querido inscribir en la orden del día esta propuesta que permitiría echar abajo cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad que se interponga en las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lamentó que Morena tenga la mayoría suficiente para sacarla. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, también ha informado que la iniciativa del partido guinda no pasará: En el PAN NO validamos convocatorias ilegales, NO permitiremos debiliten al Poder Judicial ni que limiten el derecho de las personas al acceso a la justicia. Morena olvida que LA LEY ES LA LEY, pero nosotros se los recordamos. NO dictaminaremos iniciativas inconstitucionales que solo buscan cumplir caprichos presidenciales. Morena y sus aliados citaron en “fast track” a comisiones de la Cámara de Diputados a fin de aprobar una reforma que le restaría poder a la SCJN en las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes. La iniciativa plantea que en caso de que una norma impugnada no obtenga una mayoría de 8 votos, será invalidada y se declarará la validez de la ley controvertida. Con esto, solo bastaría el voto de 4 de los 11 ministros para echar abajo cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad. La reforma fue propuesta por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, en octubre pasado y turnada en noviembre a la Comisión de Justicia.

ABRAHAM CRUZVILLEGAS; CONVERSACIONES EN EL JARDIN

Abraham Cruzvillegas, tiene el honor de invitarlos al evento Conversaciones en el Jardín, Autoconstrucción sin fin: un relato inacabado de arte, sociedad y medio ambiente, que se llevara a cabo el día 16 de febrero de las 7:00 p.m a 8:00 p.m, en el Auditorio Jardín Botánico Culiacán.

JOE BIDEN; LA HISTORIA SERÁ QUIEN JUZGUE A ESTADOS UNIDOS

El presidente Joe Biden, instó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a seguir el ejemplo del Senado y aprobar el paquete legislativo que incluye 60.000 millones de dólares en ayuda de guerra para Ucrania, diciendo que la Historia será quien juzgue a Estados Unidos si no apoya a su aliado contra Rusia. La historia nos observa, dijo Biden, repitiendo la frase cinco veces en declaraciones desde la Casa Blanca. Fallar en el apoyo a Ucrania en este momento crítico no será nunca perdonado. Biden condenó también las declaraciones de Donald Trump en que dijo alentaría a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no cumplieran sus compromisos financieros. Es tonto. Es vergonzoso. Es peligroso. Es antiestadounidense. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve una extorsión a cambio de protección. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse a él es hacerle el juego a Putin. La aprobación del proyecto de ley en el Senado con un gran apoyo del Partido Republicano fue una señal de que Ucrania agradeció en medio de una escasez crítica en el campo de batalla. Sin embargo, el paquete se enfrenta a un futuro profundamente incierto en la Cámara, donde los republicanos de línea duran alineados con el ex presidente Donald Trump, el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano y crítico del apoyo a Ucrania, se oponen a la legislación.

