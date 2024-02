Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez fueron captados probando el RB20 que utilizarán en esta temporada de la F1.

Buenas noticias para todos los fanáticos de la Fórmula 1, en especial a los amantes de Red Bull, esto gracias a qué varios testigos captaron a los pilotos Max Verstappen y Checo Pérez probando el nuevo RB20 que utilizarán durante esta temporada 2024.

Por medio de las redes sociales se comenzaron a difundir varias imágenes del en las que se ve el monoplaza corriendo sobre un circuito en Silverstone, parece ser que el piso se encontraba mojado.

🔧 | Part of today’s shakedown is a promotional race between RB20 and RB1.

It is believed that the RB20 in Silverstone today is only the launch-spec.

There may be more changes being introduced for next week’s pre-season F1 test or Bahrain GP.

pic.twitter.com/hslsGOxSxP…

— RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) February 13, 2024