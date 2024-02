El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, enviada el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, fomentará la participación del pueblo en la elección de sus representantes, limpiará la corrupción y ayudará a resolver problemas estructurales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales. El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Algo que ayuda mucho es que no se mantengan los poderes de élite, sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos; que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites. No. Que le preguntemos siempre al pueblo para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar porque vivimos en una democracia. El presidente López Obrador indicó que el pueblo tiene, además, de ser muy inteligente, un instinto certero, sabe quién es recto, quién no; sabe quién es honesto, quién no; sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia. Para que la reforma en esta materia sea una realidad, recordó, debe contar con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación de legisladoras y legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores. Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. La verdad, la verdad, es excepcional y ahora más porque se está empoderando.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PROPONE RESTRUCTURAR LA ONU PARA QUE ACTÚE DE MANERA EFICAZ EN SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, enfatizó que es indispensable reestructurar el Sistema de Naciones Unidas y fortalecer el derecho internacional, para que se apliquen de manera eficaz en la solución pacífica de los conflictos entre naciones, la promoción de la paz mundial y la cooperación en asuntos de seguridad. Ana Lilia Rivera advirtió que optar por la fuerza por encima del marco jurídico internacional para dirimir controversias sólo conduce a un escenario global de inestabilidad, injusticia y conflicto. Actuar así, enfatizó la presidenta de la Cámara de Senadores, socava los principios de soberanía, igualdad y respeto mutuo, que son fundamentales para la coexistencia pacífica entre naciones. Consideró que los principios de derecho internacional, incluidos los deberes y obligaciones adquiridos por los diversos tratados y convenciones internacionales, deben imperar en la convivencia de los países. El derecho internacional, a través de sus tratados, convenciones y organismos, es el marco para resolver disputas, promover la paz y fomentar la cooperación de asuntos de seguridad. Ana Lilia Rivera señaló que 2023 se caracterizó por presentar mayores índices de conflictos armados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que afecta por lo menos a una de cada seis personas en el planeta. A este contexto, agregó, se suman las guerras económicas que también matan gente: Hoy hablamos de que en el mundo por lo menos hay 35 millones de niñas y niños de cinco años que sufren desnutrición extrema, de los cuales, 9.2 millones tienen padecimientos de forma grave que ponen en riesgo su vida por la desnutrición, mientras que en muchas partes del mundo se tira y se desperdicia comida. Las crisis económicas, superan los terribles estragos de las guerras, como principal causa de inseguridad alimentaria y malnutrición que viven más de 20 países. Asimismo alertó que, en un contexto de carencias, de inestabilidad económica, política y social, los conflictos terminan por dinamitar todos los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para el desarrollo y para el bienestar de nuestros pueblos. Si sumamos ahora un gran riesgo para nuestras democracias, que es el desarrollo sin control de la Inteligencia Artificial, la crisis climática, la movilidad humana y el tráfico de nuevas sustancias prohibidas cada vez más letales, nos daremos cuenta de la importancia que es nuestro trabajo desde nuestros parlamentos, para velar porque el acervo jurídico internacional se aplique de manera eficaz.

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS; CONVOCÓ A SESIONAR EL JUEVES

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados convocó a sesionar el jueves para dictaminar un cambio a la ley que busca declarar como válidas e inatacables las reformas impugnadas que reciban el apoyo de cuatro ministros. La propuesta busca cambiar las reglas del juego: actualmente se necesitan ocho votos en la Corte para declarar la inconstitucionalidad de una reforma; si no se alcanza tal votación la ley sigue vigente y aún puede ser impugnada en juicio de amparo. Ahora, con la propuesta del diputado morenista Juan Ramiro Robledo cada vez que no se alcance una mayoría de ocho votos una reforma sería declarada legal; es decir, con cuatro de 11 ministros una reforma sería inatacable. Así lo dice textualmente la propuesta del morenista Juan Ramiro Robledo: Indicar que las resoluciones de la SCJN sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos y que si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada, declarando la validez de las normas impugnadas, contra las que no procederá juicio o recurso alguno y ordenará el archivo del asunto. El diputado argumenta que si una ley no es declarada inconstitucional la consecuencia lógica es que sea válida e inatacable. Así lo dice su reforma: Si una norma es recurrida vía controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad y no es anulada, pese a la obligación de las y los ministros de suplir la deficiencia de los conceptos de agravio y de invalidez formulados por la parte promovente, la consecuencia lógica y natural es la validez de esas mismas normas. La propuesta se ve como una reacción de Morena a la cancelación de la reforma eléctrica de 2021. La mayoría de Morena en el Congreso aprobó una propuesta del Presidente AMLO; el asunto llegó a la Corte donde siete ministros se pronunciaron por declararla inconstitucional, pero al no alcanzar los ocho votos la ley siguió vigente. Empresas acudieron al juicio de amparo y la Segunda Sala de la Corte finalmente decidió amparar a las empresas, cancelando de manera definitiva un apartado de esa legislación. Esta cancelación molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó la decisión para reforzar su interés de reformar al Poder Judicial.

SENADOR RICARDO MONREAL; LLAMA A DISCUTIR Y ANALIZAR INICIATIVAS DEL EJECUTIVO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que el titular del Ejecutivo Federal presentó un paquete de reformas profundo, que se tiene que discutir y analizar con conocimiento de causa. El legislador presentó una Síntesis Ejecutiva de las 20 Iniciativas, para dar a conocer el contenido de cada una de las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y con ello poder debatir, deliberar y discutirlas con conocimiento de causa. Pocas veces he visto, en mi vida de legislador, una iniciativa que contenga tantas propuestas de modificación constitucional y legal. Comentó que las iniciativas del Ejecutivo son de un alcance profundo, pues modifican, con todo el paquete presentado, 50 artículos constitucionales. Además de crear una nueva ley, que regula el derecho de las personas usuarias de servicios financieros y contribuyentes, así como modificaciones a 48 leyes ordinarias o secundarias. Añadió que la “Síntesis Ejecutiva de las 20 Iniciativas”, se podrá consultar digitalmente en su página de Internet, para conocer cada una de las reformas. Eso es lo mejor; que te informes, que el contenido lo conozcas y que puedas expresar tu opinión.

DIPUTADO IGNACIO MIER; REFORMA DE PENSIONES DARÁ CERTIDUMBRE LABORAL A 50 MILLONES DE TRABAJADORES MEXICANOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la reforma sobre pensiones enviada por el Presidente de la República va a resolver la incertidumbre laboral que padecen 50 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos. Explicó que el asunto es que no hay un fondo que garantice que las y los trabajadores, sujetos a la reforma de 1997 que están afiliados al Instituto del Seguro Social (IMSS), y los inscritos en 2007 por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puedan tener una pensión. Por lo que, expuso, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal señala la creación de un fondo semilla, de al menos 64 mil 800 millones de pesos, la cual va a ser el punto de arranque para garantizarles a las y los trabajadores que se incorporaron a las actividades laborales en 1997 y que están a punto de cumplir 30 años, su derecho a un retiro digno. Mier Velazco acotó que la constitución del fondo va a permitir ir fortaleciendo los recursos fiscales que se liberen también de otras dependencias que son onerosas para el pueblo de México y que están duplicando funciones. Detalló que una parte importante de esta iniciativa está relacionada con la extinción de organismos constitucionalmente autónomos y que le cuestan a México 6 mil millones de pesos; dichos entes han demostrado que no garantizan el cumplimiento por el cual fueron aprobados. En consecuencia, es justo lo que se va a debatir ampliamente en los diálogos nacionales, nutridos por diversos sectores sociales, porque se trata del interés de 50 millones de trabajadores que se han partido el lomo para hacer de este país una de las 13 economías más grandes del mundo, contra los privilegios y la cerrazón política, más electorera que social.

EDUARDO RAMÍREZ; LA FRONTERA SUR ZONA ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN CRECERA

Eduardo Ramírez Aguilar, aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, indico que el desarrollo de la frontera sur está garantizado, ya que el Soconusco es una zona estratégica para el gobierno de la Cuarta Transformación. La diputada por Morena Flor Esponda, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, destacó que con Ramírez Aguilar se dará continuidad al trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha sentado las bases para el bienestar de la ciudadanía con obras de infraestructura que han modernizado las vías de comunicación. Tapachula, la “Perla del Soconusco”, al igual que otros municipios fronterizos tiene una importancia estratégica para el país, ya que es la puerta de entrada al territorio nacional. Por ello, debemos consolidar e impulsar la economía de la región. El objetivo es dar continuidad y mantener vigentes las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía y el Estado. Con Eduardo Ramírez se dará continuidad a los trabajos implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas; trabajando en unidad se dará certeza y se garantizará el fortalecimiento de las políticas económicas y sociales del estado. Morena está dando resultados, combatiendo la corrupción, fomentando la democracia y transparencia en todos los niveles.

CLAUDIA SHEINBAUM; ¡VIVA NUESTRO MOVIMIENTO! ¡VIVA SINALOA!”, “ES TIEMPO DE MUJERES TRANSFORMADORAS”.

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la presidencia de la República por Morena, acusó a la oposición de utilizar la estrategia de difusión de noticias falsas para afectar a su movimiento. La virtual candidata explicó que sus opositores actualmente han implementado una campaña en la que se asegura que se va a quitar la propiedad privada. Dijo que lo que se tiene que discutir es a quién sirve actualmente el Poder Judicial, si su labor se realiza pensando en el que menos tiene y ese es el debate que se tiene que dar ahora. Sheinbaum Pardo, quien se reunió con militantes y simpatizantes en el estado de Sinaloa, les pidió denunciar estas prácticas. La virtual candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo por el estado de Sinaloa, en donde tuvo un encuentro con simpatizantes. Sin dar más detalles de la reunión, en cumplimiento a las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo de intercampañas, la aspirante únicamente envió dos mensajes. En un primer mensaje, indicó que se reunió con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, mostrando una imagen del encuentro. En el segundo mensaje la candidata de Morena, el Partido Verde y Partido del Trabajo a la Presidencia, aparece en un auditorio con simpatizantes. Es un honor luchar por Claudia hoy, corean los asistentes desde las gradas del auditorio, manifestando su apoyo a Sheinbaum. La virtual candidata presidencial aparece acompañada por el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Gerardo Fernández Noroña, así como del gobernador, Rocha Moya. ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva Sinaloa!”, “Es tiempo de mujeres transformadoras”. La candidata morenista ya anunció que arrancará su campaña con un mitin en el Zócalo de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; NECESARIO RECONSTRUIR LA AMISTAD Y LA CONFIANZA CON ESPAÑA

Xóchitl Gálvez, al reconocer a España como principal socio comercial de México en Europa, afirmó que es necesario reconstruir la amistad y la confianza que durante este sexenio se perdió con el pueblo y el gobierno español. En un encuentro con integrantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la ingeniera recalcó que España y México son naciones hermanas que han hecho grandes hazañas trabajando en armonía. Conmigo no habrá ni pausas, ni agravios. Con respeto y sentido común podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica y pleno respeto a los compromisos legales se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solamente motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto. La discordia reciente entre México y España ha sido motivada solo por mezquindades políticas. Estoy convencida que como naciones hermanas, debemos reconstruir la amistad y confianza entre nuestros pueblos. Con respeto y sentido común podemos detonar proyectos de cooperación. Gálvez Ruiz agregó que México tiene un gobierno que se autoproclama de izquierda, pero en los hechos ha destruido la mediana capacidad que tenía el Estado mexicano para enfrentar problemas en temas tan cruciales como la transición energética, la salud, la educación y la seguridad. Lamentó que con este gobierno nuestro país volvió a abrazar el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, especialmente el combustóleo, un subproducto de los procesos de refinación con consecuencias muy dañinas para la salud humana y el calentamiento global. En el tema de la seguridad pública, explicó, existe un dramático fracaso de este gobierno. Se calcula que el crimen organizado controla cerca del 35 por ciento del territorio nacional. El homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años. Este es el gobierno más violento de la historia moderna con más de 170 mil homicidios en 5 años. Xóchitl Gálvez señaló que el territorio nacional ha sido gobernado sin respeto por la vida humana, se ha perdido el valor de la verdad, se vive con miedo a los criminales y todos los mexicanos hemos perdido la libertad.

MARIO DELGADO; PRIAN HA CREADO UNA MAFIA DIGITAL EN REDES SOCIALES PARA AFECTAR AL MOVIMIENTO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el PRIAN ha creado una mafia digital en redes sociales para afectar al movimiento. El dirigente morenista evidenció que, durante las últimas dos semanas, ambos partidos de oposición orquestaron una campaña coordinada desde la red social X (antes Twitter), la cual coincidió con la visita de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, para tratar de vincular al movimiento de transformación con actividades ilícitas. Están empeñados en tratar de vincularnos a actividades ilícitas sin pruebas. Tenemos una investigación muy sólida de lo que ocurrió en estos últimos días con una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que va directamente enfocada a atacar a nuestro Presidente y a nuestra candidata. Agregó que esta campaña digital negra se ha orquestado con más de 161 mil cuentas falsas y bots provenientes de más de 50 países (tales como Estados Unidos, Filipinas, India, Japón o China), además de otras 147 mil cuentas vinculadas directamente con el PRI y el PAN. En promedio, 53% del total de ataques en contra del movimiento forman parte de una conversación falsa. Tenemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan y todas las cuentas bots y empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias. Se monitoreó hasta el 10 de febrero y, en promedio, tenemos que más de la mitad de la conversación es falsa. La otra mitad es impulsada por cuentas que forman parte de la mafia digital que han integrado el PRI y el PAN. Mario Delgado informó que el financiamiento a estas cuentas falsas ha costado, aproximadamente, un millón de dólares semanales. Esto no es una acción voluntaria, por ejemplo de que en Japón convenzan a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, o que le hablen a gente de esos 50 países. No, esto cuesta dinero y en la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya 1 millón de dólares a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos. El presidente de Morena aseveró que en el gobierno de la transformación se combate al narcotráfico y se ha eliminado la corrupción. En contraste, dijo, la candidata del PRIAN se reunió con el ex presidente Felipe Calderón, quien convirtió a México en un narcoestado. Nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, nada más tenemos que regalarle un retuit a Calderón. Que no quede ninguna duda qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN.

JOE BIDEN; CONFIRMA ACUERDO CON GAZA PARA INTERCAMBIO DE REHENES

El presidente Joe Biden, confirmó que está trabajando en un acuerdo en la Franja de Gaza para lograr un intercambio de rehenes que conllevará un periodo de bien común inmediato para los palestinos. Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, que traería un período inmediato y sostenido de bien común a Gaza durante al menos seis semanas. Joe Biden aseguró que a lo largo de este último mes ha mantenido contactos para impulsar el acuerdo tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con líderes de Egipto y Catar. Los elementos clave del acuerdo están sobre la mesa, aún quedan lagunas, añadió que Estados Unidos hará todo lo posible para que suceda. Así mismo, el presidente estadounidense se refirió de nuevo a la operación militar que Israel planea en el enclave palestino de Rafah, de la que dijo que no debería llevarse a cabo sin un plan creíble para garantizar la seguridad de más de un millón de personas refugiadas. Biden reconoció que desde que estalló la guerra hace cuatro meses el pueblo palestino ha sufrido un dolor y pérdidas inimaginables. El rey jordano por su parte buscaba promover el apoyo internacional para un alto el fuego inmediato en Gaza y un horizonte político que conduzca a una solución integral para poner fin al conflicto. Desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre más de 28 mil 300 palestinos han muerto en ataques israelíes, según datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

JAVIER MILEI; CREO QUE EL ESTADO ES EL ENEMIGO, CREO QUE EL ESTADO ES UNA ASOCIACIÓN CRIMINAL

El presidente argentino, Javier Milei, considera que el Estado es el enemigo, una asociación criminal y el comunismo, una enfermedad del alma, al tiempo que asegura que, tras reconsiderar algunas posiciones, ha empezado a construir un vínculo positivo con el papa Francisco, que le recibió en el Vaticano. Filosóficamente soy anarcocapitalista, y por lo tanto, siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, creo que el Estado es una asociación criminal. Milei explica, que él seguramente es el primer liberal libertario en ser presidente y no es un sentimiento sino una realidad, un hecho, mientras que sobre el Estado dice que es una organización criminal en la que un grupo de políticos se ponen de acuerdo y deciden utilizar el monopolio para robar los recursos del sector privado.

