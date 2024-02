Bajo el agónico protagonismo del mexicano Alí Ávila, que en cuestión de seis minutos logró abrir el marcador con dos goles al 77’ y 83’, Pumas superó 3-0 a Puebla en el cierre de la jornada 6 del Clausura 2024 en la actividad dominical disputada en Ciudad Universitaria.



Tras un primer tiempo en el que ambos equipos mostraron una clara afectación por las condiciones vistas en Ciudad de México, fue hasta los minutos finales del complemento cuando el equipo “felino” logró hacer pesar su jerarquía en el Olímpico Universitario, por medio de su joven delantero que se estrenó como goleador con tan solo 20 años de edad.

Superado el bache de dos jornadas consecutivas con empate en el campeonato local, Pumas sumó su tercera victoria para cerrar aún más los principales puestos del torneo, tras llegar a 11 puntos luego de seis fechas disputadas y a tan solo una victoria de igualar a los tres líderes del campeonato entre Monterrey, América y Tigres.



Contento por la actitud mostrada por los elementos que vieron acción en Ciudad Universitaria, Gustavo Lema destacó principalmente la buena gestión que se logró tener para este juego, pensando en la actividad que tendrá Pumas a lo largo de esta semana, al tener por delante un juego el miércoles ante Atlas y luego un partido más de local ante Santos.



Tras los dos goles del mexicano que está a préstamo proveniente de Rayados, fue Guillermo Martínez el que colocó el resultado final con un remate al minuto 92, para conformar la goleada a favor del equipo local.

El argentino aseguró que se ha trabajado de manera gradual el tema físico con el equipo, para no forzar a ciertos jugadores que aún no tienen las condiciones para afrontar actividad durante 90 minutos regulares. “El partido estuvo bien trabajado pero sabíamos que se podía resolver en cualquier instante por alguna problemática o factor de quién estuviera mejor en la partefinal”.



“No le escapamos a las intenciones que tenemos de repetir o mejorar la campaña que tuvimos el torneo pasado. Yo creo que tuvimos buenos partidos fuera de casa pero quizás no tuvimos la contundencia y detalles que nos hicieron no tener más puntos. Pero las situaciones logradas son las bases de lo que queremos hacer de locales. Esto es cuestión de goles pero seguimos en una línea que no tiene que ver con la respuesta que estamos dando de local o visitantes”, agregó Lema.



Santi queda fuera por lesión





Sin lograr recuperarse de una molestia sufrida en el partido de copa a mitad de media semana, Santiago Giménez no vio actividad durante el derbi de Rotterdam entre el Feyenoord y el Sparta, que finalizó en victoria por cuenta de los locales de 2-0.



Arne Slot aseguró que la decisión de no colocar al delantero mexicano se basó en la idea de no forzar su acción durante la jornada 21 del campeonato neerlandés, para evitar que se produzca una lesión de mayor grado. “Ha jugado muchos partidos importantes seguidos y ahora está un poco sobrecargado”.



Con una racha negativa que se extiende a cuatro partidos sin gol en sus últimas presentaciones, queda pendiente la presencia del ariete tricolor para el encuentro que el Feyenoord sostendrá ante la Roma el próximo jueves en los dieciseisavos de final de la Europa League.