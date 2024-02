El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que el tramo Cancún a Playa del Carmen del Tren Maya será inaugurado el 29 de febrero de este año. Recordó que este tramo, además de beneficiar a los visitantes turísticos de la zona, mejorará la movilidad de las personas y trabajadores. Indico que ya supervisaron los trabajos del Tren Maya. El 29 de febrero inauguramos el tramo de Cancún a Playa del Carmen, en el corazón de la zona turística, pero también pensando en mejorar el transporte a los trabajadores de ese importante sector. López Obrador supervisó las obras del tramo 2 en Escárcega y del tramo 3, Calkiní – Izamal. Lo acompañaron: el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; el supervisor honorario de Tren Maya, Daniel Chávez Morán; el director general de Grupo Carso, Antonio Gómez García; el director general de Grupo INDI, Manuel Muñoz Cano Castro; la directora general de ALSTOM, Maite Ramos Gómez; el director general de la empresa Tren Maya SA de CV, David Lozano Aguilar; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; el director general del INAH, Diego Prieto Hernández; el director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza y el jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, Blas Andrés Núñez Jordán.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PROPONE RESTRUCTURAR LA ONU PARA QUE ACTÚE DE MANERA EFICAZ EN SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, enfatizó que es indispensable reestructurar el Sistema de Naciones Unidas y fortalecer el derecho internacional, para que se apliquen de manera eficaz en la solución pacífica de los conflictos entre naciones, la promoción de la paz mundial y la cooperación en asuntos de seguridad. El pasado 8 de febrero, la senadora participó en la Audiencia Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, donde alrededor de 300 representantes de diferentes países abordaron el tema “Poner fin a los conflictos: recetas para un futuro pacífico”, una iniciativa conjunta de la Unión Interparlamentaria (UIP) y el presidente de la Asamblea General de la ONU. Dicho encuentro se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Ahí, Ana Lilia Rivera advirtió que optar por la fuerza por encima del marco jurídico internacional para dirimir controversias sólo conduce a un escenario global de inestabilidad, injusticia y conflicto. Actuar así, enfatizó la presidenta de la Cámara de Senadores, socava los principios de soberanía, igualdad y respeto mutuo, que son fundamentales para la coexistencia pacífica entre naciones. Por eso, consideró que los principios de derecho internacional, incluidos los deberes y obligaciones adquiridos por los diversos tratados y convenciones internacionales, deben imperar en la convivencia de los países. El derecho internacional, a través de sus tratados, convenciones y organismos, es el marco para resolver disputas, promover la paz y fomentar la cooperación de asuntos de seguridad. Discutimos aquí cómo lograr la paz, con una organización que surgió en 1945, con el compromiso de no más guerras. Y el entorno que nos rodea nos hace preguntarnos: ¿Y qué es lo que falló? ¿Por qué nadie escucha el dolor de la gente que muere todos los días en las guerras?. Ana Lilia Rivera señaló que 2023 se caracterizó por presentar mayores índices de conflictos armados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que afecta por lo menos a una de cada seis personas en el planeta. A este contexto, se suman las guerras económicas que también matan gente: Hoy hablamos de que en el mundo por lo menos hay 35 millones de niñas y niños de cinco años que sufren desnutrición extrema, de los cuales, 9.2 millones tienen padecimientos de forma grave que ponen en riesgo su vida por la desnutrición, mientras que en muchas partes del mundo se tira y se desperdicia comida. Las crisis económicas, destacó la legisladora, superan los terribles estragos de las guerras, como principal causa de inseguridad alimentaria y malnutrición que viven más de 20 países. Alertó que, en un contexto de carencias, de inestabilidad económica, política y social, los conflictos terminan por dinamitar todos los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para el desarrollo y para el bienestar de nuestros pueblos. Si sumamos ahora un gran riesgo para nuestras democracias, que es el desarrollo sin control de la Inteligencia Artificial -la crisis climática, la movilidad humana y el tráfico de nuevas sustancias prohibidas cada vez más letales-, nos daremos cuenta de la importancia que es nuestro trabajo desde nuestros parlamentos, para velar porque el acervo jurídico internacional se aplique de manera eficaz.

EN SINALOA LAS FÓRMULAS AL SENADO MUY COMPETIDAS HABRA 6 CANDIDATOS EN TOTAL AL SENADO, PERO POR EL FRENTE AMPLIO PRI PAN PRD PAS, A ESTE ULTIMO PARTIDO EL PAS QUE FUNDÓ HÉCTOR MELESIO CUEN, LE APUESTAN A LOS VOTOS YA QUE EL PRI Y EL PAN NO TIENEN ESTRUCTURA.

Las 3 fórmulas registradas hasta este momento en Sinaloa son por Movimiento Ciudadano MC: Fernanda Rivera ex Diputada local del PRI de la ciudad de los Mochis. Por MORENA PVEM Y PT: La Senadora Imelda Castro y Enrique Inzunza Secretario General de Gobierno. Por el PRI PAN PRD PAS: La diputada Federal Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz, y además de competidas tienen otro ingrediente que son poco conocidas en la población y habrá una gran disputa por los votos . Por otro lado, las campañas empiezan el 1 de marzo para terminar a finales de mayo. Van a ser tres fórmulas aquí en Sinaloa al Senado de la República 6 candidatos y como lo mencionó anteriormente, una conformada por el PRI PAN PRD PAS otra por movimiento ciudadano que va solo y Morena que va con el PT y PVEM. En esta circunstancia. Sabemos que cada uno de los partidos políticos que mencioné anteriormente solamente dos son los que pueden aportar votos y hacer para un lado o para otro la balanza uno es Morena, a reserva de ver Encuestas y sobre todo la campaña transitando junto con su compañero de fórmula. Por otro lado, en el caso de movimiento ciudadano la ex Diputada del PRI tiene aliados en Mochis, que puede jugar a favor de ella y puede debilitar las otras fórmulas. En el caso del PRI PAN PRD, el único que les puede ayudar es el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuen, así de claras las cosas, si quieren ganar – por lo pronto atentos.

SENADOR RICARDO MONREAL; AVANZA INVESTIGACIÓN POR ASESINATO DE JUAN PÉREZ GUARDADO, CUÑADO DE RICARDO MONREAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informo que Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno del estado de Zacatecas informó que ya hay cuatro personas detenidas por el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo. El funcionario informó de la llegada de 300 elementos más del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en el estado. Señaló que los homicidios tanto de Pérez Guardado como el de Jorge Antonio Martínez, sobrino del gobernador David Monreal y del legislador Ricardo Monreal, empañan la disminución del delito que se ha registrado en la región. Los sucesos llaman la atención porque son muy mediáticos y hasta parecieran estratégicos. Sin embargo, aseguró que los hechos no se van a dejar pasar, como sucedía en el pasado, ya que, si bien preocupan y atemorizan a la población, también tienen que ser entendidos en un contexto en donde las operaciones en Fresnillo son exitosas en la medida que los homicidios dolosos siguen a la baja. Además de que se continuará revisando la estrategia de pacificación y trabajando para dar certeza a la población de Zacatecas. Rodrigo Reyes agradeció a todas las instancias federales encabezadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela por el apoyo para reforzar el proceso de pacificación en la entidad. Por su parte, Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), indicó que también fueron asegurados motocicletas y un automóvil relacionados con el crimen del hermano de la esposa de Ricardo Monreal. Hemos logrado identificar una estructura, contamos con cuatro órdenes de aprehensión, la SSP logró la detención de cuatro personas probables partícipes de los últimos hechos que están bajo una causa del orden Federal, y contamos con orden de aprehensión por delitos del fuero común.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SERÁ LA FÓRMULA AL SENADO DE LA 4T POR PUEBLA, JUNTO CON LIZETH SÁNCHEZ

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, y Lizeth Sánchez, candidatos de la Cuarta Transformación para el Senado en Puebla, se medirán en contra de Néstor Camarillo y Ana Teresa Aranda por “Fuerza y Corazón por México”. La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) determinó la fórmula que competirá por el Senado en Puebla. El primer lugar, lo ocupará Ignacio Mier, esto, después de ocupar el segundo lugar en la encuesta por la gubernatura, después de Alejandro Armenta Mier. Ante este escenario, el ex aspirante a la coordinación de la 4T aseguró un lugar en el Senado, aunque pierda la elección el próximo 2 de junio. Mientras que el segundo lugar será ocupado por la ex secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez, quien ocupó el quinto lugar en la encuesta interna por la gubernatura. Lizeth Sánchez e Ignacio Mier se enfrentarán el 2 de junio a Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI y primero en fórmula para el Senado con “Fuerza y Corazón por México”. Mientras que la segunda posición, fue designada para Ana Teresa Aranda, actual diputada federal por Acción Nacional. Liz Sánchez representante del Partido del Trabajo en Puebla se ha vista rodeada de escándalos durante su paso en la administración estatal. Uno de ellos fue el apoyo de funcionarios de su dependencia a favor de Julio Huerta. Esto cuando apoyó sus aspiraciones entregar propaganda política favor del entonces secretario de Gobernación, quién buscaba la coordinación de la 4T en Puebla. Alejandro Armenta manifiesto su apoyo: Mi reconocimiento a Nacho Mier y a Liz Sánchez, amigos y compañeros de este gran movimiento de transformación que encabezarán con orgullo a nuestro estado en la Cámara Alta.

EDUARDO RAMÍREZ; YA VIENE LA NUEVA ERA PARA CHIAPAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA MANO DE SHEINBAUM

Eduardo Ramírez Aguilar, aspirante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, enfatizó que ya viene la nueva era para Chiapas, con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de Claudia Sheinbaum. El mensaje de unidad y de movilización llegó a todo el estado, al territorio jaguar. Eduardo Ramírez, acompañado de su esposa Sofía Espinoza y de sus hijas Yazmín, Renata y Grecia, dijo contundente que Chiapas nos convoca a trabajar a favor de su bienestar y por ello agradeció a la ciudadanía por sumarse a la construcción de esta nueva era. Hicieron posible que concluyéramos esta etapa, pero también hicieron posible mantener viva la esperanza para que construyamos el Chiapas que todos queremos tener. Al referirse a su amigo Pío López Obrador, quien estuvo presente en el cierre de precampaña, le pidió ser portavoz del cariño del pueblo de Chiapas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo que las y los chiapanecos lo llevarán en el corazón y cuidarán de él en el estado y que en su lugar quedará una gran mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ganó por su liderazgo, ella construyó su liderazgo, salió adelante por ser una dirigente, por su lucha, por su participación por México en distintas etapas de su vida, nuestra amiga Claudia Sheinbaum va a estar a la altura de las circunstancias. Eduardo Ramírez llevó el mensaje de unidad a militantes y simpatizantes de Huitiupán, Simojovel, El Bosque, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Ocotepec, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Berriozábal, Ocozocoautla, Pijijiapan, Huixtla, Cacahoatán y Tapachula, y de municipios cercanos que acudieron al llamado del Jaguar. Agradeció principalmente a la ciudadanía, a quien le ha dado su confianza, a quien se refirió como la fuerza social y enfatizó que hoy por hoy, a mí me levanta el pueblo”; además, expresó su gratitud a los actores sociales, políticos y económicos de Chiapas, que han confiado en él desde hace 25 años. Entre ellos al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; a la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; y al presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE REUNIO CON LA MILITANCIA DE SINALOA, ES RECIBIDA CON EL TRADICIONAL SON DE LA BANDA

La candidata a la presidencia de la República de la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia’, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en la ciudad de Culiacán, y fue recibida al son de la tradicional banda sinaloense. Militantes y simpatizantes le dieron un alegre recibimiento a Sheinbaum con diferentes canciones interpretadas por la agrupación Los Villanos de Culiacán a su llegada al aeropuerto de la capital de Sinaloa. Claudia Sheinbaum se reunió con la militancia del estado. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México percibió el cariño y respaldo de la militancia sinaloense, así como de pasajeros de diferentes vuelos, quienes aprovecharon la ocasión para mostrar su afecto entre porras, abrazos y sonrisas. La candidata presidencial de Morena-PT-PVEM pasó por Sonora con el objetivo de reunirse con la estructura interna de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ para dar un mensaje a favor de la unidad, así como para fortalecer los lazos de cooperación entre la militancia del estado que lleva el mensaje de la 4T por toda la entidad. En sus reuniones con la militancia por el norte del país, Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de las reformas constitucionales del presidente López Obrador que forman parte del Plan C, y que incluyen el fortalecimiento del Poder Judicial, que es parte importante en la cadena de impartición de justicia.

XÓCHITL GÁLVEZ; SOSTENDRÁ ENCUENTROS CON MEXICANOS RADICADOS EN MADRID, LÍDERES POLÍTICOS, INVERSIONISTAS Y EMPRESARIOS

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, inició una gira de trabajo por Madrid con el objetivo de estrechar lazos de comunicación con los mexicanos residentes en este país europeo y dejar clara su visión de la relación comercial, cultural y social que hay entre México y España. En el país europeo, Xóchitl Gálvez mantendrá diferentes encuentros con líderes políticos del gobierno español y del Partido Popular. En Madrid, Gálvez Ruiz encabezó dos tertulias con la comunidad mexicana, donde expresó la necesidad de acabar con el odio y la polarización que se vive en México. Agregó que el camino a la libertad está en riesgo y con la avalancha de reformas constitucionales que propone el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, los contrapesos también están en riesgo. El nearshoring es el camino para impulsar el crecimiento económico en nuestro país, enfatizó ante connacionales que se dieron cita en la reunión. Asimismo convivió con empresarios, quienes le expresaron los principales problemas que enfrentan al querer invertir en México. Hoy lunes, mantendrá un encuentro con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular en España; se reunirá con integrantes del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, y con miembros de la Fundación Internacional para la Libertad. Por otra parte Xóchitl Gálvez subió 15 puntos desde su última visita a Sinaloa: Héctor Melesio Cuén Ojeda dijo: Nosotros en el PAS mes a mes nos llevamos encuestando y no son a través de redes sociales sino incluso son cara a cara. Incluso en nuestras encuestas han ido en caída libre, tanto el Presidente de la República y el mismo Gobernador de Sinaloa y solo lleva dos años en la administración. Para este 2024 hay que ilustrar a los jóvenes, ellos son los que marcarán la diferencia, ellos quieren contrarrestar la violencia, y para eso no se requiere más patrullas o más policías, nada de eso, lo primero que se necesita es integración familiar y en casa se necesita empleo para los padres y calidad de estudio para las y los niños, mencionó Cuén Ojeda. Asimismo hizo el llamado a no echar mentiras diciendo que se genera empleo o inversión pero es una percepción que quieren dar a través de unos cuantos medios de comunicación y solo se llevan creando cortinas de humo atacando a las universidades. Nosotros hemos tenido dos conferencias de prensa y ningún párrafo saca de las denuncias que hemos presentado, pero no fuera un mensaje para demeritar a las instituciones autónomas porque la historia es otra.

FELIPE CALDERÓN; SE REUNE CON XÓCHITL GÁLVEZ EN ESPAÑA

Felipe Calderón, ex presidente de México, tuvo una nueva aparición pública en España, acompañando a la candidata a la Presidencia de la coalición opositora PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez. El ex presidente Felipe Calderón destaco la problemática de educación, salud y sobre todo la inseguridad en México. Veo un México que vive una inseguridad brutal como nunca. Somos el sexenio más violento en la historia: 170 mil personas asesinadas. Un México donde la extorsión es el pan de todos los días. Felipe Calderón es señalado de múltiples delitos y de una presunta relación con el crimen organizado. A las acusaciones contra Calderón, principalmente denunciadas por el oficialismo, se suma el juicio contra Genaro García Luna, su secretario de Seguridad que fue declarado culpable en Estados Unidos con cuatro cargos que lo relacionan con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas. La candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, asegura que si resulta ganadora recuperará las relaciones con Europa, y en especial con España, país al que dice que el actual presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, reclama lo que su gobierno no ha hecho por los pueblos indígenas.

MARIO DELGADO; CRITICA REUNIÓN ENTRE XÓCHITL GÁLVEZ Y CALDERÓN EN ESPAÑA: A LO MEJOR SE ECHAN UNA PAELLA CON SALINAS

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se burló del encuentro que sostuvo Xóchitl Gálvez, con el ex presidente, Felipe Calderón, en España, señalando que con esta reunión se cae la idea de un narcoestado en la 4T e inclusive les dijo que se podrían encontrar al ex mandatario Carlos Salinas de Gortari para echarse una paella. El líder morenista subrayó que ellos no tienen que hacer guerra sucia, pues les bastaba darle un retuit a Felipe Calderón para ver lo que representa la candidata de la oposición. Delgado Carrillo, también ironizó que en el encuentro con Gálvez Ruiz no hayan abordado el tema de seguridad y que le hubiera recomendado a alguien de secretario de Seguridad Pública. Lo listos que son en el PRI en el PAN queriendo meter la idea de que en México hay un narcoestado cuando hoy se combate el narcotráfico y no hay complicidad y no hay corrupción y luego para cerrar con broche de oro su campaña en redes sociales y toda la lana que le metieron se retrata con Calderón, hay que felicitar a la señora X, van muy bien. El dirigente del partido Morena acusó a la oposición de financiar una mafia digital en contra de su candidata presidencial Claudia Sheinbaum al vincularla con el narcotráfico en redes sociales, señalando que se trata de una red de bots y cuentas falsas.

CANDIDATURAS DE MORENA PARA LAS ALCALDIAS DE LA CDMX

Azcapotzalco. Nancy Nuñez. Iztapalapa. Aleida Alavez. Tláhuac. Berenice Hernández. Álvaro Obregón. Javier Casarín. Venustiano Carranza. Evelyn Parra. Benito Juárez. Lety Varela. Miguel Hidalgo. Miguel Torruco. Coyoacán. Hannah de la Madrid. Tlalpan. Gabi Osorio. Cuajimalpa. Gustavo Mendoza. Magdalena Contreras. Fernando Mercado. Iztacalco. Lourdes Paz. Milpa Alta. Octavio Rivero. Cuauhtémoc. Catalina Monreal. 9 Mujeres. 5 Hombres. Faltan 2 Alcaldías por definir. Xochimilco, Gustavo A Madero

SENADORA SYLVANA BELTRONES; PIDE INFORME SOBRE EFECTIVIDAD DE VACUNA PATRIA

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, considero que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene que informar sobre los criterios para autorizar el registro sanitario de la vacuna Patria y remitir los resultados sobre la efectividad contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. El pasado 28 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la aprobación de la vacuna Patria, un biológico desarrollado contra Covid-19, en el que colaboraron instituciones de investigación, gobierno y sector privado, coordinados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del PRI solicitó a la Secretaría de Salud y al Conahcyt que informen sobre el presupuesto empleado para su producción, así como para que haga públicos los resultados clínicos de su efectividad contra las nuevas variantes. Señaló que es fundamental que nuestro país continúe con el programa de vacunación contra Covid-19, como medida de prevención, pues, aunque ya se haya dado por concluida la emergencia sanitaria, ello no significa el final del riesgo. Beltrones Sánchez recordó que la Organización Mundial de la Salud aconsejó que los países debieran tomar las medidas necesarias para pasar a una fase para el manejo y control del virus. Destacó que la vacunación es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el Estado, para dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes. Aseguró que el Gobierno tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, tratar y controlar epidemias, y de asegurar la prestación de servicios sanitarios a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Se debe tomar en cuenta que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido en varios instrumentos internacionales. Puntualizó que es fundamental que se informe sobre los resultados de la vacuna Patria y su efectividad contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2.

DONALD TRUMP; PROMETE EXPULSAR A MIGRANTES SI GANA LA PRESIDENCIA

Donald Trump durante un acto de campaña en Carolina del Sur, prometió una oleada de expulsiones masivas de migrantes en caso de ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, y puso en duda que un gobierno suyo garantice la seguridad de la OTAN frente a Rusia. Trump se congratuló por el hundimiento del proyecto de ley para abordar la crisis migratoria en la frontera con México y aseguró que habrá una masiva operación de deportación desde su primer día en el cargo. El abandono del proyecto bipartidista en el Senado estadounidense puso de relieve el férreo control de Trump sobre los republicanos, al negarle al presidente demócrata Joe Biden una victoria en el tema de la inmigración. El proyecto legislativo incluía un paquete de ayuda adicional a Ucrania e Israel, que ahora será tratado por separado. Aplastamos el desastroso proyecto de ley de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden, declaró Trump. El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción, también sostuvo que se negaría a defender a alguno de esos países frente a Rusia, en caso de que se encuentren en mora. El ex mandatario refirió una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN. El presidente de un país grande se levantó y preguntó: Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?’. Y le respondí: Si usted no pagó, usted ha cometido un delito. No lo protegería. De hecho, animaría a Rusia a hacer lo que le dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas, enfatizó Trump. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que estas declaraciones de Trump socavan la seguridad de todos. Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, fue consultado sobre las declaraciones realizadas por Trump, que probablemente será el candidato republicano en las elecciones de este año. No podemos lanzar una moneda al aire sobre nuestra seguridad cada cuatro años en función de tal o cual elección, es decir, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijo Breton, añadiendo que los líderes de la Unión Europea entienden que el bloque necesita aumentar sus propios gastos y capacidades militares. El Ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, también se refirió al tema. El lema de la OTAN uno para todos, todos para uno es un compromiso concreto. Ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la Alianza.

JOE BIDEN; LEGISLADORA REPUBLICANA PIDE ANALIZAR LA DESTITUCIÓN DE BIDEN DE CONFORMIDAD CON LA 25ª ENMIENDA

El presidente Joe Biden se negó a reconocer el dictamen del fiscal especial Robert Hur, por lo que esto le implicaría aceptar que debe ser juzgado por haber manejado indebidamente documentos clasificados, los cuales terminaron en su casa y en una oficina. Claudia Tenney, representante republicana, solicitó analizar la destitución del mandatario basándose en la 25ª Enmienda. Preocupada por dicha situación, Claudia Tenney le envió una carta al fiscal general Merrick Garland donde le comparte su preocupación por tener al frente del país a un hombre con una fragilidad cognitiva. La abogada que representa al Distrito 24 de Nueva York puntualiza que Joe Biden carece de la capacidad necesaria para ejercer el cargo de presiente y pide recurrir a una Enmienda para destituirlo. Le corresponde a usted explorar procedimientos para destituir al presidente de conformidad con la 25ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El presidente Biden debe ser acusado o debe ser destituido. En este sentido, la 25ª Enmienda es un procedimiento para sustituir al presidente en caso de muerte, destitución, dimisión o incapacitación. Claudia Tenney también refirió que el Departamento de Justicia éticamente no puede presentar cargos en contra de Donald Trump y negarse a hacerlo por el mismo delito cuando el acusado es Joe Biden. Es de llamar la atención que el propio demócrata de 81 años rechaza el planteamiento de fiscal especial Robert Hur bajo el argumento de estar cognitivamente al 100%, lo cual implicaría que entonces se le debe juzgar de manera similar a Trump.

SUPER BOWL 2024: KANSAS CITY CHIEFS – SAN FRANCISCO 49ERS SE DEFINE EN TIEMPO EXTRA

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se enfrentaron en el Super Bowl LVIII Patrick Mahomes y Brock Purdy, quarterbacks y estrellas de sus franquicias, pelearon el ansiado anillo de campeón en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. En el medio tiempo del Super Bowl LVIII. San Francisco llevaba ventaja de 10-3 sobre Kansas City después de los dos primeros cuartos. El show de medio tiempo estuvo a cargo de Usher. Por primera vez en la historia el espectáculo tuvo una duración de 15 minutos. Al cierre de esta columna Kansas City y San Francisco se encontraban empatados 19-19. Por lo que disputaran la final en tiempo extra.

