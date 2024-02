Aquí te contamos cuál es la historia detrás de “Dance You Outta My Head”, canción de Cat Janice, que se ha popularizado en TikTok.

Muchas canciones se han hecho virales en redes sociales, ya sea por su letra o por el ritmo pegajoso que en ciertos momentos puede tener, lo cual ha permitido incluso que se hagan trend; sin embargo, hay canciones como “Dance You Outta My Head” de Cat Janice que se han vuelto tendencia por su contexto.

Seguramente ya has escuchado el popular tema que ha inundado la red social China, pero ¿sabes cuál es su historia? Si no, no dejes de leer la nota, porque aquí te contaremos cómo surgió.

“Dance You Outta My Head”, fue lanzada a finales de enero de 2024 por la cantante estadounidense Cat Janice, quien sufre un cáncer terminal.

Este tema, si bien ha cautivado por el ritmo pegajoso y la letra que trata sobre olvidarte de los problemas que acontecen a tu alrededor mientras bailas y brillas, fue realizada como uno de los más grandes actos de amor que puede tener una madre.

Pues Janice, quien lanzó este último tema para su cumpleaños 31 -19 de enero-, anunció que quiere cuidar de su hijo aún en su ausencia, de tal suerte que todo lo recaudado tras su canción será destinado a su pequeño de siete años.

“Dejo todas las ganancias a mi hijo, que tiene muchas inclinaciones musicales, con la esperanza de darle el impulso que necesitará más adelante en la vida… Quiero dejar sonrisas, ritmo y alegría para vosotros y sé que esta es la canción adecuada para eso”.

Es por ello que bajo esta razón ha conmovido no solo a sus seguidores, sino al público en general. Desde su estreno, en las redes sociales han resonado “Dance you outta my head”, con el fin de ayudar a Cat a cumplir su objetivo.

Y vaya que la misión ha sido un éxito, pues el tema está en el Top 5 en iTunes y ha llegado a la lista Billboard, superando a nuevas canciones de artistas como Ariana Grande.

Ante esto, Janice, quien ha experimentado el éxito desde la comodidad de su hogar, tras su regreso del hospital, mandó un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la han apoyado.

“Todos ustedes hicieron esto. Me diste mi sueño hecho realidad. Justo cuando más lo necesitaba. Todos ustedes me aman de vuelta a la vida y me dieron a mí “un momento más vivo”. Estoy eternamente agradecida. Sea lo que sea que Dios traiga en mi camino, sé que soy amada”.

Cabe destacar que la joven cantante fue diagnosticada por primera vez con un sarcoma en 2021, y aunque logró vencer la enfermedad en 2022, esta regresó con más fuerza en el verano de 2023. Sin embargo, gracias al apoyo de la comunidad de TikTok, Janice este año recuperó su espíritu y esperanza, gracias a asientos de que le han dado ánimos y le han ayudado a promocionar y alentar a otros a escuchar su canción en plataformas oficiales.

