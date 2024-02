Desde 2017 el nombre de Karol G comenzó a dar de qué hablar y es que en la industria musical –como siempre– dominaban los hombres en el reguetón. Pero ya se comenzaba a crear su nueva generación.

En ese entonces los nombres de Bad Bunny, Maluma, J Balvin, Ozuna y más ya comenzaban a despuntar.

Del lado femenino: Becky G, Natti Natasha y la protagonista de esta columna también escalaban, pero en menor medida.

A partir de ese año, Karol no dejó de trabajar con su música a lado de su productor de cabecera, Ovy On The Drums. Y es que esa es la palabra que podría definir a su carrera: trabajo.

Mi cama, Punto G y Pineapple, fueron los primeros temas que hicieron que la originaria de Medellín pegara en distintos países y, además, causara polémica, pues el machismo estaba acostumbrado a ver a mujeres cantar sobre sentimientos y no de cómo disfrutar su sexualidad.

Pero en 2019 su suerte cambiaría con la llegada a su vida de Tusa, tema que cuenta con la colaboración de Nicki Minaj y que le ayudó a llegar a un mercado más amplio, específicamente en el que no habla español.

Aunque pasó una pandemia, ella seguía presentando temas y se convirtió en La Bichota, una adaptación de Bichote, que significa jefe de un grupo delincuencial en Puerto Rico.

Pero Karol G explicó que su palabra era una forma de empoderamiento femenino y de confianza porque ellas también pueden ser las jefas.

Presentación en Coachella, millones de reproducciones y el lanzamiento de Provenza la llevaron global, pero con su álbum Mañana Será Bonito su historia cambiaría.

La colaboración con Shakira en TQG le dio el empujón que necesitaba para convertirse en una artista respetada en la industria. Recordemos que gracias a la barranquillera artistas se han ido a la cima; Maluma y Bizarrap no nos dejarán mentir.

Volviendo a Karol G, no se puede negar que, la ahora ganadora del Grammy, ya se volvió un ícono mundial pues sigue llevando el idioma español a todos los rincones del mundo. No hay sitio en el que no suene.

Hoy está en medio de una gira de estadios la cual está en curso en nuestro país y como dato, es una de las latinas que logró agotar todos sus shows en este tipo de escenarios en Estados Unidos y eso no es todo, ya que también se presentará en Europa.

Es tiempo para decir que las mujeres siguen facturando y dominando. Aunque continúan en la búsqueda de la igualdad en la industria musical el ver el trabajo de Karol G ha animado a más mujeres a presentar sus proyectos en el género musical que sea.

Por supuesto que estaremos atentos a los movimientos de Carolina que ya es parte de la historia musical del mundo.

Seguimos…

@Leo_Vega