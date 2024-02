El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo 15 de febrero saldrá a la venta su tercer libro que llevará por título ¡GRACIAS!

El ejecutivo abordó el tema en su conferencia mañanera luego de que reconoció que desde el jueves se filtró la portada y el título de la nueva publicación.

Te podría interesar Es Chiapas el fracaso en política migratoria de AMLO: Álvarez Máynez

“Algunos periodistas, no sé cómo lo lograron, publicaron en sus páginas, que son investigadores, mirones profesionales, que dieron a conocer la portada de mi libro nuevo y quiero ponerla, porque sí es cierto. Ya está la portada y el nombre”, dijo.

Sobre la foto de la portada del libro, tomada por el fotógrafo Luis Antonio Rojas, durante la marcha que encabezó el 27 de noviembre de 2022, el presidente recordó que esa movilización importante y única “porque hemos estado en el Zócalo cien veces y en esta ocasión, ni siquiera cuando el desafuero, tardamos en llegar como en esa ocasión, creo que salimos como a las 10, 11 y llegamos a las tres de la tarde”.

De su nuevo libro, detalló, constará de 20 capítulos, y aunque dijo desconocer el precio y el número de páginas que quedó al final de la formación del ejemplar, comentó que escribió 900 cuartillas.

“Como es bastante para un libro, en la introducción planteo que pueden leer el (capítulo) que quieran, el que les llame la atención y son auto sostenibles, pueden leer un capítulo o pueden leerlo todo.

“Es la historia desde que inicié, un repaso general hasta el día 31 de diciembre, me hubiese gustado agregar estos días, pero no me he equivocado; estos días no han llevado a contradicciones de lo que ahí planteo”, comentó el mandatario.

RM