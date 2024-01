Olvidan austeridad

La decisión de que el bono por exceso de trabajo se entregará también a los consejeros del INE este año y no solo a trabajadores, como no ocurría desde las elecciones federales de 2015 por razones de austeridad, se tomó desde el año pasado, por lo que la pregunta es si alguno de los integrantes del Consejo General decidirá renunciar a dos meses extras de salario de dicho bono electoral. ¿Será?

Mueven piezas en Jalisco

Por todos lados y con cualquier pretexto en la 4T insisten y aseveran que el proyecto es primero y nadie de los que se sumen tiene garantizado un cargo, o eso era hasta ayer. La salida de la bancada MC del diputado jalisciense Salvador Caro hacia la de Morena de inmediato dirigió los radares a Guadalajara, donde, nos aseguran, es muy probable que obtenga la candidatura guinda a la alcaldía y es que en aquellos lares, Morena nomás no pinta y el legislador tiene buenas posibilidades de hacerse de esa ciudad capital. Pero lo más interesante que nos platican, es que en realidad Caro no rompió con MC, bueno, al menos no con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. ¿Será?

Encerrona del PAN

La plenaria del PAN con miras a definir su agenda legislativa, se llevará a cabo hoy en el CEN, estará Xóchitl Gálvez, pero será a puerta cerrada…pero bien cerrada. No hubo invitación a medios para su cobertura y nos cuentan que la petición de privacidad fue hecha por la propia aspirante, y no tanto porque no quiere que se sepa qué se dirá durante la plenaria, sino porque quiere reforzar la percepción de una candidatura ciudadana. El asunto es que eso generó incomodidades al interior de la bancada del PAN, pero no les quedó de otra que apechugar. ¿Será?

Apoyos deportivos

En contraste con las trabas que representa para los deportistas la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Conade, quien por cierto se mantiene ante la opinión pública como la funcionara más corrupta de la presente administración, la presidencia del Comité Olímpico Mexicano, a cargo de Mari José Alcalá, ha logrado unir apoyos de diferentes grupos empresariales en torno a los atletas que irán a la justa de julio próximo en París. Para lo anterior, nos detallan que se han firmado varios convenios con los que incluso se podrán garantizar los entrenamientos de las diferentes delegaciones mexicanas para los Juegos de Los Ángeles 2028. ¿Será?

Sequía en el Valle de México

Nos dicen que al menos desde hace dos meses, las autoridades en la Ciudad de México, de Martí Batres, y del Edomex, de Delfina Gómez, estaban advertidas sobre la crisis hídrica que enfrentaría la zona centro del país. En ese entonces, el nivel de las presas que conforman el sistema Cutzamala rondaba el 45 por ciento; ahora, las cifras oficiales apuntan a niveles por debajo del 40 por ciento, probablemente el menor índice de almacenamiento de agua para un inicio de año, lo que pone en una situación de riesgo el suministro del vital líquido en 12 alcaldías de la CDMX y 16 municipios mexiquenses… ¿Será?