Tina Galindo fue una productora teatral muy reconocida, ya que montó innumerables puestas en escena en el Teatro Insurgentes; es conocida por ser exigente, pero también un gran ser humano. Falleció a los 78 años. Entre las obras que realizó están: La Libélula, Festen, El Buen Canario, Cabaret, Víctor, Victoria, Una Eva y Dos Patanes, Nadando con Tiburones, Hello Dolly y Mamma Mia, entre muchas otras.

Chantal y Jaqueline Andere están con el corazón roto, ya que era madrina de su hija y parte de su familia, pero la recordarán por su gran corazón y por ser siempre solidaria.

Daniela Romo está destrozada, pues fue su manager y amiga de toda la vida. Descanse en paz y un abrazo cariñoso para sus familiares y amigos.

JuanPa Zurita acaba de comprar la casa de sus sueños, después de 10 años de trabajo; lo celebró a lado de su novia Macarena Achaga y asegura que seguirá avanzando y con los pies sobre la tierra.

La gente no votó por Christian Estrada en La Casa de los Famosos 4, así como entró, salió, duró tan sólo seis días y parece que su imagen se ha visto deteriorada por sus relaciones amorosas; con Frida Sofía se portó muy mal, pues ella le dijo que estaba embarazada y él se quedó de fiesta en Cancún y como no la apoyó, ella decidió abortar.

Después salió con Alejandra Guzmán, su ex suegra y luego con Alicia Machado, quien dijo que no tiene nada bueno qué decir del galán.

Así que entró a La Casa y no logró conquistar ni al público, ni a sus compañeros.

Federica Quijano de Kabah, sorprendió al revelar que su primer encuentro con Claudio Yarto fue cuando tenía 18 años y estaban en busca de un manager; contó que lo primero que Claudio preguntó fue quién era mayor de edad y cuando Federica levantó la mano, su respuesta fue, “entonces tú ya me las puedes dar, vente para acá”. Por supuesto, salieron corriendo y ahora se volvieron a reencontrar en el 90’s Pop Tour y se saludaron, pero no existe una relación amistosa.

Eric Rubín regresó de Monterrey, después de un exitosa presentación del musical Vaselina y aclaró que no hay nada confirmado para llevar a cabo un reencuentro de Timbiriche, donde supuestamente estaría presente Paulina Rubio. Sólo lo han platicado, pero no es un hecho.

Belinda, quien ahora se llama Belika, lanza su canción Cactus y no es una indirecta a Christian Nodal, la letra es fuerte y clara: “No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar, a lo hecho pecho, con o sin despecho. Nuestro amor, no le diste respeto, yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”. Con lo cual confirma que la piedra del anillo era falsa, mentira que costaba 3 millones de dólares y Nodal nunca pensó en casarse. Con esto abrirá las heridas y tal vez su ex responda, aunque creo que por respeto a Cazzu, no dirá nada de este tema.

Tengo un pendiente, ¿cuándo Belinda y la prensa se encuentren hablará de esta canción o saldrá corriendo como suele hacerlo? Tal vez ahora sí se detenga, para publicitar sus canciones.

