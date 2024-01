Cuando los casos políticos se convierten en caos políticos y se resuelven para dar información y no para hacer cumplir la ley con justicia, suelen ser requeridos por la historia y en la rectificación, los inocentes resultan culpables y viceversa.

Uno de los asesinatos más graves de los últimos tiempos, fue el del entonces candidato Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, durante su campaña en busca de la Presidencia de la República. Se intentaba desestabilizar al país pero las instituciones sólidas no lo permitieron.

Se encontró un culpable del que nadie tenía la certeza que hubiera sido. Se habló de un asesino solitario y de no existir un autor intelectual del atentado. Ahora, con investigaciones profundas, con diferentes puntos de vista, sin la prisa de tener que dar la noticia, se vislumbra que sí hubo un segundo tirador, lo cual tiene más lógica que las investigaciones que llevaron a la cárcel a Mario Aburto. Ahora, la Fiscalía General de la República dio a conocer que tiene elementos que apuntan a la teoría de un segundo tirador en los hechos de Lomas Taurinas.

Expuso que cuenta con pruebas que implican a Jorge Antonio S., al referirse a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del extinto Cisen, esta ubicación vincula también al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, y ahora señalado como encubridor del segundo tirador en el momento en que García Luna era subdirector operativo en el Cisen.

Explicó que las pruebas demuestran la presencia de Sánchez Ortega, agente del Cisen que fue asignado a cubrir al candidato presidencial, en el lugar del homicidio y en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Testimoniales ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima. Fue liberado.

Todas las pruebas aportadas por la FGR, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma.

Jesús González Schmall, abogado de Aburto, afirmó que la mitad de los testigos que comparecieron han fallecido, por lo que Sánchez Ortega podría estar muerto.

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en un crimen de Estado no puede dársele vuelta a la hoja fácilmente, pero quien revivió el caso fue el presidente municipal de Monterrey, hijo del candidato asesinado. Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió el indulto para Mario Aburto, porque afirma que cada seis años, el tema resurge, con cierta molestia por parte de la familia.

Por su parte, el Presidente dijo no estar cerrado a la petición, aunque en principio, la cerró porque son tiempos políticos y dijo que no le gustaría “utilizar una situación lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene una relación con una institución del Estado”.

La FGR informó que buscó una orden de aprehensión contra un ex agente del Cisen que sería un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que estaría vinculado con Genaro García Luna, pero un juez federal se negó a librar la orden de captura por el crimen.

Habrá algún os que están agazapados en el caso y otros que quieren darle carpetazo como es el caso del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijo: “Esto no es un juego, es el Estado mexicano, es la Ley, y tenemos que garantizar la Ley y no dar espacios a que alguien haga cosas hacia el futuro y no tenga un castigo. Mario Aburto es el asesino confeso y el PRI exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel y jurídicamente hagamos todos los trámites. Lo que quieren hacer es lastimar al PRI”.

Ahora Alito muestra habilidades de investigador y cierra casos el líder que ha llevado a las derrotas electorales a un partido que era fuerte, sólido y ganador de elecciones.

Las investigaciones siguen, el pueblo merece conocer la verdad y la justicia debe reivindicarse con la historia.

PEGA Y CORRE.- Una jueza federal confirmó la vinculación a proceso dictada a Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino respectivamente del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.