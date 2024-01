El presidente Andrés Manuel López Obrador, informo que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, garantiza la disponibilidad de vacunas contra COVID-19 para enfrentar la actual época invernal. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la principal aplicación de vacuna Patria será en la siguiente temporada de frío. Realmente tenemos vacuna Abdala y Sputnik para toda la temporada. Ya veremos un poco en el curso de la epidemia, si vale la pena ir poniendo posterior a la época invernal, pero lo más seguro que la principal aplicación de Patria sea para la protección de la siguiente época invernal. La campaña de vacunación 2023-2024 reporta 26 millones 878 mil 825 dosis aplicadas contra influenza estacional, lo que representa un avance de 76 por ciento; en cuanto a la protección contra COVID-19, 5 millones 367 mil 499 personas, el 28 por ciento, han recibido dosis. En compañía del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el subsecretario invitó al pueblo de México a acudir a las unidades médicas cercanas a su domicilio para recibir la vacunación simultánea contra COVID-19 e influenza estacional. Estamos todavía en una época invernal; hay una circulación del virus, aunque en una proporción mucho menor que lo que ha habido en otros años, es importante vacunarse. Por eso hacemos el llamado a la población de que acudan a sus centros de salud; la vacuna debe estar, están, en todos los centros de salud del primer nivel de atención, también en el segundo nivel de atención. Es cosa de acudir y ponerse la vacuna de COVID”, expresó el funcionario.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; TOMA PROTESTA A MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, le tomó la protesta de ley, para asumir el cargo de senadora de la República, a María Isabel Rodríguez Jiménez, quien es suplente de la senadora con licencia Sasil de León Villard. El pasado lunes, 29 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la licencia que solicitó de León Villard, del Grupo Parlamentario del PES, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, por lo que se convocó a María Isabel Rodríguez para asumir el ejercicio del cargo. La protesta se dará a conocer a la Cámara de Diputados, a las autoridades correspondientes y a las y los senadores de la República en la próxima sesión ordinaria. Ana Lilia Rivera también instruyó al Secretario General de Servicios Parlamentarios para que, en su oportunidad, acompañe a la senadora a la oficina que le corresponde, se dé de alta en el Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado y se realicen todos los ajustes necesarios para que esté en posibilidades de realizar sus actividades como senadora de la República. Además, invitó a la legisladora a que se integre inmediatamente a las diversas actividades que se realizan en la Cámara, así como a asistir a la sesión del Congreso General, que se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y a la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; SE REÚNEN LUISA MARÍA ALCALDE Y EDUARDO RAMÍREZ PARA AFINAR AGENDA LEGISLATIVA MORENISTA

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo reunió con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, donde definieron la agenda legislativa que propondrán y desahogarán en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el día de mañana primero de febrero. La agenda morenista, incluirá la agenda prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, se concretará en la reunión plenaria que realizarán los senadores de la mayoría legislativa hoy miércoles 31 de enero, con la participación de las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y la doctora Claudia Sheinbaum. En ese sentido, el coordinador de los senadores de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo el encuentro con la responsable de la política interna del país, para intercambiar puntos de vista sobre la agenda legislativa, como parte de los trabajos de colaboración que ha mantenido como líder cameral, pues ha destacado que la cooperación entre los poderes de la unión es siempre valiosa para generar fortaleza e igualdad de oportunidades para todos. El líder legislativo escribió: Tuve una profunda y productiva conversación con la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, acerca de los temas importantes para consolidar la Cuarta Transformación de México y desde luego, Chiapas siempre presente. Asimismo destacó: Hemos tenido a lo largo de este tiempo una verdadera y fructífera cooperación de trabajo entre los poderes del Estado mexicano.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SALVADOR CARO SE PASA A MORENA, EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena Ignacio Mier, tras el anuncio de la separación del diputado Salvador Caro Cabrera de MC y su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena, señaló que éste se pasó al lado correcto de la historia. Somos un movimiento abierto, es un movimiento de hombres y mujeres libres. Él, en el 2012 fue el coordinador de la campaña de la entonces coalición integrada por el PT, MC, Morena y PRD; no quiso dar el paso en ese momento, cruzó el desierto y estuvo sujeto a tentaciones de todo tipo y logró sortearlas. Ahora está nuevamente en el lado correcto de la historia. El líder parlamentario dijo que Morena no es un movimiento en torno a personas, sino a una causa y a la lucha transformadora. Sobre las iniciativas que pretende enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el próximo 5 de febrero, dijo que destacan reformas en materia laboral en materia de pensiones, de protección al salario mínimo, garantizando el incremento de éste, pues nunca puede estar por debajo del índice inflacionario que reporte el Banco de México. Asimismo, agregó, modificaciones en materia de reducción de la edad para la pensión universal, aun cuando ya se está otorgando a partir de los 65 años, pues ahora se busca que quede establecido en el texto constitucional; además, la reforma al Poder Judicial. Sobre si el PRI respaldará la reforma en materia de pensiones, Mier Velazco dijo: yo creo que sí, el PRI es sensible, está en un proceso de conversión y esperemos que en ese proceso se den cuenta que están traicionando todo el legado del nacionalismo revolucionario. Y si le hacen honor a la lucha histórica de la Revolución y la Constitución de 1917 y le echan una hojeada a la columna vertebral del 17, que fue la columna vertebral de los principios y estatutos del PRI, entonces se darán cuenta de que o reforman sus estatutos o apoyan la propuesta. Finalmente, indicó que todo el paquete de iniciativas del Ejecutivo Federal llegará a la Cámara de Diputados.

CLAUDIA SHEINBAUM; HABLA DE LA “MAÑANERA DE LA VERDAD” DE XÓCHITL GÁLVEZ

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, reaccionó a la “Mañanera de la verdad” de la abanderada de la oposición Xóchitl Gálvez. Tras la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, Sheinbaum hablo sobre las “mañaneras de la verdad” de Xóchitl Gálvez, y las “mañaneras” de Lopez Obrador, dijo que son dos proyectos diferentes. Ellos representan el pasado; por más ‘mañaneras’, ‘medianeras’ o como les llamen. Ellos siguen representando el pasado. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios, y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Sostuvo que más allá de las críticas que pueda arrojar la oposición del PAN, PRI y PRD, es importante resaltar que el pueblo cree en el proyecto de la Cuarta Transformación. Más allá de las críticas pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros.

XÓCHITL GÁLVEZ; CASO COLOSIO, AMLO ‘ECHA A ANDAR CAJA CHINA’

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace uso político del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ante los presuntos casos de corrupción donde se liga a sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD, se solidarizó con Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, después de que Lopez Obrador rechazará su petición de indultar a Mario Aburto. A mí me parece en lo personal que empezaron a echar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político. Xóchitl Gálvez insistió en que 30 años después se retoma el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio para evitar tocar temas que le causan incomodidad al presidente López Obrador como lo es la violencia e inseguridad que se viven en distintos estados de la República. Sí me parece que es la caja china, ya la conocemos. El presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. E insisto, 30 años después cosas que ya fueron juzgadas hoy, me parece que responde a la famosa caja china. Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la existencia de un presunto segundo tirador implicado en el magnicidio del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 y señaló que Genaro García Luna, está implicado en el caso. Xóchitl Gálvez mencionó que no va a defender lo indefendible, incluso cuestionó que tendría que ver el ex presidente en caso de que García Luna sí estuviera involucrado. Esa teoría ya se había agotado en su momento. Yo en este momento sí creo que sacaron la caja china, perdón. Y el propio Luis Donaldo pues habla de que cierren, 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó. Mi opinión es que es una caja china y la persona más interesada es Luis Donaldo, y Luis Donaldo ha pedido que se cierre y si no se cierra, pues no se cierra y que siga su cauce legal. Es un tema de oportunidad política, pero si se decide seguir, que se siga de acuerdo a la ley. Yo realmente una vez que conozca los escándalos puedo dar mi opinión, pero nunca voy a salir a defender lo indefendible. Si hay alguien involucrado en un caso de corrupción que se investigue y que se castigue trátese de quién se trate.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; EL PRI Y PRD SON CÓMPLICES DE MORENA

El precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, denunció al PRI y PRD en la aprobación de las y los nuevos magistrados de diversas salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El también coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, señaló que fue gracias a las abstenciones del PRI y el PRD, que se logró la aprobación de la terna propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El PRI y el PRD le acaban de ayudar a Morena a que sea juez y parte en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con la abstención del PRI y del PRD, Morena pudo nombrar 20 magistrados, algunos con claros conflictos de interés o que de plano eran abogados del gobierno. Asimismo aseguró que con ello, PRI y ahora PRD, otra vez demuestran que en lo importante son cómplices, y en lo demás esquiroles. Las designaciones se aprobaron en el pleno por un total de 19 voto a favor, nueve en contra de la oposición y cinco abstenciones.

MANLIO FABIO BELTRONES; UNA FIGURA QUE PODRÍA DESEMPEÑAR UN PAPEL CRUCIAL EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PRI

Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, con una trayectoria política extensa y variada, ha sido gobernador de Sonora, presidente nacional del PRI, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), además de haber ocupado diversos cargos como diputado federal y senador. Si obtiene la victoria en esta ocasión, sería su tercera vez en el Senado, consolidando su presencia en la esfera legislativa. Su regreso a la política ha provocado una mezcla de emociones entre los militantes del PRI, que han visto a su partido sufrir una dura decadencia en los últimos años. Desde su renuncia en 2016, tras resultados electorales desfavorables, Beltrones se había mantenido alejado de la vida pública. Su regreso representa una esperanza para aquellos que anhelan un liderazgo experimentado y visionario en el partido. Beltrones puede cambiar el sentir entre quienes han perdido la esperanza en el PRI ante la centralización de poder impulsada por Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del partido. El descontento con Alejandro Moreno ha llevado a importantes renuncias, entre ellas las de figuras destacadas como Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat y Jorge Carlos Ramírez Marín. Manlio Fabio Beltrones, con su experiencia y respeto ganado en diversos cargos públicos, emerge como una figura que podría desempeñar un papel crucial en la reconstrucción del PRI.

ALEJANDRO MORENO; REUNIÓN PLENARIA DEL PRI CON DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno en la inauguración de los trabajos conjuntos de la Reunión Plenaria de Diputados Federales y Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se puso de relieve la fortaleza y unidad interna de este instituto político, el cual recibirá a la precandidata Xóchitl Gálvez para dialogar sobre su proyecto de nación, en un ejercicio de ideas y propuestas, pero también de denuncias, ante el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública y salud. En el evento, participan el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno; la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano; los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en las Cámaras de Diputados y de Senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como integrantes de la dirigencia nacional y legisladores de ambas bancadas. Alejandro Moreno afirmó que el PRI está unido, está fuerte y vamos al inicio de sesiones con una agenda legislativa congruente, en defensa de los programas sociales y de las instituciones democráticas. Al reconocer a los legisladores de otros partidos que se sumaron al tricolor en ambas Cámaras, dijo que hay un PRI plural, abierto e incluyente, que está a la altura del México que hoy tenemos. Destacó que, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, el PRI ha tenido bancadas que han demostrado ser una oposición firme, contundente, democrática, pero muy constructiva para este país. Les llamó a cerrar filas, a estar más unidos que nunca y a mirar hacia adelante, remarcando que a este PRI nadie podrá reclamarle una postura tibia o regateo frente a nuestro país o frente a nuestra coalición. Reiteró su respaldo absoluto a los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, de quienes expresó que han hecho un trabajo extraordinario, invitándolos a seguir participando, siempre juntos, a favor del PRI y de México.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; REUNIÓN PLENARIA DEL PRI CON DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES

Rubén Moreira, Coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, en su intervención en la Reunión Plenaria de Diputados Federales y Senadores del PRI, advirtió que hoy, la mayor amenaza para la democracia mexicana es el crimen organizado, por eso tenemos la instrucción de nuestra dirigencia nacional de abordar este problema y mantenernos activos, a diferencia de lo que acontece en otros partidos políticos, donde los legisladores callan. Sostuvo que seguirán hablando de la inseguridad porque la intención de Morena y su gobierno es “ocultar, mentir, falsear, distraer la atención e incluso descalificar. Ahora, misteriosamente disminuyen los crímenes dolosos y crecen los culposos, y los restos de desaparecidos no son contabilizados ni reportados a ningún estado. Recalcó que por ello, analizarán este problema que ubica a México como uno de los países más violentos en el mundo, junto con los otros temas que preocupan a los mexicanos y anunció que recibirán a la precandidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, para platicar sobre su proyecto de nación y de lo que acontece en el país.

SENADOR MANUEL AÑORVE; REUNIÓN PLENARIA DEL PRI CON DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES

El Coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado de la República Manuel Añorve en su intervención en la Reunión Plenaria de Diputados Federales y Senadores del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que las y los legisladores priistas están comprometidos a debatir con ideas, con propuestas, pero también con denuncias ante el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública y su grave equivocación con su estrategia de salud. Insistió en que desde la Cámara Alta seguirán recordando a las y los mexicanos la fallida política de salud, específicamente ante la falta de atención y de medicamentos. Dijo que hoy a los pobladores no les alcanza para la vida diaria y menos cuando van a los centros de salud, pues tienen que conseguir sus medicamentos. Recordó las y los senadores priistas votaron para que los programas sociales, sobre todo el de adultos mayores, estén en la Constitución. Sin embargo, lamentó que esa pensión se agote, al tener que comprar los medicamentos de las enfermedades recurrentes que tienen los adultos mayores y que son dos: hipertensión y diabetes.

JOE BIDEN; YA TOMÓ LA DECISIÓN DE CÓMO SERÁ LA RESPUESTA POR EL ATAQUE A UNA BASE MILITAR EN JORDANIA

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ya tomó la decisión sobre cómo será la respuesta que dará Estados Unidos al ataque que recibió una base militar en Jordania y en el que murieron tres soldados y otros 40 fueron heridos. Biden responsabiliza a Irán por lo sucedido. Los hago responsables en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo hicieron. El ataque fue realizado con drones e impactó en la Torre 22, una base en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Según los reportes, no se aplicaron los protocolos de defensa dado que los militares supusieron que ese drone era de Estados Unidos y no de un enemigo. La Resistencia Islámica en Irak, una milicia pro iraní, de las varias que tienen presencia en la región, se auto atribuyó el ataque. Pero Irán intenta tomar distancia y señala que no tuvo nada que ver. Los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones o acciones, así lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani. El portavoz Nasser Kanaani negó que su país esté atrás del ataque a la base de Estados Unidos. Sobre si se había establecido un vínculo directo con Irán, el presidente Joe Biden dijo que: “Tendremos esa discusión”. Sobre si cree que este episodio, y la respuesta que dará Estados Unidos, puede ser el desencadenante para una guerra más grande, Biden señaló que esa no es la intención de su país. No creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando. Estados Unidos, ya tiene decidido cómo va a responder, pero como es lógico no han querido dar detalles. Los portavoces de la Casa Blanca también han dicho lo mismo. El presidente ha sido muy claro. Como comandante en jefe, una de las cosas en las que se centra obviamente es garantizar que protegemos a nuestras tropas, dijo la vocera, Karine Jean-Pierre. No tengan dudas, los responsables rendirán cuentas en el momento y la forma que elijamos, había dicho Biden en Carolina del Sur. Aunque todavía estamos recopilando los hechos de este ataque, sabemos que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak. La Torre 22, el lugar que fue atacado por estas milicias, es un pequeño puesto logístico al noreste de Jordania, cerca de las fronteras con Irak y Siria, desde donde militares de Estados Unidos guarda y brinda suministros a una base más grande que está al otro lado de la frontera. En la Torre 22 hay desplegados unos 350 militares estadounidenses, según informó el Comando Central de EEUU. Al-Tanf, la base a la que asiste la Torre 22, está ubicada en la carretera Bagdad-Damasco. Estados Unidos tiene allí tropas que utilizó en su momento en la lucha contra el Estado Islámico. La presencia se mantiene para contener el fortalecimiento militar de Irán en el este de Siria.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz