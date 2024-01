Organizaciones y colectivos aseguran que los pasos de fauna construidos a lo largo del Tren Maya en realidad son simples drenajes.

El activista Raúl Padilla, creador del documental Erosión, expresó que se encuentran muy muy preocupados por esta deforestación y defaunación que ha causado este proyecto lineal del Tren Maya.

Y señaló que los pasos de fauna, como les llaman las autoridades, son en realidad coladeras, parte de la infraestructura que se requiere para tener cierta funcionalidad; “no son para los animales”, afirmó.

“Los pasos de fauna deben ser de mayores dimensiones, incluso en la página de Fonatur se puede ver un paso de fauna que conecta la vegetación asociada al ecosistema de un lado a otro y el tren pasa por arriba. Eso es lo que se está vendiendo, pero lo que se ve, es la realidad. Seguramente habrá dos o tres pasos de los grandes, como los que se ven en la página, para la foto para poder decir que sí lo hicieron, pero la mayoría de los pasos de fauna son realmente coladeras que el mismo proyecto requería” aseguró el ambientalista.

Añadió que ve muy difícil que sea funcional un paso de fauna de estas dimensiones, debido a que no son las óptimas ya que se tienen caminos de casi de 100 metros de ancho, y estos caminos son funcionales para la operación de los camiones pero es muy poco probable que los animales se atrevan a caminar por ahí”.

Advirtió que además hay postes de electricidad y mucha gente, y eso no le sirve al jaguar, que es la especie sombrilla, la más importante, el depredador tope “y si no le sirve a esta especie no le va a servir a ninguno, tal vez alguna comadreja o zorrillos pasen por aquí”.

Otro ambientalista que sumó su voz a esta demanda es el reconocido espeleólogo Guillermo D. Christy, quien ha documentado la presencia de fauna silvestre y el impacto que ha tenido el Tren Maya sobre la Península.

Christy señaló que las autoridades insisten en llamar pasos de fauna son en verdad drenajes transversales.

“Platicando con los mismos ingenieros de la obra nos dicen que son drenajes transversales, que bueno, se supone que tienen una doble función de paso de fauna, imagínense caminar por aquí como especie, parece unas verdaderas trampas mortales”

“Estos drenajes transversales no tienen nada que ver con el diseño de un paso de fauna, no están diseñados para ser pasos de fauna, incluso en la misma manifestación de impactoambientalse menciona que no son tan eficientes, porqué no es un diseño específico para tratar de dar un puente natural a las especies para interconectarse a la selva”, explicó.