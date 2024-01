El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como demagógica la propuesta de su homólogo, Joe Biden, de cerrar la frontera a causa del incremento en la llegada de migrantes irregulares. Es muy demagógica la postura de vamos a cerrar las fronteras, por ejemplo, yo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Donald Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínese ¡cerrar la frontera!. López Obrador consideró que debido a que Estados Unidos está inmerso en un proceso electoral para renovar a su presidente, políticos del Partido Republicano y el Demócrata están usando como bandera la política migratoria, lo cual explica propuestas como la del cierre de la frontera compartida. Sostuvo que por ese proceso electoral se intensificarán los ataques contra México. Tanto los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata están sacando de las gavetas el archivo de la migración, el narcotráfico, básicamente porque hay campañas, entonces siempre buscan culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. López Obrador insistió que cerrar la frontera no es la solución para enfrentar el fenómeno migratorio, el cual ha repuntado en los últimos meses a pesar del endurecimiento de sanciones para quienes ingresan a territorio estadounidense de manera irregular.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; IMPERATIVO ÉTICO, MEJORAR CONDICIONES DE MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirma que el Senado apuesta por una visión regional, que incluya a los países de Centroamérica y el Caribe, pero también a Estados Unidos y Canadá. México es un país de paso para las caravanas de migrantes, pero también es un refugio para las mujeres, niñas, niños y hombres que atraviesan miles de kilómetros para llegar al sueño americano, por lo que mejorar las condiciones legales, materiales e institucionales de la política migratoria a nivel internacional, es un imperativo ético impostergable. Ana Lilia Rivera, afirmó que el Senado de la República apuesta por una visión regional, con los países de Centroamérica y el Caribe, así como un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos para atender este problema. Pero también con una perspectiva histórica a escala continental, que incluya a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, para convertir a toda Latinoamérica en la tierra de los sueños hechos realidad, de la libertad con igualdad, democracia, justicia, paz y dignidad para todas y todos. Recordó que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa acuerdos entre los gobiernos de las distintas naciones involucradas en el problema migratorio. En las reuniones bilaterales con Estados Unidos, destaca la urgencia de atender las causas y elaborar programas, en conjunto con los países de origen de los migrantes, que generen empleo digno, seguridad social y bienestar colectivo.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; MORENA EN EL SENADO CONSTRUIRÁ AGENDA LEGISLATIVA QUE BENEFICIE AL PUEBLO El coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que en la XII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario se construirá una agenda legislativa en beneficio del pueblo de México. El coordinador de la mayoría legislativa informó que la plenaria se realizará el día de mañana miércoles, 31 de enero, a partir de las 10:00 horas. Dicho encuentro, contará con la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien abrirá las reuniones entre las y los senadores de Morena y funcionarios federales. Indicó que, en la plenaria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dialogará con las y los legisladores sobre las reformas constitucionales que presentará el Ejecutivo Federal. El senador Eduardo Ramírez detalló que también participarán la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Dichos funcionarios, discutirán con las y los legisladores sobre las reformas más importantes que se desahogarán en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

DIPUTADO IGNACIO MIER; COLUMNA VERTEBRAL DE LA VI REUNIÓN PLENARIA DE MORENA SERÁN LAS INICIATIVAS QUE PRESENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la columna vertebral de la VI reunión plenaria de su bancada serán las iniciativas de reforma constitucional que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en la jornada que se llevará a cabo los días de hoy 30 y 31 de enero en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, las y los diputados de Morena sostendrán encuentros con Claudia Sheinbaum Pardo, así como las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. También el ministro en retiro Arturo Zaldívar, y los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños López, entre otros. Esto con el fin de que nos platiquen a los diputados, para que dialoguemos, para intercambiar puntos de vista con relación a la agenda legislativa y a las iniciativas que ya anunció el Presidente de la República. Señaló que entre las iniciativas que presentará el titular del Ejecutivo Federal en el marco del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, sobresalen las reformas en materia de salarios mínimos, Poder Judicial y austeridad en órganos autónomos. El líder parlamentario afirmó que es fundamental garantizar en la Constitución Política que los incrementos al salario mínimo no queden por debajo de la inflación. Respecto a la reforma al Poder Judicial, expuso que los salarios de los altos mandos se ajustarían a la austeridad republicana para cumplir con la ley. Por otro lado, sobre la desaparición de organismos autónomos que han despilfarrado el dinero del pueblo, el legislador poblano sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) están excluidos de dicha reforma. Se queda también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente, aseguró que las y los diputados de Morena tienen muy clara la ruta para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas; sin embargo, están a la espera de que el PAN y el PRD presenten la reserva que harán y contar con el voto de todos.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESTACA CRECIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES EN CDMX

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, recordó que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se pasó de producir 600 mil a 6 millones de árboles en el vivero tecnificado de la Secretaría del Medio Ambiente. La ex mandataria capitalina impulsó un programa ambiental en la capital del país con el que se buscaba mitigar los daños al medio ambiente, rehabilitar las zonas del Suelo de Conservación, incrementar las áreas verdes, entre otras cuestiones. Claudia Sheinbaum destacó la importancia del trabajo realizado en el vivero perteneciente a Sedema, el cual ha permitido disminuir la concentración de gases que producen el cambio climático. Asimismo, resaltó la plantación de 35 millones de árboles y plantas dentro de las diferentes alcaldías de la CDMX. La dependencia cuenta con tres viveros: Nezahualcóyotl y Yecapixtla, que producen plantas para suelo urbano; así como San Luis Tlaxialtemalco, donde se producen plantas para Suelo de Conservación. Estos sitios han sido vitales para lograr las metas ambientales de las autoridades capitalinas. Durante la administración de Claudia Sheinbaum surgió el programa “Reto Verde” que tenía el objetivo de plantar 40 millones de plantas como parte de su programa “Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024”.

XÓCHITL GÁLVEZ; DIO INICIO A SUS “CONFERENCIAS DE LA VERDAD” PRECISO DE QUE REALIZA ESTE EJERCICIO PARA CONTRARRESTAR LOS DICHOS DE AMLO

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, arrancó sus conferencias de la verdad, con la precisión de que realiza este ejercicio para contrarrestar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus datos, sus ataques y visión de que México está mejor y más seguro. No hay manera de decir eso porque él no tiene corazón porque él no siente lo que están sintiendo los mexicanos, es un nombre insensible que no le importa el dolor de los mexicanos. Sólo así puede hacer una aseveración de ese tamaño. Gálvez Ruiz tuvo su primera sesión, en la que contrapunteó cifras para mostrar que la inseguridad y los homicidios dolosos aumentaron, y también aseguró que el presidente no tiene corazón ni es sensible si afirma que estamos mejor que antes. Él vive apartado con lo que le dicen sus asesores; de hecho, su corcholata dice lo mismo, que México está mejor, que México está en paz porque obviamente a sus hijos son años que les ha ido bien, extraordinariamente bien. Asimismo sostuvo que, por desempleo y por inseguridad, México no está mejor y retó a López Obrador a salir de Palacio Nacional y hablar con la gente. No se atrevió, seguramente por miedo a los reclamos, a visitar Acapulco, estado devastado, señala que ya tampoco se atreve a seguir usando aerolíneas comerciales. Le diría al presidente salga, que salga a la calle, camine. Dese una vuelta súbase a un avión público, vaya a Acapulco, camine las calles, y va a ver con lo que se va a encontrar; vaya a Texcapilla hable con los ejidatarios, con los aguacateros, con los limoneros con las madres buscadoras.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; EN PRECAMPAÑAS, MC DESTINÓ SÓLO EL 8.2% DE PUBLICIDAD DIGITAL

El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, exhibió en redes sociales el elevado gasto en publicidad de Facebook para promocionar a sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. La candidata del PRIAN gastó más de 6 millones y medio de pesos en publicidad en una sola plataforma de redes sociales. La de Morena $2,3 millones. Por eso proponemos más debates e ir a las universidades a contrastar nuestro proyecto de país. Que decidan las ideas, no el dinero, lanzó desde la red social X el 19 de enero, justo un día después de que concluyeron las precampañas. El partido que abandera a Máynez también ha desembolsado en los últimos tres meses 4.9 millones de pesos en la promoción de sus precandidatos a la Presidencia, gubernaturas, alcaldías, Senado y Cámara de Diputados, así como de sus líderes, en Facebook. Álvarez Máynez, el reciente precandidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano, es promocionado en Facebook con un gasto mucho menor al de sus rivales y otros de sus colegas de partido que van por un cargo público. Hasta ahora, el despacho de marketing y publicidad digital Estudio Bocadillo ha sido responsable de 110 anuncios a favor de Máynez, por los que MC ha gastado 285,000 pesos, mientras que el propio partido colocó otros 17 avisos que lo promocionan, con una inversión de 120,000 pesos.

MANLIO FABIO BELTRONES; UNO NO REGRESA DE DONDE NO SE HA IDO

Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, después de que se registro para contender por un escaño en el Senado, negó haber regresado al tablero de la política nacional, pues uno no regresa de donde no se ha ido. El priista asistió al foro Un Gobierno de Coalición en Lugar de la Autocracia, organizado por el PRD, en el cual rechazó que se haya mantenido alejado de la esfera política. Cuando se le pregunto que cómo se siente de regresar, dijo; ¿Cuándo me fui?”. Uno nunca regresa de donde no se ha ido”, finalizó el aspirante priista al Senado. El ex presidente del PRI participo en el foro al que acudió Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, para hablar de la importancia de los gobiernos de coalición.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; HABLO SOBRE EL TEMA DE LA CIBERSEGURIDAD

Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hablo sobre el tema de la ciberseguridad, dijo se le echa la culpa a la oposición y a sus aliados. Obviamente a quien tiene la guarda y custodia de los bienes, como en este caso son los datos personales, es responsable de su cuidado. Nosotros hemos reiterado y de hecho tenemos una iniciativa presentada en el Senado de la República para el tema de la ciberseguridad. Esto vuelve a poner al descubierto que es indispensable que se trabaje ya en una ley general de ciberseguridad, que se tenga un centro nacional de combate a la ciberdelincuencia y obviamente que se blinden con todos los recursos tecnológicos necesarios las bases de datos porque cada vez es más frecuente. Es impresionante. Si supiéramos en el día a día el número de ataques y hackeos, es impresionante. De este tema estamos hablando desde 2020, después otra vez 2021. Nos hemos reunido con diversas autoridades. Se ha hablado de este centro nacional, que cada quien lo ha referido a su manera, algunos como agencia, otros como centro, pero es indispensable ya que se trabaje en la ciberseguridad. Es una competencia permanente. Hay hackers que lo hacen solamente por demostrar que pueden vulnerar los candados que se van formando. Entonces esto es una actualización permanente. Y hoy México lo que tiene es una dispersión. Si tú hoy quisieras combatir un tema de ciberdelincuencia, pues puedes ir a la Guardia Nacional o puedes ir a una procuraduría local o puedes ir a un centro de atención local, pero está todo disperso. No hay algo que concentre una estrategia única que sea nacional y me parece que ya es urgente. Pasa con los bancos en el día a día. La Corte, al menos cuatro ministros de la Corte, ya comenzaron a admitir estas acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos del llamado Viernes Negro. Yo creo que con los precedentes que tiene ya la Suprema Corte de Justicia a lo que vamos es a una anulación de este paquete legislativo por la figura de una vulneración de forma en el trámite parlamentario.

ALEJANDRO MORENO; TOMÓ PROTESTA A EDUARDO RIVERA COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA POR EL PRI

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, tomó protesta a Eduardo Rivera como candidato del tricolor a la gubernatura de Puebla, y expresó su confianza en que, con el trabajo, firmeza y carácter de los priistas, alcanzará el triunfo el próximo 2 de junio. Destacó que se trata de un gran poblano, que ha demostrado con buenos resultados que tiene toda la capacidad para gobernar. El dirigente nacional del tricolor hizo un llamado a los militantes del partido a ir en unidad y poner por delante, hoy más que nunca, a México y a la entidad, luego de que les exhortó a que no se dejen presionar. No se dejen asustar. Argumentó que hay una bola de cínicos y sinvergüenzas que antes se decían priistas y que estaban de esbirros, de lacayos, de lame botas del gobierno de Morena. Sostuvo que esos que son los campeones mundiales de las plurinominales y que no hacen trabajo en el partido, que quieren hacerle el servicio al gobierno, hoy, qué bueno que ya no están, porque aquí no vamos a aceptar ni presiones ni chantajes. Y para que lo sepan: su molestia es porque una vez más querían estar en las candidaturas, sin dar un solo golpe. Qué padre. Candidatos en el PRI, pero trabajándole al gobernador y a Morena. El Presidente Alejandro Moreno informó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria revisará la expulsión de esos personajes. Ni enfrente los quieren.

JOE BIDEN; CERRARÍA LA FRONTERA CUANDO 5 MIL INMIGRANTES LA CRUCEN

El presidente de Estados Unidos Joe Biden propone fijar en 5,000 inmigrantes que crucen por día la frontera sur de su país para cerrarla como una acción urgente. En los tres años de gobierno del presidente Joe Biden han cruzado la frontera con México más de seis millones de inmigrantes de manera irregular; en diciembre pasado, 249,785, una cifra récord mensual a lo largo de la historia. La propuesta de ley de Biden estima que si el promedio de entada en cinco días alcanza los 5,000 cruces fronterizos, entonces su gobierno ordenaría el cierre de la frontera, y la volvería a abrir cuando el numero baje a 3,750 cruces. A 10 meses de la celebración de elecciones presidenciales, el presidente Joe Biden imprime velocidad en el área más debilitada en su gobierno según varias encuestas: la migración. El viernes, Biden pidió a los republicanos del Congreso que aprueben un proyecto de ley bipartidista para controlar la migración que permitiría cerrar la frontera con México cuando esté colapsada.

