El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la aprobación de la vacuna Patria contra COVID-19 por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A través de un comunicado, el presidente López Obrador felicitó a las y los investigadores mexicanos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT) y de Avimex que colaboraron en su desarrollo. Felicidades a los investigadores de Conahcyt y Avimex.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, y el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezarán la XII Reunión Plenaria de este Grupo Parlamentario, que se llevará a cabo el próximo miércoles, 31 de enero, en un hotel del centro de la Ciudad de México. De acuerdo con el programa, el encuentro iniciará a las 10 de la mañana, con los mensajes de Ramírez Aguilar y Rivera Rivera. Posteriormente se prevé la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Además, está programada la asistencia de Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente nacional y secretaria general del partido. Asimismo está agendada una mesa de trabajo en materia de política interior, la cual contará con la participación de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Posteriormente, se llevará a cabo la mesa de trabajo en materia de seguridad, donde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dialogará con las y los senadores. Asimismo en el programa, se detalla que las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena sostendrán un encuentro con Ariadna Montiel Reyes, quien encabeza la Secretaría de Bienestar. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dialogará con las y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena.

El senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, señalo que estamos ya en periodo de intercampaña; sin embargo, el instituto, el discurso violento y la confrontación no ha disminuido. Al contrario, en los últimos días se ha intensificado en esta lucha partidista que ya tiene años de estarse presentando, pero que ahora se ha agudizado. Nuestra sugerencia a los militantes y simpatizantes de Morena, es no responder con la misma virulencia con la que se está atacando al Presidente López Obrador o a nuestra alternativa política. Creo que México merece que la opción que se prefiera siga siendo una alternativa de paz, de tranquilidad, de una actitud que permita seguir construyendo la transición política. Por eso este periodo es muy importante para la reflexión, para prepararnos, para seleccionar a nuestros candidatos, para seleccionar a nuestros representantes. Morena tiene que responder con unidad, con cohesión; no caer en la trampa de la fisura interna, de la división interna, de la descalificación entre nosotros, porque eso nos puede restar no sólo confianza sino apoyo popular. El Presidente López Obrador, es la persona que agrupa mayor cantidad de confianza y de simpatías. Es el activo más importante de nuestro movimiento. Por eso se le está atacando un día sí y otro también, pero nosotros tenemos que actuar con una firmeza y una actitud que no quede ninguna duda en nuestra definición política. Definición, eso es lo que necesita el país, y seguir construyendo un México más justo y más progresista. No caer en la provocación y sí mantenernos en la unidad con la doctora Claudia Sheinbaum como nuestra candidata, que la registraremos en los próximos días ante el INE y para iniciar campaña el 1º de marzo. Unidad, cohesión, eso es lo que todos tenemos que ofrecerle al pueblo de México.

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, durante las precampañas celebradas del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero del 2024, registró el mayor tiempo en radio y televisión, según el monitoreo noticioso que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En ese lapso, se monitorearon 5,247 horas con 25 segundos. Del total de horas, 3,209 horas con cuatro minutos y 19 segundos corresponden a radio y 2,037 horas con 56 minutos y seis segundos a televisión. De acuerdo con una tarjeta informativa del INE, se registraron 25,260 piezas de monitoreo sobre las precandidaturas a la Presidencia de la República, de las cuales 19,930 corresponden a radio y 5,330 a televisión. Además, no se registraron frases en las que se mencionaran amenazas o agresiones en contra de las precandidaturas. En el periodo se registró que el 8.51 % del tiempo total monitoreado se dedicó a las precampañas presidenciales. El 82.39 % de este tiempo se dedicó en radio y el 17.61 % en televisión. El tiempo total otorgado a las mismas fue de 446 horas, 27 minutos y 15 segundos. En radio se dedicaron 367 horas, 50 minutos y 54 segundos y en televisión 78 horas, 36 minutos y 21 segundos. El partido político con más tiempo otorgado en radio y televisión fue Morena y la coalición con más tiempo en radio y televisión fue Sigamos Haciendo Historia. El género periodístico más usado en radio y televisión fue nota informativa. El recurso técnico más usado en radio y televisión fue sólo cita. La mayor parte de la información emitida se presentó sin relación con el resumen introductorio, tanto en radio como en televisión. La precandidatura con más valoraciones positivas fue la de Xóchitl Gálvez y la que tuvo más valoraciones negativas fue la de Claudia Sheinbaum Pardo. El partido político con más valoraciones positivas fue Movimiento Ciudadano y el que tuvo más valoraciones negativas fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La coalición con más valoraciones positivas fue Fuerza y Corazón por México (FCM). Además, el enfoque de la cobertura en las valoraciones se centró en ideas, propuestas o mensajes. Hubo 2,875 piezas de monitoreo en las que se hizo un vínculo entre los actores políticos y algún tema de interés público. El tema con el que más se les vinculó fue el de Estado de derecho y justicia.

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, encabezó un encuentro con organizaciones campesinas. En el Diálogo con Organizaciones Campesinas para la Reconstrucción del Campo, destacó que pese a ser un sector vital para la alimentación en nuestro país, en este sexenio existe un abandono total al campo. Hay que tener ética para saber que lo que hoy viven los campesinos es injusto y es inhumano. La ingeniera lamentó la realidad que viven los campesinos, quienes se enfrentan a las dificultades agrícolas y además a la inseguridad impuesta por el crimen organizado. No es justo lo que viven del chantaje del crimen organizado. He hablado con los limoneros, he hablado con los agricultores de Texcapilla. Yo estuve en Texcapilla con ellos, con lo que producen haba, con los que estaban a merced de la delincuencia. Un peso por metro cuadrado les tenían que pagar a los delincuentes y nadie los defendió. Durante el encuentro, los agricultores le entregaron a Xóchitl Gálvez un documento detallado que refleja la situación crítica del campo mexicano, el cual servirá como base para la construcción de un Plan de Gobierno Integral, que impulse el desarrollo del sector agrícola en México.

Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, participo en el foro “Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia”, sin hacer alusión a Morena ni al presidente López Obrador, resaltó la importancia de ir más allá de las alianzas electorales. Asimismo alerto sobre la necesidad de terminar con el hiperpresidencialismo en México mediante los gobiernos conformados por diferentes fuerzas políticas. Esa regresión democrática de intentar ganar las elecciones y gobernar como si se fuera dueño del país, hay que alejarla. Ese momento en el cual nosotros perdimos, quizá, el vértice fue cuando regresamos, por una razón u otra, explicaciones hay varias, a que después de cerca de 20 años un partido político por sí solo logró más del 50% de la elección. El ex legislador refirió que en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña hubo intentos encaminados a conformar gobiernos de coalición. Desconfiamos tanto cuando hacemos los acuerdos que nos aventamos unos códigos y unas reglas tan voluminosas del tamaño de las desconfianzas entre nosotros. Es la hora de acordar. Estamos ya en una madurez en la cual tenemos que buscar obligadamente el acuerdo. Recomendamos: Xóchitl Gálvez avala reparto del PAN, PRI y PRD para plurinominales y confía en que más adelante se postule a ciudadanos. Beltrones aceptó que, a pesar de la alianza que hay entre PRI, PAN y PRD para encarar las próximas elecciones, persisten resistencias que, consideró, pueden ser superadas mediante el diálogo. Creo que lo que se necesita es vencer todavía las desconfianzas en el ambiente para poder construir una nueva gobernabilidad, de eso se trata el escuchar, porque para poder hablar primero hay que saber escuchar.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a los presidentes del PAN, PRI y PRD de agandallarse las listas de candidatos plurinominales de sus partidos al Congreso, esto debido a que aparecen en primer lugar de la lista al Senado. No es ninguna sorpresa que Marko Cortes y Alejandro Moreno “Alito” se agandallen las listas plurinominales al Congreso. Es la única forma que tienen de obtener cargos, porque en las urnas no podrían tener ni un solo voto. También lo hizo Jesús Zambrano, quien quiere un hueso antes de que el PRD pierda el registro. En modo de de burla, Mario Delgado aseguró que las dirigencias del PRI, PAN y PRD han contribuido al movimiento que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum: Siempre hemos defendido que ‘Marquito’ y ‘Alito’ son soldados de la Cuarta Transformación, pues el cinismo con el que hacen política ayuda mucho a esclarecerle al pueblo cómo opera la derecha. Asimismo, apuntó que la bandera ciudadana que utiliza Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México es una mentira, pues las listas plurinominales de la derecha representan el pasado de corrupción: Los de enfrente dicen que su proyecto incluye a la ciudadanía, pero llenan sus listas de candidatos con conocidos representantes del viejo régimen. Queda demostrado nuevamente que la derecha quiere restaurar el pasado de corrupción y privilegios; sin embargo, utiliza la bandera de ciudadanía porque sus partidos no representan nada. Mario Delgado comentó que varias de las candidaturas de los tres partidos buscan el fuero para no responder por actos de corrupción: Yo vi las listas del PRI y el PAN, y cuando leí nombres como los de Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca o Jorge Romero, conté como 150 años de prisión. No han entendido que ya se acabaron los tiempos en los que una camarilla de mafiosos llegaba al poder a costa de la gente. En cambio, a Morena la ha ido muy bien en las elecciones, porque a través de las encuestas el pueblo elige a sus candidatos, que es la razón por la que tienen mayores posibilidades de ganar.

El diputado Gerardo Fernández Noroña fue designado como representante del Partido del Trabajo ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución del también petista Pedro Vázquez, lo que vislumbra un intenso debate en las próximas sesiones. Su incorporación a la llamada mesa de la herradura se suma a la de sus contrapartes del bloque opositor Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y de Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fernández Noroña es actualmente vocero del equipo de campaña de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El legislador hizo oficial su incorporación al INE, al compartir una carta que envió a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. “Agárrense derechosos”, ahí les va su medicina. Este 18 de enero, Acosta Naranjo rindió al cargo, sesión en la que Morena presumió que las encuestas favorecían a Sheinbaum y de paso aclaró que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México solo participaría en los tres debates oficiales que organizaría el árbitro electoral, por lo que no haría caso, a los falsos llamados de Xóchitl Gálvez para una confrontación de ideas.

Aurelio Nuño, ex secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, retó a un debate a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, para hablar sobre el sistema educativo. Invitación que el funcionario de la 4T aceptó. Marx Arriaga, uno de los artífices de los nuevos libros de texto gratuitos, que causaron polémica el año pasado. El ex titular de la SEP acusó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destruido el sistema educativo mexicano. Marx Arriaga respondió al reto y reclamó a Aurelio Nuño la utilización de la fuerza del Estado para presionar a los maestros bajo el amparo de mejorar la calidad educativa, en el sexenio de Peña Nieto. Dice Aurelio Nuño que le duele la Nueva Escuela Mexicana, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre lxs maestrxs, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa!.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, considero que es una faramalla lo que el gobierno de López Obrador emprende en contra de la corrupción, al tiempo de reprobar que se haya otorgado una suspensión definitiva por el proceso en contra del ex director de administración y finanzas de Segalmex, René Gavira. Resulta que el malvado ex director administrativo y de Finanzas de Segalmex, que fue detenido y que hicieron una gran faramalla diciendo se está haciendo justicia, el señor René Gavira, bueno, pues una juez le otorgó una suspensión definitiva. Una juez, le dio una suspensión definitiva del caso que le están llevando porque no hay pruebas, no hay argumentos, no hay con qué poder responsabilizar de los presuntos actos ilícitos al Señor. Esto quiere decir que solo es aparentar que están luchando contra sus cuates los corruptos, pero al final no se actúa, no se hace nada. Además René Gavira, se entregó voluntariamente, no fue ningún trabajo de investigación y al final está saliendo libre. Entonces los que supuestamente maquinaron este fraude de 20 mil millones de pesos en Segalmex, en contra del pueblo de México, están libres tranquilamente. El ex director, de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, ahí está con el presidente López Obrador trabajando en la Secretaría de Gobierno como subsecretario, recibiendo dinero y el propio presidente dice que es honesto, le vieron la cara de güey sus demás colaboradores. Eso es lo malo de que sean 90 por ciento incapaces y 10 por ciento leales. Este es la elección que ha hecho el presidente Lopez Obrador, pero que la estamos pagando todos los mexicanos.

El ex presidente estadounidense de Estados Unidos, Donald Trump subrayó su oposición a un plan bipartidista sobre inmigración que el presidente Joe Biden prometió utilizar para cerrar la frontera con México si la situación se desborda. Con la inmigración en el centro de la agenda electoral en Estados Unidos y un enfrentamiento electoral Biden-Trump que se dibuja en el horizonte de los comicios de noviembre, el proyecto está siendo negociado entre un grupo de congresistas conservadores y funcionarios gubernamentales desde hace dos meses. Lo que se ha negociado sería, si se aprueba como ley, el conjunto de reformas más duras y justas para garantizar la seguridad de la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país, así lo afirmó Joe Biden. Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando esté colapsada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley. Por su parte Donald Trump ha colocado a la inmigración como el principal asunto de su campaña en busca de volver a la Casa Blanca y se opone a la iniciativa que podría llegar al Senado. Trump ha señalado; Un mal acuerdo fronterizo es mucho peor que no tener acuerdo fronterizo. La situación actual es una catástrofe esperando ocurrir. Por el momento se desconocen los detalles del acuerdo que negocian los dos partidos.

Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos están casi definidos, aunque apenas han iniciado las elecciones primarias. Todo parece indicar que los aspirantes de la elección en 2020 repetirán: el presidente Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump, del lado republicano. Las elecciones primarias suelen extenderse hasta cinco meses, pero la ventaja de Donald Trump ante otros aspirantes republicanos es abrumadora y puede ser cuestión de días para que su último contendiente, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, decida retirarse de la carrera. Por los demócratas, Joe Biden va prácticamente solo. Salvo dos candidatos marginales, el camino está despejado para que el actual presidente busque la reelección. El sistema estadounidense es muy distinto al mexicano. La primera gran diferencia es que es una elección directa. Quienes realmente eligen al presidente y al vicepresidente es un colegio electoral. Además, de que no existe un organismo electoral nacional o federal. En este país norteamericano, cada estado decide las reglas de sus elecciones, lo que hace que el sistema sea muy complejo. Estas son algunas de las claves del funcionamiento de este sistema. De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente de este país será elegido indirectamente a través de un colegio de electores creado en 1978. Los estadounidenses no votan por el candidato, sino por los delegados que lo representarán. El Colegio electoral está conformado por un total de 538 electores. Un candidato debe recibir por lo menos 270 votos electorales para ganar la presidencia de Estados Unidos, la mitad de los delegados más uno. Eso puede conseguirse sin la mayoría absoluta del voto popular. Incluso puede ser logrado sin ser el candidato más votado por el conjunto de todos los electores. Es lo pasó con Donald Trump en las elecciones de 2016. Su rival, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo más votos qué él, pero el republicano triunfó en el colegio electoral. En caso de que ningún candidato obtenga los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar, la Casa de Representantes elegiría al Presidente y el Senado al Vicepresidente. Para delimitar los distritos electorales y así el número de delegados de cada Estado se toma como referencia el censo. Actualmente California, el Estado más poblado, tiene 55, seguido por Texas 34, Nueva York 29 y Florida 27. Entre los cuatro, acumulan 26.9% de los súper electores. Delaware, Wyoming y la capital, Washington, sólo disponen de 3. En la mayoría de los estados, quien gana en el estado se lleva todos los votos electorales. Las excepciones son Maine y Nebraska, que dividen sus votos: otorgan dos delegados al candidato que gane el voto popular y los restantes se dan por los distritos en los que está dividido cada estado y que le da los asientos en el Congreso. Maine tiene cuatro delegados y Nebraska, cinco. Algunos estados son históricamente demócratas y otros republicanos. Los más importantes son aquellos con mayor número de grandes electores, como Pensilvania 19, Ohio 17 y Georgia 16. Wisconsin, Arizona y Nevada también despiertan interés. Los estados bisagra pueden variar en función de los comicios.

