El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el paquete de iniciativas de reforma que presentará en Palacio Nacional el próximo 5 de febrero, incluirá que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria con el 30 por ciento de participación ciudadana en lugar de 40 por ciento, como actualmente está establecido. Por eso no se llevan a cabo consultas porque para que tengan valor, sea vinculatoria, tiene que participar el 40 por ciento. No, 30 para que así se animen. Que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los dos, tres años, no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir. En el terreno político, también planteará que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, es decir, que no tenga fuero. Refirió que las propuestas que enviará al Poder Legislativo en el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 incluirán acciones y planes de justicia social para que se contemplen como derechos constitucionales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, tanto de comunidades indígenas como de comunidades afromexicanas; es una ley y va a enunciarse en la Constitución y luego se va a enviar la iniciativa de ley, pero va a quedar establecido en el artículo 4° de la Constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial, todas las comunidades originarias. Asimismo reafirmó que la mayor parte de los Programas para el Bienestar serán elevados a rango constitucional si el Congreso de la Unión da su aprobación. Se van a incluir también las pensiones para personas con discapacidad y va a ser universal, para todas las edades, eso va a quedar también establecido en la Constitución y otros programas de bienestar. Reiteró que, entre sus planteamientos, está fortalecer anualmente el salario mínimo y el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores respecto a la inflación. A pesar de que hemos aumentado el salario en términos reales más del 100 por ciento, miren lo que alcanza ahora, 12 kilos de tortilla, porque la pérdida fue tremenda y es un dato, pero esto va acompañado del empobrecimiento de la gente. Lo que voy a presentar, es que ya no se vuelva a repetir lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, en 36 años. Claro, con la mentira, con el sofisma, de que si aumentaban el salario, iba a aumentar la inflación. López Obrador recordó que las propuestas buscan regresarle a la Constitución vigente, a la Constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales, neoporfiristas en los últimos 36 años.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; COLMENA, EL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

La presidenta del Senado de la República Ana Lilia Rivera, destaco que colmena es el proyecto de innovación tecnológica más importante de México, la primera misión de nuestro país para recabar información en la Luna, como una aportación mexicana para la conquista del espacio, diseñada con la participación de 250 estudiantes coordinados por la UNAM y el IPN. Explicó que la mano de obra de expertos de Tlaxcala, podría quedar plasmada en la segunda fase del proyecto que se está consolidado con la contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La presidenta del Senado de la República asistió a la conferencia magistral que impartió el doctor Gustavo Medina Tanco, coordinador del proyecto Colmena, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahí dijo que es fundamental sembrar la semilla de la inquietud en la juventud, pues es la única manera de generar el conocimiento para que México sea parte de la innovación y de la conquista del espacio. La senadora subrayó que se trata de un trabajo multidisciplinario de 10 años, que se concretó a pesar de la pandemia de Covid-19 y en el que intervinieron matemáticos, químicos, físicos, especialistas en electrónica, mecatrónica, psicología y derecho. Todos ellos, diseñaron y construyeron microrobots que pesan 57 gramos y miden menos de 12 centímetros, elaborados con una aleación que aguanta temperaturas extremas. Ana Lilia Rivera recordó que Medina Tanco encabezó este proyecto, la innovación tecnológica más importante de México para el mundo. Indicó que la vinculación y la coordinación de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de muchas universidades del país tendrá como consecuencia el desarrollo de Colmena 2 y Colmena 3, proyectos en los que también queremos que participe Tlaxcala. Hoy, nuestra punta de los pies apenas se ha empapado un poquito de conocimiento del extenso océano cósmico que se abre ante nuestros ojos, y nos tenemos que atrever a pensar, qué habrá más allá de la tierra.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA EN CHIAPAS

El coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, y precandidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en su tercer día de recorrido por el estado, se reunió con militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Chiapas, en el municipio de Ocotepec. Estoy aquí, con ustedes, porque me di a la tarea de llegar a los rincones más desprotegidos de Chiapas, a los más pobres, a los más necesitados. Eduardo Ramírez recordó que los zoques representan en toda su esencia, para Chiapas, la cultura más genuina, más completa, la que conserva su comida, sus tradiciones, y son la cultura indígena más pacífica de Chiapas. Hay generosidad humana, hay humanismo y hay compromiso. Aquí en Ocotepec, el 70 por ciento de los programas sociales del Gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, le llega a la población y estos programas ya están en la Constitución, gracias a la Cuarta Transformación. Por ello, Eduardo Ramírez precisó que tenemos al mejor presidente de este siglo, no va a haber otro López Obrador con esa fuerza social, con esa integridad como persona y con esos principios que lo caracterizan; de igual forma, reconoció las acciones de infraestructura del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, un hombre ordenado y muy trabajador.

SENADOR RICARDO MONREAL; ELECCIONES Y VIOLENCIA FLAGELO DE LA INSEGURIDAD

El senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, indico que esta por cerrar un ciclo de tres grupos de gobierno sexenales, 18 años de partidos diferentes; Felipe Calderón, del PAN; Peña Nieto, del PRI y Andrés Manuel Lopez Obrador , de Morena. Sin que el flagelo de la violencia y la inseguridad haya sido dominado significativamente. El gobierno de la cuarta transformación ha logrado avances a partir del año 2023, de acuerdo con las estadísticas del Inegi y del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.

IGNACIO MIER; INICIATIVAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE SERÁN LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA PLENARIA DE MORENA

El ex aspirante a la gubernatura de Puebla, Ignacio Mier Velazco, adelantó que la columna vertebral de la VI reunión plenaria de su bancada serán las iniciativas de reforma constitucional que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en la jornada que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, las y los diputados de Morena sostendrán encuentros con Claudia Sheinbaum Pardo, así como las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. También el ministro en retiro Arturo Zaldívar, y los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños López, entre otros. Esto, explicó, con el fin de que nos platiquen a los diputados, para que dialoguemos, para intercambiar puntos de vista con relación a la agenda legislativa y a las iniciativas que ya anunció el Presidente de la República. Señaló que entre las iniciativas que presentará el titular del Ejecutivo Federal en el marco del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, sobresalen las reformas en materia de salarios mínimos, Poder Judicial y austeridad en órganos autónomos. El líder parlamentario afirmó que es fundamental garantizar en la Constitución Política que los incrementos al salario mínimo no queden por debajo de la inflación. Respecto a la reforma al Poder Judicial, expuso que los salarios de los altos mandos se ajustarían a la austeridad republicana para cumplir con la ley. Más ellos que son los responsables de cuidar nuestra Constitución, que no pueden ganar más que el Presidente de la República. Asimismo, declaró, se buscará que los magistrados y jueces sean electos por voto popular. Abundó que primero serían postulados quienes cuenten con más experiencia y no quienes tengan influencias. Por otro lado, sobre la desaparición de organismos autónomos que han despilfarrado el dinero del pueblo, el legislador poblano sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) están excluidos de dicha reforma. Se queda también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay tratados internacionales, son establecidos. Hay organismos que deben permanecer, el INE, es otro organismo constitucionalmente autónomo, que debe permanecer, va a permanecer, con mejores reglas del juego, menos dinero para los partidos políticos, menos dinero para campaña, más democracia. Aseguró que las y los diputados de Morena tienen muy clara la ruta para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas; sin embargo, están a la espera de que el PAN y el PRD presenten la reserva que harán y contar con el voto de todos.

CLAUDIA SHEINBAUM; ALERTA SOBRE UN VIDEO QUE ESTA CIRCULANDO EN REDES SOCIALES “ES TOTALMENTE FALSO”

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, bajo el argumento del Día Internacional de la Educación, promovió las becas universales a estudiantes de escuelas públicas y la creación de dos universidades que hizo durante su administración en la Ciudad de México. Por otra parte alertó sobre la falsedad de un video que circula en redes sociales y que, acusó, fue hecho con Inteligencia Artificial. De paso, reiteró la disminución en la percepción de inseguridad en el país y la capital. Sheinbaum Pardo mencionó un video que circula en redes sociales que están haciendo con Inteligencia artificial, porque van a ver que es mi voz, pero es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero. La morenista reprodujo el video en el que se escucha: los cuatro mil pesos cambiarán para siempre y tu futuro financiero será un éxito. Estás a solo unos clics de distancia. Imagínense poder ganar desde $100,000 al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos. Tengan mucho cuidado, es falso, absolutamente falso. Es un absoluto fraude, ya lo reportamos a las páginas de redes sociales. Si es necesario, tendríamos que poner una denuncia penal. No se dejen engañar, es falso absolutamente falso.

XÓCHITL GÁLVEZ; CONDENA QUE ARMEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE GUERRERO PARA ENFRENTAR DELINCUENCIA

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, condenó que niñas, niños y adolescentes de la comunidad indígena de Ayahualtempa, Guerrero, reciban entrenamiento con armamento militar para defenderse del crimen organizado que afecta a su pueblo. Gálvez Ruiz expresó su tristeza y coraje al ver que el Gobierno Federal abandonó a las familias mexicanas frente a la delincuencia organizada. Todos vimos cómo en Guerrero, cómo niños y niñas, que deberían estar en la primaria o secundaria, están recibiendo entrenamiento con armamento militar para defenderse de las fuerzas criminales. Por abrazar a los delincuentes, ahora, esos niños están siendo entrenados para morir y matar. Agregó que las bandas del narcotráfico les están robando a estas niñas, niños y adolescentes su tranquilidad y, con su abandono, el gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, les robó su infancia. Necesitamos devolverles el miedo a los criminales y la esperanza a los ciudadanos. Por otra parte dijo que realizará una “mañanera” como la que todos los días lleva a cabo el presidente López Obrador. La sede de esta conferencia será en las instalaciones de la que será su casa de campaña. La estrategia de Xóchitl Gálvez es de ofrecer conferencias de prensa diarias, denominadas “La Mañanera de Verdad”, la cual representa un enfoque proactivo y directo en su campaña hacia la presidencia de México. Con la realización de esta conferencia, la ex senadora panista busca incrementar su presencia en los medios durante la etapa de intercampaña y también establecer un contrapunto a las ya conocidas conferencias matutinas del presidente López Obrador.

ÁLVAREZ MÁYNEZ; ALEJANDRO MORENO CONN POCA PRODUCTIVIDAD EN EL CONGRESO

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señalo que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aún siendo el más faltista en la Cámara de Diputados, va encabezar la lista de plurinominales del PRI. Por lo que cuestionó el dicho de la precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, quien prometió que en su equipo no habría ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Álvarez Maynez compartió el reporte de Buro Parlamentario en el que, según su estudio “Alito” Moreno se encuentra entre los diputados más faltistas. El estudio también contempla en sentido de las votaciones en el Pleno, donde señala que el PRI es el partido que más ha votado con Morena, seguido del PAN, PRD y al final MC. La evidencia, los datos y los hechos demuestran que engañaron a México. Aseguró que esos legisladores vendidos encabezan las listas plurinominales. Finalmente comparó su productividad con la del líder priista, en la que el emecista cuenta con el 99% de asistencia efectiva y presentó 180 iniciativas; mientras que Moreno Cárdenas cuenta con el 72% de las asistencias y presentó 3 iniciativas.

LISTAS COMPLETAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES PLURINOMINALES DEL PAN.

SENADORES PLURINOMINALES PAN: Marko Antonio Cortés Mendoza. Karen Michel González Márquez. Ricardo Anaya Cortés. María Lilly del Carmen Téllez. Enrique Vargas del Villar. Laura Esquivel Torres. Mauricio Vila Dosal. Ana Teresa Aranda Orozco. John Robert Hernández. Griselda Galicia García. PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PAN: César Israel Damián Retes. Paulina Rubio Fernándezz. Luis Agustín Rodríguez Torres. Rocío González Alonso. Francisco Pelayo Covarruvias. Verónica Pérez Herrera. Miguel Ángel Monraz Ibarra. Eva María Vásquez Hernandez. Luis Alberto Rivera Morales. Laura Inés Rangel Huerta. SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PAN: Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Nancy Aracely Olguín Díaz. Luis Enrique García López. Elizabeth Martínez Alvarez. Alan Sahir Márquez Becerra. Blanca Leticia Gutierrez. Victor Manuel Pérez Díaz. Nubia Castillo Medina. Marcelo Torres Cofiño. Noemí Berenice Luna Ayala. TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PAN: Julen Rementería del Puerto. Claudia Quiñonez Garrido. José Elías Lixa Abimerhi. Abril Ferreiro Rosado. Ernesto Sánchez Rodríguez. María del Rosario Guzmán Avilés. Jorge Alberto Nordhausen Carrizalez. Mirna López Torres. Emilio Enrique Salazar Farías. Marisela Arellano Madrigal. Agustín Basilio de la Vega. Sergio Augusto Chang Lugo. CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PAN: Kenia López Rabadán. Jorge Romero Herrera. Liliana Ortíz Pérez. Rodrigo Miranda Berumen. Genoveva Huerta Villegas. Víctor Adrián Martínez Terrazas. Mariana Guadalupe Jíménez Zamora. Asael Hernández Cerón. Yesenia Galarza Castro. Pedro Ramos Martínez. QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PAN: Tania Palacios Kuri. Jose Manuel Hinojosa Pérez. Teresa Ginés Serrano. Germán Martínez Cázares. Ana María Balderas Trejo. Armando Tejeda Cid. Julia Liceth Jiménez Ángulo. Jorge Ernesto Inzunza Armas. Verónica Sánchez Gutiérrez. Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz.

LISTAS COMPLETAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES PLURINOMINALES DEL PRI

SENADORES PLURINOMINALES PRI: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Alma Carolina Viggiano Austria. Pablo Guillermo Angulo Briceño. Cristina Ruiz Sandoval. Manlio Fabio Beltrones Rivera. Ana Lilia Herrera Anzaldo. Carlos Humberto Aceves del Olmo. Sofía Carvajal Isunza. Norma Angélica Aceves. Sofía Niño de Rivera. PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PRI. Arturo Yáñez Cuellar. Graciela Ortiz González. Mario Zamora Gastelum. Sylvana Beltrones Sánchez. Melesio Cuén. Juan Carlos Hank. SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PRI: Rubén Moreira Valdez. Marcela Guerra Castillo. Miguel Alonso Reyes. Verónica Martínez García. Erubiel Alonso Que. Fuensanta Guadalupe Guerrero. TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PRI: Lorena Piñón Rivera. Christian Castro Bello. Ariadna Rincón. Emilio Lara Calderón. Eufrosina Cruz Mendoza. CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PRI: Xitlalic Ceja García. Israel Betanzos Cortés. Nadia Navarro Acevedo. Carlos Gutiérrez Mancilla. Fausto Zamorano Esparza. Ofelia Socorro Jasso. QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN DIPUTADOS PRI: Samuel Palma César. Leticia Barrera Maldonado. Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo. Abigail Arredondo Ramos. Emilio Suárez Licona. Paulina Alejandra del Moral Vela. Jorge Armando Meade Ocaranza. Hilda Lizette Moreno Ceballos. Aurelio Nuño Mayer.

LISTAS COMPLETAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES PLURINOMINALES DEL PRD

SENADORES PLURINOMINALES PRD: José de Jesús Zambrano Grijalva. Adriana Díaz Contreras. Julio Yáñez Morena. DIPUTADOS FEDERALES PLURINOMINALES PRD: Ángel Clemente Ávila Romero. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Jaime Cleofas Martínez Veloz.

PRIMARIAS PRESIDENCIALES 2024

Las primarias claves: Donald Trump y su única rival en la contienda republicana, Nikki Haley, se enfrentaron en Nueva Hampshire. El ganador estará un paso más cerca de enfrentarse al presidente Joe Biden en noviembre. Trump ganó las primarias republicanas de Nueva Hampshire. Esta es la primera vez en la era de las primarias modernas que el mismo aspirante gana las contiendas en los dos estados. El presidente Joe Biden ganará las primarias demócratas de Nueva Hampshire. Biden recibió votos como candidato por escrito, pero no apareció en la boleta electoral de Nueva Hampshire luego de una disputa interna del partido sobre la fecha de las primarias. Debido a que las primarias no cumplen con las reglas del Partido Demócrata, no se otorgarán delegados en la contienda. Aunque confusos y discretos, los comicios celebrados el martes 23 en New Hampshire fueron el pistoletazo de inicio para las elecciones primarias del Partido Demócrata con miras a la carrera por ocupar la Casa Blanca a partir de enero del 2025. Marianne Williamson anunció que buscaría la nominación demócrata. Al igual que en el 2020, cuando pasó prácticamente desapercibida en la campaña dominada por las figuras de Biden y Donald Trump, Williamson llega con un discurso en el que aboga por una visión de justicia y amor tan poderosa que supere a las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo. Otro precandidato que desafía a Biden en estas primarias es el congresista por Minnesota Dean Phillips, quien anunció su postulación el 27 de octubre del año pasado luego de pedir por meses que el Partido Demócrata brindara otra opción al actual mandatario. Phillips es uno de los miembros más ricos del Congreso y heredero de la Phillips Distilling Company, el imperio de su padrastro, propietario de importantes marcas de vodka y aguardiente.

