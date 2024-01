La Corte Suprema de Estados Unidos dio la aprobación al estado de Alabama para ejecutar con gas nitrógeno a Kenneth Smith.

La tarde-noche de este 25 de enero, el máximo tribunal norteamericano aprobó la ejecución de dicho reo con gas nitrógeno, un método nunca antes usado en los Estados Unidos.

Lo anterior se da luego de que la Corte Suprema negó la apelación de Kenneth Eugene Smith– hombre de 58 años de edad, condenado por una muerte en 1988-, quien solicitó a la autoridad judicial del país vecino que suspendiera la ejecución.

Smith hizo la petición bajo el argumento que se viola sus derechos de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, además de que, al ser un método novedoso, se correría el riesgo de que sufra dolor por el gas de nitrógeno y no cumpla su objetivo de ejecución.

Ante esto, la Corte indicó que si bien es novedoso el método, el Estado desarrolló un protocolo, el cual está a revisión, para que Eugene Smith no muera ahogado por su propio vómito.

“Como explica el Juez Sotomayor, el método que Alabama utilizará para ejecutar a Kenneth Eugene Smith (el uso de hipoxia de nitrógeno) es enteramente novedoso. El protocolo del Estado se desarrolló recientemente e incluso ahora está bajo revisión para evitar que Smith se ahogue con su propio vómito”, se lee en el comunicado.

La Suprema Corte le negó la petición Kenneth para que pudiera acceder a los documentos sobre el resultado del procedimiento de ejecutarlo por hipoxia por nitrógeno (el cual consiste en colocarle una máscara para hacer que respire dicho gas y no oxígeno).

“Smith tiene una condición médica bien documentada que plantea riesgos especiales debido al método de ejecución recién elegido por el Estado”, agregó la Corte en el comunicado.

Debido a que será una ejecución única de su tipo, allana el terreno para impugnaciones legales y el reo podría no ser ejecutado a menos que:

“El prisionero demuestre que es ‘seguro o muy probable’ que se produzca dolor grave). Podría decirse que ese estándar (impugnación) sólo puede funcionar de manera justa cuando se pueda saber más sobre un método de ejecución. Para permitir que este Tribunal aborde esa importante cuestión, también aceptaría la solicitud de Smith de suspender la ejecución”.

La ejecución de Kenneth Eugene Smith está programada para la noche de este 25 de enero y podría realizarse en próximas horas.

BREAKING: The Supreme Court will not stop Alabama from trying to execute Kenneth Eugene Smith by nitrogen gas. The decision was over the dissents of the three liberal justices, with Sotomayor and Kagan both writing. More to come at Law Dork: https://t.co/yIZDBZaBRU pic.twitter.com/NiKb7VFONw

— Chris Geidner (@chrisgeidner) January 26, 2024