El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó como testigo de honor el convenio de coordinación entre el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el gobierno estatal de Querétaro a fin de garantizar el abasto de agua ante el actual crecimiento poblacional en la zona metropolitana de la entidad. El director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, explicó que la dependencia a su cargo y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) Querétaro trabajarán con el propósito de atender la actual y futura demanda de agua para uso público urbano mediante un proyecto único en el país, denominado por el gobierno de la entidad como Sistema Batán Agua para Todos. A partir del convenio, la Conagua se compromete a coordinar la asistencia técnica de la obra, validar conjuntamente los proyectos ejecutivos de la infraestructura para el tratamiento de agua residuales y otorgar los títulos de asignación de agua superficial disponible en la presa El Batán, Querétaro. Por su parte, la CEA Querétaro solicitará las concesiones o permisos necesarios para la construcción y ocupación de la zona federal en la presa El Batán; deberá edificar, operar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento y potabilizadoras acordadas, así como construir la infraestructura necesaria en la captación de aguas residuales y superficiales. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, expuso que el Sistema Batán Agua para Todos permitirá reutilizar el agua de Querétaro mediante tecnología de punta, favorecerá el ambiente y sostendrá el crecimiento poblacional de la zona metropolitana. Tendrá una capacidad de hasta mil 500 litros por segundo y dos plantas potabilizadoras de última generación. Al respecto, el presidente López Obrador resaltó el trabajo conjunto en beneficio del pueblo de Querétaro y el pueblo de México.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PREVÉ QUE SERÁ MUY PRODUCTIVO EL CIERRE DE LA LXV LEGISLATURA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de República, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el trabajo legislativo en el cierre de la LXV Legislatura será muy productivo. Del 1 de febrero al 30 abril de este año se llevará a cabo el último Periodo Ordinario del Senado de la República en la LXV Legislatura. Con ello, concluiría el trabajo legislativo que inició el 1 de septiembre de 2018 con la LXIV Legislatura y que ha tenido como propósito sentar las bases jurídicas para abatir la desigualdad, combatir la corrupción e impunidad, redistribuir la riqueza y separar el poder político del poder económico. La legisladora dio a conocer que impulsará el diálogo parlamentario en la Cámara de Senadores, no sólo para abordar los temas pendientes de la agenda legislativa, sino las reformas constitucionales que anunció el titular del Ejecutivo Federal. Entre los asuntos prioritarios que ha mencionado Ana Lilia Rivera está la nueva Ley General de Aguas, la regulación de cannabis, la llamada “Ley Silla” y reformas en materia agraria. A estos temas se sumarán, entre otros, los proyectos sobre la Guardia Nacional, el Poder Judicial, salario mínimo, sistema de pensiones y en materia electoral, que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero. Me siento muy contenta de reanudar pronto las actividades legislativas, estoy segura de que el próximo periodo legislativo será igual de productivo que el anterior.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; UNIDAD, PRIMORDIAL PARA LA CONTINUIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN EN CHIAPAS

El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, celebró el registro del convenio de coalición de siete partidos políticos para postular la gubernatura de Chiapas, ya que consideró que la unidad es fundamental para la continuidad del movimiento de transformación. Eduardo Ramírez indicó que este hecho es relevante e histórico en la vida democrática de Chiapas, siendo esta la primera vez que siete fuerzas políticas se unen con el ánimo de continuar con el bienestar de las familias chiapanecas. Agradeció la fortaleza y unidad mostrada por los partidos políticos que formaron la coalición, siendo estos el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados por su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo y su dirigente estatal, Carlos Molina Velasco; el Partido del Trabajo (PT), representado por Silvano Garay Ulloa, José Alberto Benavides Castañeda, Ernesto Villareal Cantú, Amadeo Espinosa y su coordinador estatal, Abundio Peregrino. También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su presidenta del Comité Ejecutivo en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos; el Partido Encuentro Solidario Chiapas (PES), representado por su presidente Kalyanamaya de León Villard; el Partido Chiapas Unido y su presidente Conrado Cifuentes Astudillo; el Partido Podemos Mover a Chiapas y su presidente Justo Tomás Hernández Herrera; y el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), que representa su presidente José Alfredo Ramírez Guzmán. Ayer lunes 22 de enero, inicio oficialmente la precampaña en el estado, con la visita a los municipios de Huitiupán, Simojovel y El Bosque.

DIPUTADO IGNACIO MIER; POLÍTICA DE ABRAZOS, NO BALAZOS DE LA 4T CONSISTENTE EN ABATIR DESIGUALDADES

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que la inseguridad se abate al atender las causas que generan desigualdad y pobreza. Explicó que la inseguridad es un problema estructural que yace en la desigualdad, pobreza y abandono que instauraron administraciones anteriores. Mier Velazco destacó la importancia de la política de abrazos, no balazos de la Cuarta Transformación, consistente en abatir desigualdades, que son la causa primaria del daño al tejido social. Convirtieron a México en una fábrica de pobres, convirtieron a nuestro país en una fábrica de frustraciones donde la mayoría de la gente no veía una esperanza. Hoy, el horizonte para los mexicanos es mucho más prometedor. El líder parlamentario indico que a pesar del reto que implica, confío en que pronto el panorama continúe mejorando para el pueblo de México. Yo estoy seguro que en el corto plazo y en el mediano el mejoramiento en los ingresos, el consumo, las condiciones de vida y la reducción de la brecha de desigualdad van a permitir también que las causas que generan la inseguridad vayan resolviendo este problema. Para lograrlo, es necesario profundizar en los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y no dejar todo en manos de la Federación. El discurso de dejar todo al Gobierno Federal, todo a la Guardia Nacional, ha sido un pretexto por parte de autoridades municipales y de autoridades estatales. Asimismo celebró el crecimiento económico del país, y expuso que los mecanismos de evaluación de los organismos que miden distintos indicadores en varios países del mundo sitúan a México en posiciones positivas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a nuestro país entre las principales economías en el mundo con crecimiento más estable. Por otro lado, las calificadoras lo ubican con un pronóstico por encima de la expectativa de los criterios en política económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial posicionan a México entre las 12 economías más potentes del mundo. Los niveles de consumo se incrementaron en 30 millones, la redistribución del ingreso, a través de los programas sociales, ha permitido que se abatan las desigualdades, que se reduzca el número de pobres. Esa es la política de abrazos.

SENADOR RICARDO MONREAL; YO NO ME METO A DESCALIFICAR, DURANTE TODA MI VIDA HE SIDO RESPETUOSO DE LOS POLÍTICOS

El senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, hablo sobre la critica que hizo Durazo a la candidata de la oposición, en donde señala que es una candidata de la mediocridad. El senador Ricardo Monreal dijo: Yo no me meto a descalificar, durante toda mi vida he sido respetuoso de los políticos, incluso los adversarios. Creo que todos están haciendo un esfuerzo por conquistar el voto, la simpatía de las personas. Me parece que hay que enfocarnos más a las virtudes, en este caso yo destacaría que registramos a Claudia Sheinbaum como candidata y que se votó; la vi improvisando, muy aplicada, estudiando, preparándose como una mujer seria y de talento. Si las encuestas no fallan, si son consistentes, tendremos después de 200 años, mujer presidenta. Ahora, el Senado cumple 200 años de vida, este año, y el Congreso en general cumple 200 años, la Constitución; y en 200 años ha habido 65 presidentes de México, todos hombres, empezando con Guadalupe Victoria; luego el segundo fue Vicente Guerrero; luego fue José María Bocanegra, Pedro Vélez, Bustamante y 60 hombres más; y después de 200 años va a haber una mujer presidenta. Entonces, son momentos estelares. Yo prefiero destacar las virtudes de las personas y no meterme a descalificar probables debilidades. No soy yo quien debe de subrayarlas; entonces respeto a todos: respeto a Xóchitl, fue compañera senadora, respeto a Álvarez Máynez, quien es compañero mío, somos paisanos de Zacatecas, y le deseo suerte. No tengo ningún comentario negativo y sé que lo que están haciendo es su mejor esfuerzo por atraer simpatías y por salir bien en el proceso electoral. Sobre las encuestas que le dan amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, y que se habla de una guerra sucia, para reducir este margen; dijo que: No, sí hay guerra sucia, pero para todos. Basta ver las redes y no es para una sola candidata, también atacan mucho a Claudia, mucho al presidente, también a Xóchitl, también a Máynez. La verdad es que, como no hay una regulación estricta en redes y es muy endeble y demasiado frágil la legislación; se da pie a ese tipo de incluso fakes news o deep news, inventando las voces o alterando el contenido de conversaciones, que se van a nutrir con inteligencia artificial en la próxima campaña; y no está regulado por la ley. Entonces, creo que ha habido lamentablemente, guerra sucia para todos y para todas. Lo deseable es que no hubiese, pero sí la habido; pero estamos tranquilos, me dio mucho gusto que ya internamente sea candidata, por unanimidad, la doctora Claudia Sheinbaum. Ya nada más falta la fecha del registro y que así lo reconozca el Instituto Electoral e iniciar la campaña el 1 de marzo. Pero ya está todo agotado, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum; faltaría reunirse con el PT y con el Verde; nada más fue con Morena. Sobre la agenda legislativa el legislador indico que el va a hacer lo que Morena diga. Ahora estoy dedicado de tiempo completo a la campaña, porque no hay trabajo; aunque vengo todos los días casi aquí al Senado, me gusta mucho mi trabajo y siempre que no se contradiga con el trabajo de fuera, aquí estoy en el Senado. Pero sí va a ser, una etapa difícil, porque no sabemos el contenido de las iniciativas que el presidente enviará ni el alcance de las mismas; hasta el 5 de febrero sabremos qué es lo que está planteando, si implica reforma constitucional, que yo creo que sí o reforma legal. Las cuatro anunciadas, se requiere reforma constitucional: pensiones, salarios mínimos, reforma judicial y reforma electoral; y también elevar a rango constitucional, lo dijo hace dos, tres días, los programas Sembrando Vida y algún otro. Sobre la desaparición de autónomos, hay voces, por ejemplo en Morena, del diputado Leonel Godoy, que dicen que van a evaluar de forma muy seria el desaparecer aquellos organismos autónomos y que consideran elefantes blancos, pero que no serían todos. Nos vamos a esperar a que llegue la iniciativa. No quiero hablar sobre conjeturas o especulaciones. Yo prefiero que envíen la iniciativa y el nombre concreto de los órganos autónomos y entonces emitir mi opinión.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE REUNE CON KEN SALAZAR

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Claudia Sheinbaum, se reunió con congresistas estadunidenses del Partido Republicano, también acudió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Claudia Sheinbaum dialogó sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Agradezco la invitación para platicar con el embajador Ken Salazar, y los congresistas Tony Gonzales, Randy Weber y Michael McCaul, sobre el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Ken Salazar expresó que es un honor recibir en la Ciudad de México a dichos congresistas, y a la delegación del Congreso de Estados Unidos. Es bueno tener miembros del Congreso enfocados en la relación Estados Unidos y México. Por otra parte la morenista difundió uno más de los episodios de su podcast, titulado “Escalamos hasta la cima”, en el que platica con Nancy Tapia, química y madre de familia, con quien subió el muro para escalar en el Parque Utopía Tezontli, en Iztapalapa. Tapia le preguntó a Sheinbaum Pardo si cambiaría alguna de las decisiones de su juventud, ante lo cual respondió: Creo que no. Estoy contenta con mi vida, satisfecha, aunque aclaró que siempre hay errores que uno cometió pero te ayudan también.

XÓCHITL GÁLVEZ; PRESENTAN DENUNCIA ANTE FISEL POR POSIBLE DESVÍO A CAMPAÑA DE CLAUDIA SHEINBAUM

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en compañía de representantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), en relación a la información revelada por Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex. De acuerdo al documento presentado, Sanjuana Martínez dio a conocer que José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), solicitó el 20% de las liquidaciones del personal activo de Notimex. Esta cantidad sería destinada supuestamente a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum Pardo. El PAN y Xóchitl Gálvez Ruiz consideran que esta conducta podría constituir un delito conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En consecuencia, instan a la FISEL a llevar a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y evitar la impunidad de las acciones denunciadas. Los denunciantes solicitan a la Fiscalía entrevistar a diversos involucrados, entre ellos, Sanjuana Martínez Montemayor, José Luis Sánchez Cuazitl, Luisa María Alcalde Luján, Marath Baruch Bolaños López y Arturo Alcalde Justiniani. Asimismo, piden que se inicie una carpeta de investigación, se realicen las indagatorias correspondientes y se admitan los medios de prueba ofrecidos.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; PATRICIA MERCADO SERA COORDINADORA DE PROYECTO DE MC

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República, nombro a la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado como coordinadora de la nueva visión de país para el México Nuevo. Al destacar la trayectoria de la legisladora, Álvarez Máynez sostuvo que caminará junto a Mercado en lo que definió como el reto más importante de su vida. He dicho que este proyecto va a tener como prioridad las causas y las ideas, y hoy me siento orgulloso de anunciarles que Patricia Mercado coordinará la nueva visión de país para el México Nuevo. Desde que era estudiante, Patricia ha sido inspiración y referencia en la lucha por un México de iguales. Hoy, frente al reto más importante de mi vida, caminamos juntos. Movimiento Ciudadano, recalcó que la senadora participó en la constitución de organizaciones civiles que se propusieron aumentar la participación política de las mujeres en la década de los 90, mientras que en 2006 fue candidata a la Presidencia de la República por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

ALEJANDRO MORENO; EN CHIAPAS SE ELEGIRÁ A LA CANDIDATA INDICADA RUMBO A LA GUBERNATURA

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, visito Chiapas donde se reunió con dirigentes de los tres partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México y Chiapas, además con organizaciones del la sociedad civil y con dirigentes de comités municipales. En las instalaciones del PRI en Tuxtla Gutiérrez, el dirigente del PRI “Alito Moreno” señaló que el proceso de selección para la candidata rumbo a la gubernatura, será tomar en cuenta diferente elementos desde estudios demoscópicos, perfil político y un mecanismo abierto y transparente. Hay mujeres comprometidas, habrá una mujer que compita a la gubernatura. Donde vayamos con la más competitiva, basado en estos elemento de mediciones y rentabilidad electoral de seleccionar a la abanderada. Es decir quien de la mayor rentabilidad para ir juntos PRI, PAN y PRD rumbo a la gubernatura de Chiapas. Dijo que se busca fortalecer la coalición de los distritos locales y estatales. Hay mujeres comprometidas, habrá una mujer que compita a la gubernatura de Chiapas de la coalición. Se fortalecerán convenios en diputaciones locales, alcaldías y las candidaturas a distritos federales. El dirigente nacional del PRI reiteró que Morena es una tragedia no han dado resultados, no hay resultados en salud, no hay certeza en inversión. Los cínicos y sinvergüenzas que militaban en otros partidos políticos hoy todos están en Morena como Mario Delgado que es un delincuente electoral.

JOE BIDEN; CORTE SUPREMA AUTORIZA RETIRAR EL ALAMBRE DE PÚAS EN LA FRONTERA CON MÉXICO

El presidente Joe Biden, ha manifestado que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que los agentes de la Patrulla Fronteriza retiren el alambre de púas que se instaló en la frontera con México como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, mientras se desarrolla la apelación legal que presentó el estado frente al retiro. La decisión de los jueces, tras una votación de 5-4, representa una gran victoria para el presidente Joe Biden en su actual disputa con Abbott sobre la política fronteriza, sobre la cual se han disparado las tensiones en los últimos días. En parte, luego de que tres migrantes se ahogaran en una sección del río Grande a la cual agentes federales no tienen acceso porque funcionarios estatales lo bloquearon. Una situación que llevó al Gobierno de Biden a presionar aún más por la intervención de la Corte Suprema. Por su parte, el gobernador Abbott reaccionó a través de una declaración de su secretario de Prensa en la que dijo que Texas seguirá luchando para defender la propiedad del estado y su autoridad constitucional para asegurar la frontera. El Gobierno de Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriendo las compuertas a los migrantes. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace que el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y del DPS sea más peligroso y difícil. El gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y su autoridad constitucional para asegurar la frontera. El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema a principios de enero que interviniera de emergencia para eliminar ese fallo, lo que hicieron el día de ayer lunes. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh dijeron que habrían rechazado la solicitud federal.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz