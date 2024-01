Motivado por la oportunidad de combatir por primera ocasión en México, ya como monarca mundial de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría minimosca, Adrián “Gatito” Curiel afirmó que para la función “Campeones de la Guelaguetza” que se realizará en Oaxaca, el próximo 16 de febrero, buscará callar a los críticos que consideran como fortuito su título internacional.



Con miras a la revancha ante el sudafricano, Sivenathi Nontshinga, tras el primer combate que se desarrolló en noviembre pasado en Mónaco, el pugilista mexicano reiteró que no existe otro pensamiento que no sea el de la victoria, con la ventaja de poder pelear frente a su familia y público. “Yo estoy preparado para ir a ganar a dónde me lleven. No me importa el lugar, las condiciones o si la empresa y el contexto está en contra de mi, ya que yo sé que voy a ganar”.



“En este deporte no existe la suerte, pero sí el trabajo duro. No sé si en esta revancha el knockout vaya a salir en el primero, segundo o el último round, pero vamos a volver a knockear a Nontshinga para recalcarle a todo el mundo que la suerte aquí no existe”, apuntó el pugilista.



Consciente de su deseo por tener una carrera lo más breve pero contundente posible, el peleador ya incluso tiene en el panorama varias peleas por delante, luego de confirmarse que, tras la defensa ante el sudafricano en febrero y en caso de retener su cetro mundial, el mexicano podrá realizar una defensa mandatoria más; además de esperar ganador del combate entre el japonés Kenshiro Teraji contra Carlos Cañizales del Consejo Mundial de Boxeo, para buscar ahí la unificación de títulos este mismo 2024.



“En caso de que no se dé, también está la posibilidad de buscar competir en las 105 o 112 libras sin ningún problema. Los pesos chicos no ganamos tanto y creo que estamos un tanto infravalorados para el espectáculo que damos, pero hoy estoy feliz con la posibilidad de pelear en Oaxaca y con la ilusión de pronto unificar la división”, agregó Curiel.



Para una función especial que tendrá como sede el Auditorio Guelaguetza, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que además de una inversión de seis millones de pesos, para la realización de este evento deportivo, se buscará reimpulsar con ayuda del deporte a la entidad federativa. “Lo más importante es la presencia de nuestro Estado en el mundo, gracias a este combate, aunque Oaxaca se promueve por sí solo”, señaló.



Alrededor de dicha celebración deportiva y con apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, Oaxaca también celebrará actividades deportivas relacionadas al cuadrilátero, con visitas de ex campeones mundiales a lugares icónicos del Estado, al igual que una exhibición de elementos históricos del CMB, así como pláticas impartidas por la ex campeona mundial Jackie Nava, un programa para combatir el bullying y clases masivas de boxeo.

