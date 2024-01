Alumno y amigo cercano del muralista Diego Rivera, así como de muchos otros miembros de la plástica mexicana y figuras que forjaron la cultura artística de México, Héctor Cruz se mantiene vivo gracias a la pintura, pues asegura que a sus 91 años, no se ha cansado de tomar sus herramientas para plasmar su arte en óleo.

“Me ha tocado vivir los diferente momentos de la Plástica Mexicana desde los grandes maestros hasta los artistas más contemporáneos y aunque con el tiempo existen diversos

movimientos artísticos, yo estoy enfocado en lo que yo hago.

“Tengo una idea y una actitud muy independiente de lo que me gusta hacer a lo que está de moda. Siempre he seguido una forma particular de expresión de mis sentires que va más allá de los hitos del momento, por eso es que pinto a diario”, dijo el artista en entrevista con este diario.

Muestra de esta dedicación a la pintura es La Luz del Paisaje, una exposición de obras realizadas durante los últimos tres años por Cruz García.

“Si no pinto todos los días no sé qué otra cosa hacer; además de la hermosa familia que tengo, pintar es mi razón de existir, me alimenta el espíritu. Y en ese sentido la exposición La Luz del Paisaje está compuesta en su mayoría por una serie de obras que realicé durante el tiempo de la pandemia.

“Esa época la viví trabajando intensamente, quizá fue un poco para huir del ambiente, pero me fui al Valle del Mezquital a pintar y de ahí salió una serie de magueyes que retraté, me aislé pero tuve compañía de la naturaleza y de la inspiración”, continuó.

La Luz del Paisaje se compone aproximadamente por 50 piezas, que asegura tienen la misma pasión y significado que su obra en general, así como su mural más reconocido, el cual se titula Génesis, Nacimiento de una Nación.

“Haber pintado en la Suprema Corte de Justicia fue un gran reto que se llevó a cabo gracias al licenciado Miguel Limón Rojas, que fue en ese entonces el titular de la Secretaría de Educación Pública y que determinó junto con otros, el seleccionar mi proyecto para dar la bienvenida al nuevo milenio (el año 2000) y con ello también marcar el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Para mí es un gran homenaje a mi trabajo, poder plasmar mi obra a un lado de la de José Clemente Orozco”, agregó.

Pero para este incesante pintor, sus memorias también se han vuelto arte, pues entre sus recuerdos conviven grandes anécdotas y nombres de figuras del arte y la literatura que ya fallecieron, los cuales trae a la vida a través de su quehacer.

“Mi gran amigo Carlos Pellicer habló de la luz, de las atmósferas que esta da y de sus cambios, eso desde siempre fue un tema que me interesó mucho y nombrar así a la exposición no sólo es mostrar mi interés en el tema, es también hacerle un homenaje a este poeta, amigo mío”, finalizó.

La Luz del Paisaje estará en la Galería EXU hasta el 24 de mayo del 2024.