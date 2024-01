México se encuentra listo para abordar las causas estructurales de la migración y los factores que contribuyen a su práctica irregular, afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.

En Reunión de Alto nivel con secretarios de estado de EU, la canciller mexicana manifestó la voluntad de apoyo de México frente a la crisis de movilidad humana.

“Nosotros, como México, tenemos la intensión de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana.

Estamos, creo, muy listos para abordar las causas estructurales de la migración, los factores que contribuyen a la migración irregular y, sobre todo, cómo trabajamos conjuntamente para abordar este tema”, mencionó la canciller.

Thank you @SecBlinken @SecMayorkas @LSRTweets for a very productive meeting in Washington.

"The Road Not Taken" is regional cooperation, an integral and long-term perspective; it's making a difference in the lives of millions of people. 🇲🇽&🇺🇸 stand stronger together Thank you pic.twitter.com/4j89pEi8U6

— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) January 19, 2024