Acostumbrada a los altos niveles de exigencia que se viven dentro de la Selección Mexicana de natación artística, Pamela Toscano afirma que entre los principales conceptos que ha obtenido del deporte, el saber trabajar bajo presión, controlar las emociones y establecer una comunicación ideal con su entorno, son herramientas que hoy aplica en su vida diaria.



Con más de quince años vinculada a la disciplina acuática y tras confirmar su clasificación a París 2024 junto a las demás “sirenas mexicanas”, la atleta de 23 años disfruta hoy todos los esfuerzos que realizó años atrás y que según ella aumentaron a partir de 2022, con el objetivo de cumplir ese sueño olímpico y el apoyo de un psicólogo personal que le ayudó a canalizar de mejor forma su actividad en la piscina.

“Necesitaba a alguien que me encaminara. Con este acompañamiento, más mi coach de equipo y las entrenadoras, pude lograr este objetivo personal y logré disfrutar cada torneo. El coach nos ayuda a enfocarnos y centrarnos en la meta como equipo, porque es necesario que todas tengamos en cuenta que vamos por el mismo camino”, señaló Toscano en entrevista con 24 Horas.



La trayectoria deportiva de Pamela comenzó desde los cuatro años cuando practicaba gimnasia, disciplina que le ha ayudado mucho hasta hoy, para realizar las acrobacias con más puntaje dentro de la natación artística, logrando con ello un envión especial dentro de las competiciones. “México es muy bueno en las cargadas, entonces a mí se me da muy bien el equilibrio y el pararme de manos. Esa fuerza me benefició para aportar algo a la escuadra, al igual que en la creatividad de la rutina”.



En un deporte que ha sufrido cambios sustanciales en los métodos de evaluación, entre los que destacan las tarjetas personalizadas con los elementos y rutinas a realizar, las formas de calcular las puntuaciones, revisiones en video y hacer presentaciones balanceadas acorde a las acrobacias y la edad de las competidoras, Pamela considera positivas estas nuevas implementaciones, pese a que algunas representantes mexicanas como Nuria Diosdado consideran que se ha visto reducida la parte artística.

“Las cosas son más objetivas y justas, entonces es una forma de medir y nos conviene porque realmente calificarán nuestras cualidades, antes pasaba un equipo que parecía que lo que hacía era difícil, les daban más calificación, entonces eso tenía un fallo humano”, agregó.



No conformes con la clasificación a la justa del próximo verano, el equipo mexicano ya se concentra en el Campeonato Mundial de Natación, que se realizará en Doha, del 2 al 18 de febrero, que de acuerdo con Toscano servirá como una preparación para los Juegos Olímpicos, al vivir actualmente un proceso de fogueo y de perfeccionamiento de movimientos y rutinas.



“Jamás pensé que iba a ir en equipo y que sería historia para el país. Se me pone la piel chinita tan solo de pensarlo. Ver el video de los Juegos Panamericanos en donde clasificamos y recordar ese momento de emoción, que estaba llorando de felicidad, me siento contenta de que se vaya a hacer realidad”, concluyó.