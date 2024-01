Y se hizo la noche con Fangoria

El Teatro Metropólitan se convirtió en una gran pista de baile pues la presencia de Alaska y Nacho Canut, quienes integran Fangoria hicieran que los asistentes experimentaran diversas sensaciones en cada canción.

Fangoria salió al escenario y Alaska, su vocalista enfundada en vestido entallado inicio la fiesta con “Fiesta en el infierno“. Los asistentes de inmediato se pusieron a bailar.

El recinto se volvió en un desfile de modas pues personas de distintas edades portaron sus mejores outfifts. La inventadez no faltó en el venue del Centro Histórico.

El infierno estaba abierto pero con lo que no contaban los seguidores es que la cantante traería un show más elaborado en el que luces, lásers y visuales la acompañaron durante la más de una hora de duración del show.

“Nosotros somos fangoria y por fin estamos en México. Gracias por estos dos días. Es un placer como siempre ¡Gracias!”, mencionó Alaska en medio de su show.

Aunque la cantante nació en México su vida la realizó en España por lo que la altura de la capital mexicana le afectó en ocasiones.

Eso sí, el baile no paró pues los asistentes se mantuvieron de pie todo el concierto.

Muestra de ello ocurrió en “¿De qué me culpas?“, en el que Fangoria agregó un extracto de Can’t Get Out Of My Head de Kylie Minogue en la parte final provocando la euforia.

O en el caso de “Espectacular” en el que trajo a las pantallas visuales llenos de fuegos artificiales y figuras. Todo esto con Beats que no dejaron de sonar.

Fangoria interpretó algunos clásicos como “¿Cómo pudiste hacerme esto a mi?” Y “¿Qué seria de mi sin ti?“, que fueron cantados a todo pulmón en un Teatro Metropólitan abarrotado.

Sí algo ha caracterizado a Fangoria es que mezclan sonidos como el industrial, techno y synth pop en sus tracks. En este show interpretaron versiones más modernas de “Ni tú ni nadie” y “A quién le importa“.

“Mi burbuja vital“, “Bailando”, “Disco Sally“, “Un Boomerang“, “Hombres”, “Miro la vida pasar” y más sonaron en poco más de hora y media de show.

Con cuatro cambios de ropa, Alaska se mostró sensual y bailarina. Aunque al final pidió apoyo con más reverb pues mencionó que se le agotó el aire por la altura de la capital.

Previo al show de Fangoria, la banda Nancys Rubias subió al escenario para poner el sonido rock y cuyo vocalista, Mario Vaquerizo -quien es esposo de Alaska- mostró todo su glam en el escenario con una presentación que incluyó temas como “Me duele el corazón“, “Marciano Ye-Yés“, entre otras.

LEO