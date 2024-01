Aquí te contamos quién es Guilherme Peixoto, el sacerdote DJ que ha cautivado en redes sociales tras su peculiar forma de llevar a cabo las misas religiosas.

Dentro de la religión católica, así como en otras doctrinas, existen una serie de normas tanto incoercibles, unilaterales e internas que se deben de cumplir con el objeto de respetar algún tipo de principios místicos o espirituales, que constituyen la fe de los devotos.

Sin embargo, no todos llevan a cabo estos mandatos, por lo que suelen ser señalados por los demás. Tal ha sido el caso del sacerdote Guilherme Peixoto, quien por su peculiar forma de difundir la palabra de Dios ha sido severamente criticado.

Y si bien, no le falta el respeto a nadie, por lo que ha estado en el ojo del huracán es porque, Guilherme ameniza con música electrónica las ceremonias religiosas.

Aunque la música no tiene religión y traspasa todas las barreras, en particular este género no es tan aceptado por los feligreses, quienes están acostumbrados a los cantos y alabanzas.

Sin embargo, el padre Peixoto ha señalado en entrevistas que ha recurrido a este género para acercarse a la juventud, pues ha notado que la práctica religiosa ha disminuido a gran velocidad.

“Con la música electrónica puedo llevar algún mensaje y estar donde están los jóvenes”

De tal suerte que al estilo de uno de los grandes festivales de música electrónica como Lollapalooza y Tomorrowland, llevo a cabo la nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud católica en Lisboa, Portugal.

¿Quién es Guilherme Peixoto?

Peixoto ha señalado que desde pequeño soñaba con ser sacerdote, por lo que se ordenó en el año 1999.

Y aunque llevo a cabo bien su formación, estro no lo impidió cumplir otra de sus metas que era ser DJ (2006), la cual le ha permitido tocar en discotecas y clubes afamados de Portugal.

También se dedicó a recaudar fondos para los más necesitados de su comunidad realizando Karaokes; sin embargo, tras notar que eran poco aburridos, decidió poner a bailar a los creyentes con música más movida.

Tras su peculiar forma de dar misas, el padre cuanta con 403 mil 600 seguidores y 6 mil 500 Me gusta.

Y dentro de su repertorio musical se encuentran temas propios como “Indinite Light y Lift Up The Fallen, que fueron inspirados en el Aleluya y el Gloria, Non abbiate paura, basada en una homilía de Juan Pablo ll, y Fratelli Tutti.

