Después de mucho tiempo de espera, la plataforma de streaming Apple TV estrenó el tráiler oficial de la serie “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”, documental basado en la experiencia que tuvo el astro argentino previo y durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El primer avance publicado este jueves 18 de enero, mostró algunas de las escenas sobre el interior de los vestidores de la selección Argentina, así como de los festejos tras ganar el mundial en los alrededores del obelisco en Buenos Aires.

El documental “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend” se estrenará el próximo 21 de febrero de manera exclusiva en la plataforma de Apple TV, por lo que si los usuarios desean verlo, deberán pagar la suscripción correspondiente. En esta cinta aparecerán figuras como el ‘Dibu’ Martínez, Rodrigo de Paul, Enzo Pérez y el propio Lionel Messi.

Hasta el momento, se sabe que esta serie documental relatará de manera breve la formación de Lionel Messi y de su llegada a la selección de Argentina. Es a partir de este entonces cuando se recordarán algunos duros momentos como la final perdida en el mundial de Brasil 2014 frente a la escuadra de Alemania.

Este especial de cuatro capítulos contará con imágenes exclusivas de la formación del astro argentino y de algunos de los momentos más tensos que se vivieron dentro de los vestidores de la albiceleste.

Además de ello, habrá entrevistas exclusivas con algunos jugadores para conocer lo que se estaba viviendo tras lo ocurrido en algunos juegos como contra Arabia Saudita, México, Croacia y Países Bajos, se espera en que los próximos días se pueda revelar un segundo tráiler.

Aquí te dejamos el primer avance de esta serie documental.

He had one last shot to define his legacy.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend premieres February 21 pic.twitter.com/zqRUoGeJLs

— Apple TV (@AppleTV) January 18, 2024