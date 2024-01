La actriz Ariana DeBose reaccionó de manera negativa a una broma que tuvo lugar la noche del domingo en los Critics Choice Awards, por lo que declaró en su red social Instagram que, “no fue divertido”.

El momento tuvo lugar durante la presentación del premio a Mejor Canción, el cual fue anunciado por la estrella de The Last Of Us, Bella Ramsey y el actor y cantante Anthony Ramos.

“Hay algunas de las voces más famosas de la industria musical como Billie Eilish, Lenny Kravitz y Dua Lipa. Luego están los actores que se creen cantantes: Jack Black, Ariana DeBose y el propio Ken, Ryan Gosling”, dijo la mancuerna en el escenario mientras que la cámara enfocó a DeBose y a Gosling, quienes mostraron una sonrisa en el momento.

Sin embargo, la reacción a través de redes sociales por parte de la nominada que estuvo entre los mencionados por la canción The Wish de la cinta Wish. El Poder de los Deseos de Disney, demostró un sentir totalmente contrario.

La declaración de la ganadora del premio Oscar fue a través de sus historias de Instagram, posteriormente se viralizó en la red social X, en donde se leyeron diversos comentarios por parte de varios seguidores de la misma.

“La falta de respeto hacia la ganadora del Premio de la Academia, nominada al Tony y estrella de Broadway, Ariana DeBose, es salvaje. La expresión de su cara realmente lo decía todo”.

“Ariana DeBose, ganadora del premio Oscar, nominada al Tony, miembro original del elenco de Hamilton en Broadway… “¿Piensa que es cantante?!?” ¿Quién escribió este fragmento? Quiero nombres #CriticsChoiceAwards”, fueron algunos de los comentarios escritos en torno a esta polémica.

El año pasado, DeBose recibió una reacción violenta en las redes sociales después de realizar un rap original en honor a las nominadas durante el popurrí musical de apertura del espectáculo en los Premios BAFTA 2023 en Londres. Durante el número de rap, la estrella de West Side Story nombró a actrices famosas como Bassett, Jamie Lee Curtis y Viola Davis. /24 HORAS