El cierre de precampaña de Xóchitl Gálvez volvió a ser una bocanada de aire fresco para el frente opositor.

No solo por la convocatoria, sino porque, después del pleito entre el PRI y el PAN por la candidatura a la presidencia municipal de Torreón, las dirigencias nacionales y las estructuras partidistas aparecieron reconciliadas en torno a la figura de la hidalguense.

El cierre de la precampaña alentó a los seguidores de Gálvez, cuyo recorrido por el país, en esta primera etapa, no ha estado exento de errores y críticas justificadas por la desorganización en su equipo.

Debió haber aprendido porque el evento de ayer, pese a ser el más concurrido en esta etapa, resultó bien organizado y el protagonismo lo tuvo exclusivamente la precandidata.

Este tiempo, antes del inicio de la campaña formal, en marzo, deberá servir para pulir los vacíos en el discurso y lo que sigue fallando en materia de comunicación.

Xóchilt Gálvez tiene elementos de sobra para articular un discurso que venda, que no solo contraste lo mal hecho con lo que puede ofrecer.

Hay cientos de asuntos que le duelen a la sociedad, incluso a los lopezobradoristas, pero, como bien dijo, se trata de perder el miedo y atreverse a cambiar.

No es una tarea fácil; apenas tendrá 90 días no para convencer a los seguidores de López Obrador, porque eso será perder el tiempo, sino para dirigirse a los millones de mexicanos que votarán por primera vez y a quienes no votaron por el actual gobierno en el 2018.

Si la alianza opositora funciona como funcionó ayer, seguramente Xóchilt tendrá oportunidad de alcanzar y ganar, pero debe cuidar no caer en lo provocación, no repetir los errores cometidos en estos meses y cuidar que entre su equipo cercano no haya, como dijo, “ni huevones, ni rateros ni pendejos’’.

****

Por cierto, otro tema que deberán cuidar la precandidata y su equipo es el tema de las “encuestas’’ que la dan por muerta.

Los sondeos han caído en una espiral de descrédito -no todas las casas encuestadoras- porque en época electoral florecen como hongos y sus resultados dejan de ser creíbles.

La encuestitis es una forma de hacer campaña también, pero la encuesta final será siempre la más creíble, la de las urnas.

****

Claudia Sheinbaum, por su parte, tuvo eventos de cierre en Hidalgo y Puebla, ante cuyos seguidores se comprometió a continuar con “el segundo piso’’ de la transformación.

“Vamos a dar continuidad a los principios de nuestro movimiento, de nuestras causas, porque nosotros no vamos a dejar de luchar’’, dijo la candidata oficial en Tulancingo.

Sheinbaum dijo que la educación debe ser gratuita, que deben eliminarse las colegiaturas en las universidades públicas y en los tecnológicos.

“La educación no es una mercancía, es un derecho establecido en el tercero constitucional’’, declaró.

Días antes, Sheinbaum había defendido a Ulises Lara, encargado de despacho de la fiscalía de la CDMX, cuestionado por haber obtenido un título exprés en una de esas universidades que graznan.

****

El que hizo una demostración de músculo ayer, por lo que se pudiera ofrecer, fue el diputado federal y dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Roberto Azar Figueroa.

El legislador reunió a más de mil militantes panistas entre los que destacaron los cuadros más importantes de Acción Nacional en la entidad mexiquense.

El dirigente del panismo estatal logró la asistencia de exdirigentes, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores durante un evento realizado en Cuautitlán.

