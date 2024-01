El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la gira de trabajo por el sureste del país, el afirmó que México es una potencia cultural en el mundo a partir de los valores culturales, morales y espirituales heredados por las culturas prehispánicas de generación en generación. Hemos enfrentado todo tipo de calamidades y siempre México de pie, por su pueblo, que es heredero de estas culturas, de estas grandes civilizaciones. México, si no es la potencia cultural más importante del mundo, está entre las más importantes del mundo. Es una potencia cultural, vamos a debatirlo, les invito”, afirmó en un video compartido en sus redes sociales. En la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, destacó que el sitio es prueba fehaciente del esplendor civilizatorio de la cultura maya. Es una de las ciudades de la nación maya más imponentes, grandiosas, monumentales como Calakmul, como Palenque, como muchas otras. El presidente continúa en la supervisión del Tren Maya y obras complementarias para concluir los mil 554 kilómetros en febrero.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PLANTEA FORTALECER DIÁLOGO PARLAMENTARIO PARA DESAHOGAR AGENDA LEGISLATIVA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, en la conclusión de la LXV Legislatura no sólo se atenderán los temas pendientes, también las iniciativas que presente el Ejecutivo Federal En los próximos meses, la Cámara de Senadores establecerá una dinámica propositiva para fortalecer el diálogo parlamentario, pues no sólo atenderá los temas de la agenda legislativa pendientes, sino las iniciativas que anunció el Ejecutivo Federal sobre la Guardia Nacional, el Poder Judicial, salario mínimo, sistema de pensiones o en materia electoral. Así lo consideró la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, quien celebra que la LXV Legislatura concluya con una agenda muy dinámica. La legisladora ha sostenido que se revisarán con gran interés las iniciativas que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, entre las que también se han mencionado proyectos para fortalecer los programas sociales y relativos a los organismos autónomos. Ana Lilia Rivera subrayó que estas propuestas forman parte de la política de redistribución de la riqueza de este gobierno y seguramente generarán un debate álgido con argumentos técnicos a favor y en contra de ellas. Desde hace cinco años, se ha luchado para revertir las políticas económicas que abandonaron a las personas en sus diferentes etapas de la vida. Hoy nuestro objetivo es que el Estado se involucre con la sociedad y garantice derechos para que nunca más la desigualdad sea lo que prevalezca en México. La legisladora recordó que entre los temas pendientes se encuentran la nueva Ley General de Aguas, la regulación de cannabis, la llamada Ley Silla y reformas en materia agraria, entre otros asuntos. Además, enfatizó que en el Periodo Ordinario pasado se contuvo la confrontación, se desarrolló un trabajo equilibrado en el Pleno, sin exabruptos. Tratamos de lograr, entre todas y todos los integrantes de la Mesa, un plan de trabajo que fuera cordial, que fuera respetuoso y creo que lo conseguimos. Subrayó que se trató de uno de los periodos más productivos de esta Legislatura, por lo que confió en que podrá continuar esa dinámica para abordar todos los temas de la agenda legislativa, con respeto, pluralidad y colaboración de todos los Grupos Parlamentarios.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; ACOMPAÑA A PEPE CRUZ EN ENCUENTRO CIUDADANO

El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañó al precandidato único de Morena al Senado de la República por Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, a un encuentro ciudadano. Siempre es un gusto escuchar a chiapanecas y chiapanecos comprometidos con el movimiento que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador chiapaneco, refirió que José Manuel Cruz es un hombre que ha hecho una gran labor por la salud en Chiapas, y que el trabajo que ha realizado a favor de las y los chiapanecos ha sido con amor, con pasión y con entusiasmo. Convocó a las y los presentes a continuar con el entusiasmo y la firme convicción de construir, en unidad, el segundo piso de la Cuarta Transformación, siguiendo el camino que ha iniciado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de la mano de todas las mujeres y todos los hombres de Chiapas. En este evento estuvieron presentes, el delegado político de Claudia Sheinbaum Pardo en Chiapas, Antonio Santos Romero; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la consejera estatal de Morena, Flor de María Esponda Torres; el consejero estatal de Morena, Ángel Torres Culebro.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DIPUTADOS DE MORENA DEFENDEREMOS PROPUESTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES DE AMLO

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, destaca los aspectos positivos de las reformas propuestas por AMLO. Indico que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha declarado que defenderá el paquete de reformas constitucionales que será presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero. Dentro de las reformas propuestas por el jefe del Ejecutivo se incluyen aspectos relativos al incremento de los salarios mínimos, el método de cálculo de las pensiones de los trabajadores, la revisión del sistema judicial y la reforma electoral, entre otras iniciativas. Ignacio Mier, destaca que las reformas cuentan con aspectos positivos, razón por la cual recibirán el respaldo del grupo Parlamentario de Morena en la sede legislativa de San Lázaro. El 5 de febrero López Obrador, expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores. Ignacio Mier agregó que una vez que las propuestas lleguen a la Cámara de Diputados, buscará el consenso con sus pares de los otros grupos parlamentarios, es decir, los partidos de la oposición. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, por convicción, congruencia y consistencia política respaldaremos, defenderemos y debatiremos transparente y abiertamente con el resto de diputados y diputadas hasta lograr los consensos que permitan su aprobación.

CLAUDIA SHEINBAUM; RECIBIDA POR EL GOBERNADOR DE HIDALGO, JULIO MENCHACA: AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO, UNO DE LOS OBJETIVOS DE SHEINBAUM

La precandidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, se reunió con empresarios en donde destacó que el aumento al salario mínimo en mutuo acuerdo con la iniciativa privada, debe de ser uno de los principales objetivos para el siguiente piso de la 4T. Claudia Sheinbaum, llegó a Tulancingo, Hidalgo, para reunirse con líderes de militancia partidista local y nacional. Además, se reunió con empresarios en donde destacó que el aumento al salario mínimo en mutuo acuerdo con la iniciativa privada, debe de ser uno de los principales objetivos para el siguiente piso de la Cuarta Transformación. Asimismo puntualizó que el país vive un momento histórico en que toda inversión puede ser pieza clave para generar oportunidades que ayuden a que mexicanas y mexicanos gocen de mejores condiciones de vida. Para que en México siga habiendo desarrollo, tiene que seguir creciendo el ingreso. El incremento salarial en México se ha dado con consenso con los empresarios, así que el salario tiene que seguir creciendo. Necesitamos garantizar que esa inversión no se quede solo en los grandes números macroeconómicos, tenemos que garantizar que genere bienestar. Ante el sector empresarial destacó que con la 4T se han abierto nuevos espacios para el trabajo a través de la inversión pública y privada, por lo que enfatizó la importancia de aprovechar este momento para lograr que las familias mexicanas tengan trabajos con salarios dignos y acceso a derechos humanos. Yo pienso que, uno de los grandes problemas que tuvo el primer Tratado de Libre Comercio es que sustentó el desarrollo nacional en la mano de obra barata. La gran oportunidad que tenemos ahora es que podamos acompañar la inversión privada, con la inversión pública, en infraestructura, en vivienda, en agua que nos permita construir desarrollo con bienestar.

XÓCHITL GÁLVEZ; LA ESPERANZA YA ES NUESTRA, YA CAMBIÓ DE MANOS, ¡VAMOS A GANAR, VAMOS A GANAR!

La precandidata por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en su cierre de precampaña, aseguró que llegó el momento de luchar para traer la vida donde hoy hay muerte, verdad donde hoy reina la mentira, libertad donde hoy gobierna el miedo. La aspirante de “Fuerza y Corazón por México” afirmó que la continuidad es impunidad, es inseguridad, es mediocridad y es falsedad que perjudica al país. Criticó que este Gobierno Federal ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos: 800 mil por la pandemia, 175 mil por la violencia y el crimen, y 120 mil muertes por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicinas. Tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo ¡Vida, verdad y libertad!. Llamó a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en estas elecciones el voto no se toque y México viva un proceso electoral justo y libre, que defina el rumbo del país en los próximos 30 años. Xóchitl Gálvez expresó que durante sus recorridos por el país se ha encontrado con una crisis profunda y dolorosa en la que México está perdiendo el valor de la vida, la verdad y la libertad, lo que destruye el alma de la nación. Aseguró que se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es insensible ante la muerte de los ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas, pretende borrar de un plumazo a los desaparecidos y se ríe a carcajadas ante las masacres de jóvenes. Sostuvo que también se pierde el valor de la vida cuando a un gobierno le da lo mismo la muerte de 800 mil personas durante la pandemia de Covid 19, en la que México fue el país que registró más enfermeras y médicos fallecidos. Por esta razón, a sus seguidores de toda la República les dejó en claro que el país no puede claudicar. Claudia es claudicar. Claudicar significa rendirse, agacharse, obedecer, conformarse. Así que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. Explicó que la verdad se pierde cuando el Jefe de Estado calumnia a personas de bien como mujeres, activistas, académicos, ambientalistas, científicos, empresarios, deportistas, feministas, a la comunidad LGTBIQ+, a los jóvenes, médicos, jueces, periodistas, artistas y víctimas. Consideró que ningún Presidente que diga amar a México puede atacar con tanto odio a la clase media, a quienes trabajan duro, estudian, educan y emprenden un negocio con el sueño de una mejor vida. Gálvez Ruiz señaló que la libertad se pierde cuando se pretende destruir y someter a instituciones como el INE y el Poder Judicial. No puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saquen al Presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; CORRUPCIÓN, ENEMIGA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

El senador Alejandro Armenta durante una reunión informativa sobre la Agenda Legislativa 2024, condenó la corrupción, pues afirmó que son males de todos los sindicatos, del Poder Judicial y de gobiernos. Afirmó que tiene claro que la oportunidad que le darán los poblanos será para luchar y erradicar este mal. Alejandro Armenta lamentó que muchos ciudadanos se hayan querido acercar a un juez o presidente municipal y ser recibidos como semi Dios, porque cuando se está en campaña los candidatos corren tras la gente, pero cuando llegan al poder la gente es quien tiene que correr tras ellos y eso tiene que acabarse. El senador Alejandro Armenta reconoció que estos temas son muy fuertes, no se dicen en política, pero aquí estoy hablando con ciudadanos que exigen honestidad. Armenta dijo que la corrupción es una deformación del poder que no podemos permitir; por el contrario, tenemos que entender que el poder se vuelve virtud sólo cuando se pone al servicio de la gente. Recordó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Finalmente, recordó a los presentes en esta reunión informativa sobre la Agenda Legislativa 2024, que quien te pone en el cargo es el pueblo.

SENADORA LILLY TÉLLEZ; SE REGISTRA COMO PRECANDIDATA AL SENADO EN SONORA

La senadora Lilly Téllez se registró como precandidata del PAN al Senado de la República por el estado de Sonora rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Durante su mensaje, confió en que ganará la elección porque tienen la razón y porque están de parte del bien. Carlos Tapia, quien encabeza el Comité Estatal del PAN, le entregó una constancia de su solicitud para la elección de la segunda fórmula del Senado, misma que fue turnada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Lilly Téllez aseguró que si el proceso se define en favor de Manlio Fabio Beltrones, quien también buscará la senaduría por Sonora por la coalición Fuerza y Corazón por México, será un honor hacer campaña a su lado. Si se definen las cosas a favor de Beltrones, para mí va a ser un honor hacer campaña con un hombre tan brillante. No obstante, Lilly Téllez ya tendría prácticamente amarrada su reelección en el Senado de la República, pues el PAN la incluyó en su lista de plurinominales para el Senado, en donde también se encuentran personajes como Marko Cortés y Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. La senadora panista confió en que ella ganará la elección en este 2024 porque tiene la razón, porque busca que haya paz en el país: Claro que confío en ganar la elección, vamos a ganar. Por supuesto que vamos a ganar, por qué, porque tenemos la razón, porque estamos de parte del bien, porque estamos procurando lo más importante que es la paz, nuestro país está en la peor ola, explosión de violencia que ha habido. Sobre su postulación 6 años atrás con Morena, Lilly Téllez dijo que sería una vergüenza apoyar al gobierno más violento de la historia. Téllez García afirmó que de 2018 a la actualidad no ha cambiado su discurso, yo he cumplido lo que prometí en la campaña, el traidor que cambió fue López Obrador.

JORGE HANK; DURO CRÍTICO DE AMLO, SE SUMA A MORENA

Jorge Hank Rhon, pese a sus críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio luz verde a la alianza entre su partido local PES y Morena en Baja California; bajo la operación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila quien concretó la alianza rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. La suma de Hank Rhon, ha generado polémica al interior del propio partido debido a sus críticas a la 4T e incluso por el cúmulo de acusaciones y polémicas en su contra, como sus presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, así como el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda. Con el PT fuera de la alianza de Morena en el estado, ante la adhesión de Jaime Bonilla, quien mantiene una confrontación con la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, la mandataria ha buscado la conformación de alianzas para las elecciones de este año en donde se elegirán diputados en el Congreso de BC y Ayuntamientos. Por ello es que a pesar de que el PES perdió su registro nacional, mantiene en Baja California una importante influencia, por lo que fue una prioridad sumar a ese grupo político con la alianza de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el partido local Fuerza por México Baja California. La alianza ya está registrada desde el pasado 23 de diciembre ante el Instituto Estatal Electoral de BC, a fin de postular candidaturas para la elección de diputaciones de mayoría relativa del Congreso, así como las candidaturas para la integración de Ayuntamientos. Dentro del convenio de coalición, Morena propondrá a los candidatos para tres distritos de Mexicali y uno de Tijuana; PVEM también tendrá el distrito de Tijuana; mientras que el partido de Hank Rhon obtuvo dos, una de ellas para Jorge Hank Krauss, hijo del ex priista. El PES se quedó con las candidaturas a los municipios de Tecate y Playas de Rosarito. Jorge Hank Rhon es hijo de Carlos Hank González, ex secretario de Carlos Salinas de Gortari y quien fue además gobernador del Estado de México.

MARIO DELGADO; VAMOS POR PLAN C Y GANAR 10 DE 10 CARGOS QU7E ESTAN EN JUEGO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, desde el municipio de Yautepec, Morelos, en compañía de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, aseguro que la unidad es la clave para ganar las siguientes elecciones. Hizo un llamado a la militancia a comprometerse por hacer realidad el Plan C y ganar 10 de 10 cargos ejecutivos que estarán en juego. Hagamos un compromiso, porque de eso depende la victoria de la transformación aquí en Morelos y a nivel nacional, que hagamos realidad el Plan C, la mayoría en el Congreso; que ganemos Morelos, las otras siete gubernaturas y la Ciudad de México para ganar 10 de 10, incluyendo la Presidencia de la República. La clave para el triunfo es la unidad. El también coordinador de precampaña recordó que en Morelos se vive una etapa de definiciones importante, y remarcó que militar en el movimiento tiene el objetivo de servir a la transformación. Ya viene una época de definiciones en Morelos, donde todos aquellos aspirantes deben de estar conscientes que este movimiento es para servir a la transformación, que ningún interés particular puede estar por encima del proyecto y que la unidad es lo fundamental. La división es traición. Insistió en alentar la unidad del movimiento para poner de pie a Morelos. El dirigente nacional de Morena afirmó que en todo el país las preferencias están con Claudia Sheinbaum, pues tiene una ventaja con diferencia de 2 a 1 sobre la precandidata de la oposición.

REPUNTE DE CASOS COVID EN MÉXICO; LUGARES PARA VACUNARTE CDMX: EN LOS 32 CENTROS DE SALUD DE LA CAPITAL DEL PAÍS, ASÍ COMO EN CENCIS. FARMACIA SAN PABLO. FARMACIAS DEL AHORRO. FARMACIAS GUADALAJARA. FARMACIAS BENAVIDES. WALMART Y CRUZ ROJA

Debido a los casos de COVID-19 que tuvieron un repunte en México en los últimos días, provocando que ciertos hospitales llegaran a una ocupación de entre el 70 y el 100 por ciento, es por esta razón que si necesitas una protección extra contra COVID, en México hay cuatro farmacias de alcance nacional, centros comerciales y demás espacios que ofrecen la vacuna. Las vacunas contra COVID tienen costos de los 745 a los 2 mil pesos por aplicación. Se trata del primer repunte de contagios de COVID desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar al virus como una emergencia sanitaria, dando paso al fin de la pandemia que comenzó en 2020. El Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que 16 hospitales estaban al 100 por ciento de su capacidad para recibir pacientes COVID a corte del 12 de enero y que otros tres más tenían una ocupación de entre el 70 y el 94 por ciento, mientras que tres hospitales más tenían una ocupación superior al 70 por ciento en cuanto a camas con ventilador, para atender casos más graves. El pasado 7 de diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la venta de vacunas contra COVID por particulares, permitiendo la llegada de dosis de farmacéuticas como Moderna y Pfizer. Además, el Gobierno de México continúa con la aplicación gratuita de la vacuna rusa contra COVID llamada Sputnik en espacios públicos. CDMX: El gobierno de la Ciudad de México aplica de forma gratuita la vacuna Sputnik y Abdala en los 32 centros de salud de la capital del país, así como en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS). Farmacia San Pablo: vacunas Pfizer y Moderna, Farmacias del Ahorro: Pfizer y Moderna. Farmacias Guadalajara: Pfizer. Farmacias Benavides: Pfizer CDMX, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Coahuila y Sonora. WalMart: Pfizer. Cruz Roja: Pfizer También se informó que solo se aplicarán 100 inyecciones al día en cada centro.

JOE BIDEN; ESTADOS UNIDOS NO APOYA LA INDEPENDENCIA DE TAIWÁN

El presidente Joe Biden, dijo que su país se opone a una independencia de Taiwán, tras la victoria del oficialista William Lai en las presidenciales de ese país de Asia, independiente de facto pero que es considerado parte de su territorio por China, que aspira a una reunificación incluso mediante el uso de la fuerza. No apoyamos la independencia del territorio, así lo señaló Joe Biden sobre los resultados de las elecciones en Taiwán, en las que Lai se impuso con un 40,2 por ciento de los votos. Las declaraciones de Biden llegaron horas después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, felicitara a Lai por su victoria. Blinken señaló que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en la región y que Washington espera trabajar con Lai y promover nuestra relación no oficial de larga duración, en consonancia con la política de una sola China. La victoria de Lai parece reforzar la apuesta taiwanesa por el soberanismo, lo que augura un recrudecimiento de las tensiones con el régimen chino.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz