Análisis en temas referentes al fenómeno migratorio internacional, así como las políticas públicas que lo regulan, fueron expuestas por Gabriela Yolanda Castañón García, profesora investigadora del Colegio del Estado de Hidalgo (CEH), durante su participación en el Congreso Internacional del Caucus Sur Global para Estudios Internacionales (GSCIS) de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA) 2023.

La experta, quien formó parte de los 240 ponentes que concentró el foro realizado del 15 al 20 de diciembre en Bangkok, Tailandia, fue invitada por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Thammasat, en colaboración con la ISA International Organization, así como el respaldo de la American Political Science Association, la Universidad de Warsaw y la International Affairs Journal, organismos organizadores del evento.

En dicho congreso, la doctora en Ciencias Políticas tuvo un papel destacado como conferencista dentro del panel “Protecting people on the move: Refugee resettlement, migration and border control” (Proteger a las personas en movimiento: Reasentamiento de refugiados, migración y control de fronteras).

Además, la investigadora del CEH participó con la ponencia “Migrations flow from the global south: Comparative analysis of public policies in the United States and France” (Flujos migratorios desde el sur global: análisis comparativo de políticas públicas en Estados Unidos y Francia), durante la cual resaltó la necesidad imperante de políticas públicas que salvaguarden los derechos humanos de los migrantes.

Este evento, que incluyó 21 conferencias virtuales y 58 paneles presenciales con profesionales nacionales y extranjeros en el ámbito académico, fue una oportunidad única para destacar la calidad y el compromiso de los investigadores del CEH. Cabe destacar que Gabriela Castañón también exploró posibles colaboraciones durante su visita al Colegio de Innovación de la Universidad de Thammasat.

La Asociación Internacional de Estudios Internacionales, establecida en 1959, es una de las más antiguas entidades interdisciplinarias abocadas al estudio de asuntos transnacionales y globales. Pertenecen a ella más de 7 mil miembros en todo el mundo, entre académicos, profesionales y expertos en política, el sector privado e investigadores independientes.

