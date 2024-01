Los organizadores del Festival Internacional Viña del Mar 2024 se replantean la participación de Peso Pluma, el próximo 1 de marzo, por hacer apología del delito, a pesar de que la popularidad del cantante mexicano ha cruzado fronteras con sus corridos tumbados.

Francisco Vidal, presidente de la Televisión Nacional de Chile, indicó que se está evaluando la participación del intérprete de Ella baila sola, esto debido a que las letras de sus canciones hacen apología del delito.

“En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debería tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas (criminales) y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, dijo Vidal.

Además, el Comité Especializado debe evaluar las repercusiones que podría haber si lo bajan del programa al jalisciense.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto y los organizadores no han dado a conocer su decisión.

No faltaron los internautas que escribieron en la cuenta oficial de Instagram de Viña del Mar que “si lo llegan a bajar qué va a pasar con las personas que pagamos por él, a mí en lo personal, los otros artistas que hay ese día no me interesan”.

Un par de amigas llenaron de emojis de corazones su conversación en la que se animaban una a la otra para ir a disfrutar de su show, “nadie bajará a Peso Pluma… Siempre firmes nunca infirmes (sic)”, “y por lo mismo no pesquemos todo lo absurdo que está pasando!!! Vamos más firmes y con más ganas que nunca a apoyarlo”. “Fui a su concierto en el Movistar y realmente superó todas mis expectativas, no me lo pierdo en Viña”, decían los fans.

Por el contrario hubo quien publicó, “la exaltación del delito, la normalización de la narcocultura en su apogeo, pronto se viene la narco política, narco corrupción y más”, “manchando la historia del festival de Viña del Mar, qué decepción”, incluso dijeron que “antes era un evento respetado y de gran reputación”, “el arte en decadencia Viña del Mar recibía sólo a los mejores exponentes de la música… se perdió la exclusividad, ya cualquiera llega al escenario más exigente en Latinoamérica”.

A esperar la decisión de los organizadores del evento.