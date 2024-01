La banda Iron Maiden tiene un lugar especial en la historia del metal gracias a sus canciones, las cuales han trascendido generaciones y ya son consideradas clásicos; sin embargo, estas mismas serán reinterpretadas de una manera nunca antes vista; con orquesta en vivo.

“Esta es una de mis bandas preferidas y recuerdo que esta idea salió principalmente gracias a la canción Phantom of the Opera, un día la estaba escuchando con una atención como yo creo que ninguna otra vez lo hice y traté de imaginarme cómo sonaría si fuera interpretada por una orquesta.

“Y es que este tema tiene arreglos super interesantes, cambios y sonidos que me pareció que con instrumentos de orquesta, le darían una intención diferente, más profunda, que nos haría apreciarla diferente.

“Eso quedó en mi cabeza y me encargué de escuchar otras canciones con esa misma visión para seleccionarlas”, contó Atto, el músico encargado de estas adaptaciones en entrevista con 24 HORAS.

Pero si bien esta no es la primera vez que los temas de una banda icónica de metal cuentan con arreglos orquestales, el exintegrante de Los Concorde, aseguró que este concierto será diferente.

“Recuerdo mucho cuando vi el de Metallica, que es quizá el más conocido y no me terminaba de gustar que si bien estaba la orquesta, estaban los músicos originales de la banda interviniendo esas versiones, aquí no habrá guitarras eléctricas, aquí será todo ejecutado por la orquesta en vivo. Todo va a recaer en ellos y sus instrumentos”, continuó el músico.

Pero para el también compositor, este tipo de manifestaciones tienen algo que decir más allá de sólo tratarse de una .adaptación

“Es curioso ver cómo la contracultura llega a ser adoptada o absorbida por la cultura más del status quo y creo que a Maiden en concreto le ha ocurrido. Pasó de ser una banda de heavy metal, relegada a bajos estratos sociales como toda la música de su naturaleza en su tiempo y ahora es una banda de gran renombre por la que la gente paga miles de pesos en todo el mundo por verla.

“Y hacer esta versión de sus canciones, considero que aporta un poco a mostrar cómo no sólo han tenido calidad comercial sino musical y muchos músic os del rock y del metal son lamuestra de que no siempre estudiar en una escuela los vuelve brillantes a la hora de componer, pero eso mismo sí se puede llevar a lo académico”, destacó.

También para Atto, llevar a Maiden a otro nivel tiene una carga personal.

“Es como juntar una parte muy importante de mi pasado con la de mi presente y estoy muy

emocionado de poder llevarlo a cabo”, finalizó.

Maiden Orchestra, The 666 Symphony, se llevará a cabo el 18 de febrero en el Pepsi Center, gracias a la Orquesta Sinfónica de Minería.

