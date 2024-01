El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es “legal” que el diputado federal Jorge Álvarez Máynez contienda por la presidencia de la República en 2024 como abanderado del partido Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional, todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados. López Obrador celebró que Movimiento Ciudadano ya haya elegido a su precandidato rumbo a los comicios de 2024. Dijo: Celebro que tengan candidato del partido Movimiento Ciudadano. Por otra parte el presidente López Obrador afirmó que la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional empezará este mes a fin de reforzar las acciones de pacificación en Acapulco, lo que significará una inversión de más de cinco mil millones de pesos. Ya vamos a iniciar en este mes la construcción de todos los cuarteles y de estas instalaciones porque tenemos el compromiso de entregarlas antes de que concluya nuestra responsabilidad, es decir, antes de septiembre. Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a seguir reforzando toda la acción orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, indicó que el Plan de seguridad para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez ya cuenta con 21 predios listos para la edificación de instalaciones, las cuales albergarán a 10 mil elementos permanentes de la Guardia Nacional. Adicionalmente hay dos superficies destinadas a unidades habitacionales para el personal. El jefe del Ejecutivo recordó que este plan fortalecerá la reactivación turística y económica que Acapulco y Coyuca de Benítez necesitan tras el huracán Otis. El Gobierno de México, mantiene su compromiso de garantizar la seguridad en todo Guerrero y el país. Vamos a atender todo Guerrero, este estado que ha estado marginado, abandonado por mucho tiempo y digo marginado de los beneficios, marginado de los beneficios del desarrollo, no marginado del desarrollo porque la gente de Guerrero trabaja mucho. Asimismo recordó que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados más favorecidos por los Programas para el Bienestar. En el caso de Guerrero, hay un millón 411 mil beneficiados. Significa que casi en todos los hogares de Guerrero llega cuando menos un apoyo, una porción aun pequeña del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Hay una distribución del ingreso, una distribución del presupuesto como nunca se había visto en Guerrero y en el país.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; NUESTRA NACIÓN ES ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL MUNDO

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, considera que nuestra nación es estratégica para el desarrollo del mundo. Afirmó que las y los integrantes del cuerpo diplomático mexicano deben representar a nuestro país con dignidad, defender a nuestra nación, impulsar una cultura de la paz en el exterior y promover soluciones a problemas globales como la migración y el tráfico de armas. La senadora informó que embajadores y cónsules de México buscan generar un vínculo y una comunicación directa entre el trabajo que realizan fuera de nuestro país, con las labores que lleva a cabo la Cámara de Senadores. Somos parte de una nación que en este momento está siendo estratégica en el desarrollo de este mundo. Se trata de un intercambio de colaboración de trabajos, con representantes diplomáticos de México. Expresó que las y los integrantes del cuerpo diplomático de México deben representar a nuestro país con dignidad, estar orgullosos de ser mexicanos y de su cultura, así como impulsar una política de paz. Dijo que también tienen que promover una dinámica que permita incorporarnos en los problemas globales en los que México pueda ayudar, como el tema de la migración, el tráfico de armas, así como tener una posición siempre de respeto y de defensa de nuestra nación. Se busca tener un vínculo que no habíamos tenido en mucho tiempo y una comunicación directa de los trabajos que ellos realizan fuera del país.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; EN CHIAPAS EXISTEN DOS PRINCIPALES RETOS: LA POBREZA Y ATENDER LA MIGRACIÓN

El precandidato a la gubernatura de Chiapas por Morena Eduardo Ramírez Aguilar y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que los dos principales retos en la entidad chiapaneca son sacarla de la pobreza y atender la situación causada por el fenómeno de la migración. Existe una tendencia favorable para ganar la contienda a la gubernatura del estado del coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien reporta una intención de voto de 53.35 por ciento, contra 19.4 y 5.8 por ciento para los aspirantes, aún no designados, del frente PAN, PRI y PRD, y MC, respectivamente. Ramírez Aguilar aseguró que estos resultados lo motivan, pues reflejan que el trabajo hecho por Chiapas se ve reflejado en una amplia simpatía y amplio grado de confianza, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para hacer en su momento propuestas viables que generen mejores condiciones para la entidad. Señalo que diversos municipios chiapanecos sufren de rezagos, por lo que el gran reto es sacar a la entidad de la pobreza y las necesidades, planteando como una de las vías el fortalecimiento del turismo ambiental. Asimismo señalo que en sus recorridos por el estado, ha encontrado preocupación por la migración, pues ha rebasado la capacidad de los servicios públicos en el estado, pues en el caso, por ejemplo, del agua, el estado puede atender hasta a 350 mil personas, pero actualmente debe hacer frente al doble, por la presencia de quienes van de tránsito. En ese sentido, detalló que cuando los plazos lo permitan presentará sus propuestas, las cuales se realizarán a partir de información y opiniones de expertos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA PRIORIZARÁ EN SU AGENDA LEGISLATIVA CONCRETAR REFORMAS EN MATERIA DE JORNADA LABORAL Y SALARIO MÍNIMO

El diputado Ignacio Mier Velazco informó que en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena para el próximo periodo ordinario de sesiones, se buscará concretar las reformas en materia de reducción de la jornada laboral e incrementos al salario mínimo. Se está trabajando para perfeccionar y construir, por consenso, una reserva a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, en el horizonte de planeación que se estableció por parte de la mesa de trabajo. Nosotros esperamos que para el mes de marzo ya se tenga una redacción puntual que será presentada ante Pleno de manera directa como reserva. Por otro lado, se impulsará una iniciativa para mejorar las condiciones de la clase trabajadora, al garantizar en la Constitución Política que los incrementos al salario mínimo nunca estén por debajo del crecimiento de la inflación que se registre en el último trimestre del año. En paralelo, se analizará la iniciativa del Presidente de la República para que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, que prestaron sus servicios por 30 o 40 años, sean dignas. Tienen compromisos de vida que les obliga a garantizar un nivel de ingreso y la pensión está muy castigada. Ahí se requiere un ejercicio de corridas financieras, estudios actuariales, que permitan, de manera casuística, se pueden establecer cuáles son los parámetros para una pensión digna. Sobre la inseguridad que vive el país en la víspera del proceso electoral, el diputado sostuvo que hay que darle un voto de confianza al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ese es el instrumento jurisdiccional que tiene el Estado para sacar adelante el proceso. Además, dijo, si bien es una obligación del Estado mexicano garantizar la integridad física de las personas y de su patrimonio, ésta debe recaer en los tres ámbitos de gobierno, no sólo en el federal. Los gobernadores deben de jugar un papel más protagónico porque la Constitución se los obliga, no deben de dejar sólo la responsabilidad al Gobierno Federal, y al gran esfuerzo y despliegue que está teniendo la Guardia Nacional con sus 130 mil elementos; está en proceso de consolidación como un instrumento de seguridad de los mexicanos. Asimismo, los sistemas estatales de seguridad deben ser reforzados, y ahí el INE debe de jugar un papel preponderante exigiendo los diagnósticos; tiene que ser un ejercicio de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno. Es un llamado a las entidades federativas, a los gobiernos municipales y al Instituto Nacional Electoral para que se fortalezca y no dejar toda la estrategia de seguridad, exclusivamente, en la Guardia Nacional o en el Gobierno Federal. Finalmente, sobre la reelección de las y los diputados que conforman su bancada, el líder parlamentario informó que 160 integrantes ejercieron el derecho que establece la Constitución a la elección consecutiva, sin embargo, será el partido quien determine las candidaturas.

CLAUDIA SHEINBAUM; ABSOLUTAMENTE FALSO QUE SE HAYAN USADO RECURSOS PÚBLICOS EN MI CAMPAÑA

La precandidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, en León Guanajuato, ha dicho que es falso que haya utilizado recursos públicos en su campaña electoral, pues aseguró que ha sido algo contra lo que ha luchado toda su vida. Esta declaración se da luego de que la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, señalo que le pidieron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias para la campaña de la morenista. Por lo que Claudia Sheinbaum reiteró que es falso el uso de recursos en su campaña. Toda la vida luché contra el uso de recursos públicos, y en campañas electorales cómo lo voy a hacer, es absolutamente falso. Sheinbaum aseguró que la 4T está integrada por personas con principios y convicciones que luchan por la democracia. Es falso, toda la vida luchamos contra eso, somos personas de principios y convicciones, si yo soy precandidata única del movimiento, más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; PARA TENER UNA CLASE MEDIA FUERTE, MÉXICO NECESITA SEGURIDAD, NO CONTINUIDAD

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en su visita a Cabo San Lucas, Baja California Sur, consideró que el tema más importante de esta contienda electoral no es la continuidad, es la seguridad que se le debe brindar a todos los mexicanos. Asimismo aseguró que no podemos seguir abrazando delincuentes, darle continuidad al miedo, ni permitir que se sigan cometiendo delitos que lastiman a la población como el llamado cobro por derecho de piso. Las escenas terribles que vimos en Ecuador nos recuerdan el peligro que corre México ante el avance y penetración del crimen organizado en distintos territorios y distintos sectores de nuestra economía. Gálvez Ruiz lamentó que los mexicanos no pueden salir de la pobreza si les roban su dinero en el transporte público y sube el precio del pollo por el pago de las extorsiones. Para tener una clase media fuerte, México necesita seguridad, no continuidad. Criticó que los miembros del Ejército Mexicano no pueden enfrentar a los criminales si al mismo tiempo tienen que arreglar los baches en las carreteras y llevar las medicinas a los hospitales.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO PRESIDENCIAL ÚNICO POR MC

Jorge Álvarez Máynez se registro para encabezar a Movimiento Ciudadano (MC) en la elección presidencial de 2024. Álvarez Máynez, es arropado por la cúpula naranja, el legislador quien próximamente solicitará licencia al cargo, se presento en la sede emecista acompañado del líder de ese partido, Dante Delgado, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Máynez agradeció su designación por unanimidad de la Comisión Operativa Nacional del partido. Con el slogan el candidato de lo nuevo, aclaró que la política es hacerse responsable de los problemas de los demás y se dijo cierto de que ganará la contienda federal porque sabe y hará una política de pie. Samuel García dijo que Álvarez Máynez, representa juventud, frescura y modernidad, por ello no dudó en que fuera el abanderado del partido naranja. Asimismo comentó que durante su efímera campaña de ocho días, hizo cimbrar al país y ahora dejara la estafeta a quien tiene no solo un gran perfil, sino que será el próximo presidente de la República. García aclaró que la tarea del partido será sacar a la vieja política el 2 de junio, esto es, lo viejo, la oscuridad, el contubernio y las trampas y para ello, se requiere que los jóvenes tomen el futuro en sus manos. Por su parte Dante Delgado informó que el sábado 20 de enero, de acuerdo a la convocatoria, Álvarez Máynez será ratificado como candidato de MC rumbo al 2024. Tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano y a partir del 2 de junio, México tendrá al mejor presidente de la República. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, se dijo cierto de que no solo alcanzará a las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, sino que podrá hacer en tres meses de campaña lo que ellas no pudieron hacer en siete meses de precampaña. Porque la gente quiere cambio. Se puede ganar porque somos imparables, incansables y porque lo que ellas no han podido hacer en siete meses nosotros lo hicimos en 10 días. Le vamos a ganar a la vieja política.

MARIO DELGADO; RECHAZA QUE SHEINBAUM PRESUNTAMENTE UTILIZO RECURSOS PÚBLICOS PARA LA PRECAMPAÑA

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, rechazó las acusaciones en contra de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, de presuntamente haber utilizado recursos públicos para la precampaña. En la campaña y en todas las actividades de Sheinbaum no hay ni un peso que provenga del erario público, porque no lo permitiríamos y porque Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que combatimos y no vamos a caer en esta práctica. El presidente del partido de izquierda señaló que no retienen el salario a los trabajadores ni ninguna de estas prácticas señaladas por parte de Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex. No hay ningún tipo de práctica que se le retenga, imagínense si se les retuviera el salario a trabajadores, ya sea del sector público o privado para financiar una campaña, pues de inmediato se denunciaría. Sería imposible de mantener el anonimato, entonces rechazamos que exista este tipo de prácticas en favor de nuestra candidata.

GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO; ME DA MUCHA PENA TODO LO QUE HA PASADO EN MC

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se dijo apenado por la situación en la que se encuentra Movimiento Ciudadano, y cuestionó la manera en que el mandatario de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destapó a Jorge Álvarez Máynez como el nuevo candidato de MC para contender por la presidencia de México en 2024. Cuando vi el anuncio de Samuel García destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. El gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué. Alfaro Ramírez puntualizó: Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo. Refirió además que él seguirá concentrado en su último año como gobernador, y mostró su confianza por los liderazgos que Movimiento Ciudadano tiene en Jalisco. Afortunadamente, en Jalisco las cosas son distintas. Aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa. Estoy seguro de que lo harán muy bien poniendo por delante los principios y valores que nos permitieron ganarnos la confianza de nuestra gente.

SENADOR MANUEL AÑORVE; GARANTIZAR APOYO ECONÓMICO A MADRES Y PADRES SOLTEROS EN POBREZA EXTREMA

El senador Manuel Añorve Baños, presento una propuesta que pretende cubrir las necesidades básicas de niños que pertenecen a comunidades indígenas. El legislador aseguró que es fundamental garantizar un apoyo económico para madres o padres solteros que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, porque en muchas ocasiones este sector de la población también se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Se trata, de ayudarles a enfrentar una doble carga, pues además de ser el sostén económico del hogar, deben asumir las responsabilidades de cuidado de los menores. El legislador del PRI presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política, a fin de establecer y garantizar un apoyo económico para las madres y padres solteros con hasta dos hijos, que se encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema y pertenezcan a comunidades indígenas o afrodescendientes. La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente del pasado 19 de diciembre, tiene el objetivo de asegurar un sustento universal a este grupo de la sociedad, para que estas madres y padres puedan cubrir las necesidades básicas de sus hijos: alimentación, educación y acceso a servicios de salud adecuados. En el documento, Manuel Añorve advirtió que entre las principales dificultades que enfrentan las madres y padres solteros de estas comunidades está el acceso limitado al empleo digno, pues muchos de ellos se ven forzados a trabajar en condiciones precarias, con salarios muy bajos y sin seguridad social. Esto dificulta enormemente la posibilidad de mantener a sus familias y de brindarles una vida digna. Refirió que en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde la población indígena es significativa, los índices de pobreza y pobreza extrema son alarmantemente altos y un sólo ingreso familiar es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y la marginación. Por ello, insistió en que un apoyo económico a las familias que se encuentran bajo este tipo de condiciones no sólo mejora su calidad de vida inmediata, sino que también tiene un impacto a largo plazo en el desarrollo infantil, ya que se les garantiza a los niños una base para su futuro, permitiéndoles romper el ciclo de la pobreza y contribuir al progreso de la sociedad.

JOE BIDEN; HABLA CON MIKE JOHNSON SOBRE MIGRACION Y POLITICA FRONTERIZA

El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, discutieron sobre la inmigración y la política fronteriza. El presidente Johnson habló con el presidente Biden, así lo informó Raj Shah porta voz de Mike Johnson. El presidente alentó encarecidamente al presidente a utilizar su autoridad ejecutiva para asegurar la frontera sur y reiteró el contenido de su carta al presidente del 21 de diciembre de 2023. En esa carta, Johnson culpó al presidente Biden por la crisis fronteriza y lo instó a tomar una serie de acciones ejecutivas para detener la ola récord de inmigración ilegal. Entre las acciones ejecutivas propuestas por el republicano al presidente en la carta, están poner fin a la política que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza liberar a los migrantes sin fechas de audiencia, y devolver o detener a todos los extranjeros que se encuentren entre los puertos de entrada. Johnson propuso restringir la libertad condicional, que permite al presidente admitir temporalmente a algunos inmigrantes; y buscar acuerdos con terceros países como Canadá para acoger a quienes buscan asilo en los Estados Unidos. Y, sobre todo, en la carta instó a Biden a reanudar la construcción del muro fronterizo, una de las principales banderas del ex presidente Donald Trump. La conversación marcó apenas la segunda conversación publicitada entre Biden y Johnson desde que el republicano de Luisiana fue elegido presidente a finales de octubre. Un alto funcionario de la administración de Biden dijo que la Casa Blanca no ha cerrado la puerta a una reunión en persona entre Biden y Johnson, pero que la misma todavía no se ha programado. La llamada entre el presidente de la Cámara de Representantes y Biden se produce días después de que los congresistas republicanos llegaran a un acuerdo con los demócratas para financiar al Ejecutivo de Estados Unidos y evitar así el cierre del gobierno. La tensión entre los republicanos del Congreso y la administración Biden está creciendo, luego de que dieran un paso más para el impeachment o juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz